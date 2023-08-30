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部署团队

Aug 30, 2023

部署团队是由高技能专业人员组成的专门团队，其主要职责是确保将软件应用程序顺利、高效且有效地部署到各种环境和平台。这一关键功能支持应用程序开发的核心目标，包括可扩展性、适应性和可维护性。部署团队与开发人员、测试团队、系统管理员和其他利益相关者密切合作，确保从开发阶段到实时环境的无缝过渡，最大限度地提高应用程序的可靠性和稳定性。

AppMaster no-code平台的背景下，部署团队在监督生成源代码、编译应用程序、运行测试、将应用程序打包到Docker容器以及将其部署到云的自动化过程中发挥着重要作用。这个熟练的团队负责处理将可视化创建的数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点转换为功能后端、Web 和移动应用程序的复杂性。部署团队使用 Go、Vue3、Kotlin 和适用于 Android 的Jetpack Compose等一系列编程语言生成，确保跨不同平台和基础设施选择成功执行应用程序组件。

部署团队了解快速变化的软件开发环境需要精确、战略性且高效的方法。根据 Forrester 2017 年的一项研究，66% 的公司每月至少发布一次新软件功能，26% 的公司每天或每周发布新功能。部署团队的主要目标是保持速度、质量和稳定性之间的最佳平衡，确保随着开发的进展不会产生技术债务。这是通过从头开始生成和重新生成应用程序、在几秒钟内优化其交付以及保持与 Postgresql 兼容数据库作为主要存储选项的兼容性来实现的。

此外，部署团队的职责超出了部署阶段本身。部署团队与其他利益相关者合作，参与定义和实施持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 流程。 CI/CD 管道有助于简化代码集成、自动化测试，并支持将应用程序快速部署到生产环境。此外，部署团队确保必要的文档和安全措施到位，例如为服务器endpoints和数据库架构迁移脚本创建 Swagger（开放 API）文档。这种对细节的一丝不苟是团队致力于应用程序开发的一个重要方面，使整个流程对于各种规模和行业的客户来说速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍。

包容性是部署过程中的另一个关键要素。部署团队积极参与、教导公民开发人员和其他非技术用户并赋予他们权力，帮助他们使用AppMasterno-code平台创建全面、可扩展的应用程序。通过利用可视化工具和 IDE 的力量，这些“公民开发人员”可以精通创建 Web、移动和后端应用程序，最终增强产品供应并使其多样化。

此外，部署团队负责确保已部署的应用程序满足必要的性能和稳定性要求。他们严格监控、分析和微调应用程序，以保持高可用性和最佳响应率，特别是对于高负载和企业用例。通过密切关注性能指标，部署团队坚定不移地致力于为最终用户提供出色的应用程序，改善他们的体验和整体品牌声誉。

总之，部署团队是软件开发和交付过程的重要组成部分。通过有效管理与将应用程序部署到各种环境相关的复杂性，部署团队可以显着影响软件项目的整体成功和寿命。此外，他们致力于提高速度、质量和敏捷性，同时通过AppMasterno-code平台消除技术债务，这使他们成为寻求快速、高效和经济高效的应用程序开发解决方案的客户的重要资产。

探索更多术语:
部署一致性 部署反馈 部署复制 部署失败 部署实例 部署容器 部署弹性 部署报告 部署日志 部署治理 部署策略 部署管理器 部署编排 部署通知 部署配置 部署阶段

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