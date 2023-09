Uma Equipe de Implantação é um grupo dedicado de profissionais altamente qualificados cuja principal responsabilidade é garantir uma implantação tranquila, eficiente e eficaz de aplicativos de software em vários ambientes e plataformas. Esta função crítica dá suporte aos objetivos principais do desenvolvimento de aplicativos, que incluem escalabilidade, adaptabilidade e capacidade de manutenção. A equipe de implantação trabalha em estreita colaboração com desenvolvedores, equipes de teste, administradores de sistema e outras partes interessadas para garantir uma transição perfeita do estágio de desenvolvimento para o ambiente ativo, maximizando a confiabilidade e a estabilidade do aplicativo.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, a equipe de implantação desempenha um papel significativo na supervisão do processo automatizado de geração de códigos-fonte, compilação de aplicativos, execução de testes, empacotamento dos aplicativos em contêineres Docker e implantação deles na nuvem. Este grupo altamente proficiente é responsável por lidar com as complexidades de conversão de modelos de dados criados visualmente, lógica de negócios, APIs REST e WSS Endpoints em back-end funcional, web e aplicativos móveis. Gerada com uma variedade de linguagens de programação, como Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose para Android, a equipe de implantação garante a execução bem-sucedida de componentes de aplicativos em diferentes plataformas e opções de infraestrutura.

As equipes de implantação entendem que o cenário de desenvolvimento de software em rápida mudança exige uma abordagem precisa, estratégica e eficiente. De acordo com um estudo de 2017 da Forrester, 66% das empresas lançam novos recursos de software para produção pelo menos uma vez por mês e 26% das empresas lançam novos recursos diariamente ou semanalmente. O objetivo principal da Equipe de Implantação é manter um equilíbrio ideal entre velocidade, qualidade e estabilidade, garantindo que nenhuma dívida técnica seja incorrida à medida que o desenvolvimento avança. Isso é conseguido gerando e regenerando aplicativos do zero, otimizando sua entrega em segundos e mantendo a compatibilidade com bancos de dados compatíveis com Postgresql como opções primárias de armazenamento.

Além disso, a responsabilidade da Equipa de Implantação vai além da própria fase de implantação. Em colaboração com outras partes interessadas, a Equipe de Implantação participa na definição e implementação de processos de integração contínua (CI) e implantação contínua (CD). Os pipelines de CI/CD facilitam a integração simplificada de código, automatizam testes e permitem a rápida implantação de aplicativos em ambientes de produção. Além disso, a equipe de implantação garante que a documentação e as medidas de segurança necessárias estejam em vigor, como a criação de documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Esta atenção meticulosa aos detalhes é um aspecto essencial do compromisso da equipe com o desenvolvimento de aplicações, tornando todo o processo 10x mais rápido e 3x mais econômico para clientes de todos os tamanhos e setores.

A inclusão é outro elemento crucial no processo de implantação. As equipes de implantação envolvem, ensinam e capacitam ativamente desenvolvedores cidadãos e outros usuários não técnicos para contribuir na criação de aplicativos abrangentes e escaláveis ​​usando a plataforma no-code do AppMaster. Ao aproveitar o poder das ferramentas visuais e IDEs, esses “desenvolvedores cidadãos” podem se tornar proficientes na criação de aplicativos web, móveis e de back-end que, em última análise, fortalecerão e diversificarão a oferta de produtos.

Além disso, a Equipe de Implantação é responsável por garantir que os aplicativos implantados atendam aos requisitos necessários de desempenho e estabilidade. Eles monitoram, analisam e ajustam rigorosamente os aplicativos para manter alta disponibilidade e taxas de resposta ideais, especialmente para casos de uso empresarial e de alta carga. Ao prestar muita atenção aos indicadores de desempenho, a Equipa de Implementação demonstra uma dedicação inabalável em fornecer aplicações excelentes aos utilizadores finais, melhorando tanto a sua experiência como a reputação geral da marca.

Concluindo, a Equipe de Implantação é uma parte essencial do processo de desenvolvimento e entrega de software. Ao gerenciar com eficácia as complexidades associadas à implantação de aplicativos em vários ambientes, a equipe de implantação impacta significativamente o sucesso geral e a longevidade de um projeto de software. Além disso, seu compromisso em promover velocidade, qualidade e agilidade, ao mesmo tempo em que elimina dívidas técnicas por meio da plataforma no-code da AppMaster, torna-os um ativo vital para clientes que buscam soluções de desenvolvimento de aplicativos rápidas, eficientes e econômicas.