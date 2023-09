Une équipe de déploiement est un groupe dédié de professionnels hautement qualifiés dont la responsabilité principale est d'assurer un déploiement fluide, efficace et efficient des applications logicielles sur divers environnements et plates-formes. Cette fonction critique prend en charge les objectifs fondamentaux du développement d'applications, qui incluent l'évolutivité, l'adaptabilité et la maintenabilité. L'équipe de déploiement travaille en étroite collaboration avec les développeurs, les équipes de test, les administrateurs système et d'autres parties prenantes pour assurer une transition transparente de la phase de développement à l'environnement réel, maximisant ainsi la fiabilité et la stabilité de l'application.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, l'équipe de déploiement joue un rôle important dans la supervision du processus automatisé de génération de codes sources, de compilation d'applications, d'exécution de tests, de conditionnement des applications dans des conteneurs Docker et de leur déploiement dans le cloud. Ce groupe hautement compétent est chargé de gérer les complexités liées à la conversion de modèles de données créés visuellement, de logique métier, d'API REST et de points de terminaison WSS en applications backend, Web et mobiles fonctionnelles. Générée avec un éventail de langages de programmation tels que Go, Vue3, Kotlin et Jetpack Compose pour Android, l'équipe de déploiement garantit l'exécution réussie des composants d'application sur différentes plates-formes et choix d'infrastructure.

Les équipes de déploiement comprennent que le paysage en évolution rapide du développement logiciel nécessite une approche précise, stratégique et efficace. Selon une étude Forrester réalisée en 2017, 66 % des entreprises publient de nouvelles fonctionnalités logicielles en production au moins une fois par mois, et 26 % des entreprises publient de nouvelles fonctionnalités quotidiennement ou hebdomadairement. L'objectif principal de l'équipe de déploiement est de maintenir un équilibre optimal entre vitesse, qualité et stabilité, en garantissant qu'aucune dette technique ne soit contractée au fur et à mesure de la progression du développement. Ceci est réalisé en générant et en régénérant des applications à partir de zéro, en optimisant leur livraison en quelques secondes et en maintenant la compatibilité avec les bases de données compatibles Postgresql comme principales options de stockage.

De plus, la responsabilité de l'équipe de déploiement s'étend au-delà de la phase de déploiement elle-même. En collaboration avec d'autres parties prenantes, l'équipe de déploiement participe à la définition et à la mise en œuvre des processus d'intégration continue (CI) et de déploiement continu (CD). Les pipelines CI/CD facilitent l'intégration rationalisée du code, automatisent les tests et permettent un déploiement rapide des applications dans les environnements de production. De plus, l'équipe de déploiement s'assure que la documentation et les mesures de sécurité nécessaires sont en place, telles que la création de la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration des schémas de base de données. Cette attention méticuleuse aux détails est un aspect essentiel de l'engagement de l'équipe dans le développement d'applications, rendant l'ensemble du processus 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable pour les clients de toutes tailles et de tous secteurs.

L'inclusivité est un autre élément crucial dans le processus de déploiement. Les équipes de déploiement impliquent, enseignent et responsabilisent activement les développeurs citoyens et autres utilisateurs non techniques pour contribuer à la création d'applications complètes et évolutives à l'aide de la plateforme no-code d' AppMaster. En exploitant la puissance des outils visuels et des IDE, ces « développeurs citoyens » peuvent devenir compétents dans la création d'applications Web, mobiles et back-end qui, à terme, renforceront et diversifieront l'offre de produits.

De plus, l'équipe de déploiement est chargée de garantir que les applications déployées répondent aux exigences de performances et de stabilité nécessaires. Ils surveillent, analysent et ajustent rigoureusement les applications pour maintenir une haute disponibilité et des taux de réponse optimaux, en particulier pour les cas d'utilisation à charge élevée et en entreprise. En accordant une attention particulière aux indicateurs de performance, l'équipe de déploiement fait preuve d'un dévouement sans faille à fournir des applications exceptionnelles aux utilisateurs finaux, améliorant ainsi à la fois leur expérience et la réputation globale de la marque.

En conclusion, l'équipe de déploiement est une partie essentielle du processus de développement et de livraison de logiciels. En gérant efficacement les complexités associées au déploiement d'applications dans divers environnements, l'équipe de déploiement a un impact significatif sur le succès global et la longévité d'un projet logiciel. De plus, leur engagement à favoriser la rapidité, la qualité et l'agilité tout en éliminant la dette technique grâce à la plateforme no-code d' AppMaster en fait un atout essentiel pour les clients à la recherche de solutions de développement d'applications rapides, efficaces et rentables.