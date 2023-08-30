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部署实例

Aug 30, 2023

在部署上下文中，“部署实例”是指在操作环境中部署、执行和维护的应用程序的单个、唯一的出现。这通常涉及配置必要的资源（例如计算基础设施、数据库和任何其他所需的服务）、配置必要的运行时设置以及管理应用程序的生命周期（包括扩展、更新和监控）。

部署实例可以以多种形式出现，例如本地服务器、AWS 或 Google Cloud Platform 等基于云的平台以及平台即服务 (PaaS) 产品，具体取决于部署基础设施和部署的具体要求。正在部署的应用程序。在每个场景中，实例代表一个隔离的、独立的环境，应用程序在其中运行、与其他系统通信并为其目标用户或客户端提供服务。

当部署在AppMaster no-code平台上构建的应用程序时，部署实例对于最终应用程序堆栈的整体成功和性能起着至关重要的作用。 AppMaster的创新平台使企业能够使用其先进的工具和技术为网络、移动和后端用例创建自定义应用程序。部署实例构成了操作环境的支柱，这些应用程序在其中运行并向最终用户提供其价值。

AppMaster的部署实例旨在满足不同消费者群体和用例的需求。例如，通过 Business 和 Business+ 订阅计划，客户会收到可执行的二进制文件，这些文件可以托管在本地或他们选择的云平台中。通过企业订阅，客户可以访问源代码，使他们能够独立构建和维护其应用程序。

AppMaster的部署实例展示了卓越的可扩展性和性能，这要归功于该平台对后端应用程序使用 Go (golang)，对 Web 应用程序使用 Vue3 框架，以及对移动应用程序使用 Kotlin、 Jetpack ComposeSwiftUI 。这种综合方法可实现高度优化和性能驱动的部署实例，适合在高负载和企业用例中使用。

使用AppMaster部署应用程序时，部署实例创建过程涉及自动生成必要的 REST API endpoints ，包括服务器endpoints的 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本。得益于AppMaster强大的再生流程，客户可以在 30 秒内快速生成具有更新的应用程序蓝图的新实例，从而消除与技术债务相关的风险并保持整个应用程序环境的一致性。

AppMaster部署实例旨在与 Postgresql 兼容数据库无缝集成作为其主数据库。它们还提供与 Go 生成的无状态后端应用程序的兼容性，进一步增强了它们在满足企业级需求方面的可扩展性和适应性的潜力。

值得注意的是，管理部署实例还涉及强大的监控、日志记录和分析功能，以确保最佳性能和高可用性。 AppMaster的复杂平台包括内置工具，使客户能够密切关注其应用程序、执行实时故障排除，并在问题升级之前主动识别和解决问题。这将带来专为提高效率、可扩展性和最佳性能而构建的无缝端到端部署体验。

总之，部署上下文中的“部署实例”表示应用程序在其操作环境中运行的唯一实例，具有执行、服务用户以及与其他系统通信所需的资源和配置。 AppMaster强大的no-code平台简化了这些实例的创建、管理和部署，使企业能够充分利用简化的应用程序开发和维护流程。 AppMaster部署实例旨在提供卓越的性能、可扩展性和成本效益，使各种规模和行业的企业能够满足其特定的应用程序需求和目标。

探索更多术语:
蓝绿部署 部署可扩展性 部署后 部署回滚 部署回滚策略 部署基准 部署复制 部署安全 部署模式 部署版本控制 部署端点 部署编排 部署负载均衡 部署速度 部署集成 金丝雀部署

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