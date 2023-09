Nel contesto della distribuzione, una "Istanza di distribuzione" si riferisce a una singola, unica occorrenza di un'applicazione distribuita, eseguita e mantenuta in un ambiente operativo. Ciò in genere comporta il provisioning delle risorse necessarie come infrastruttura informatica, database e qualsiasi altro servizio richiesto, la configurazione delle impostazioni di runtime necessarie e la gestione del ciclo di vita dell'applicazione, inclusi ridimensionamento, aggiornamenti e monitoraggio.

Le istanze di distribuzione possono manifestarsi in varie forme, come server locali, piattaforme basate su cloud come AWS o Google Cloud Platform e offerte Platform-as-a-Service (PaaS), a seconda dell'infrastruttura di distribuzione e dei requisiti specifici del applicazione in fase di distribuzione. In ogni scenario, l'istanza rappresenta un ambiente isolato e autonomo in cui l'applicazione viene eseguita, comunica con altri sistemi e serve gli utenti o i client previsti.

Quando si distribuiscono applicazioni basate sulla piattaforma no-code AppMaster, l'istanza di distribuzione svolge un ruolo cruciale nel successo complessivo e nelle prestazioni dello stack di applicazioni risultante. La piattaforma innovativa di AppMaster consente alle aziende di creare applicazioni personalizzate per casi d'uso web, mobili e backend utilizzando i suoi strumenti e tecnologie avanzati. L'istanza di distribuzione costituisce la spina dorsale dell'ambiente operativo in cui queste applicazioni vengono eseguite e forniscono il loro valore agli utenti finali.

Le istanze di distribuzione di AppMaster sono progettate per soddisfare le esigenze di diversi segmenti di consumatori e casi d'uso. Ad esempio, con i piani di abbonamento Business e Business+, i clienti ricevono file binari eseguibili che possono essere ospitati in locale o su una piattaforma cloud di loro scelta. Con l'abbonamento Enterprise, i clienti ottengono l'accesso al codice sorgente, consentendo loro di creare e mantenere le proprie applicazioni in modo indipendente.

Le istanze di distribuzione di AppMaster dimostrano scalabilità e prestazioni eccezionali, grazie all'utilizzo da parte della piattaforma di Go (golang) per le applicazioni backend, del framework Vue3 per le applicazioni web e di Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per le applicazioni mobili. Questo approccio completo si traduce in istanze di distribuzione altamente ottimizzate e orientate alle prestazioni, adatte per l'uso in casi di utilizzo aziendale e con carico elevato.

Quando si distribuisce un'applicazione con AppMaster, il processo di creazione dell'istanza di distribuzione prevede la generazione automatica degli endpoints API REST necessari, inclusa la documentazione Swagger (OpenAPI) per gli endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database. Grazie al robusto processo di rigenerazione di AppMaster, i clienti possono generare rapidamente nuove istanze con progetti applicativi aggiornati entro 30 secondi, eliminando i rischi associati al debito tecnico e mantenendo la coerenza nel panorama applicativo.

Le istanze di distribuzione AppMaster sono progettate per integrarsi perfettamente con i database compatibili con Postgresql come database primario. Offrono inoltre compatibilità con le applicazioni backend stateless generate con Go, migliorando ulteriormente il loro potenziale di scalabilità e adattabilità nel soddisfare i requisiti di livello aziendale.

È importante notare che la gestione di un'istanza di distribuzione implica anche solide funzionalità di monitoraggio, registrazione e analisi per garantire prestazioni ottimali e disponibilità elevata. La sofisticata piattaforma di AppMaster include strumenti integrati che consentono ai clienti di tenere d'occhio le proprie applicazioni, eseguire la risoluzione dei problemi in tempo reale e identificare e risolvere in modo proattivo i problemi prima che si aggravino. Ciò si traduce in un'esperienza di distribuzione end-to-end senza soluzione di continuità, creata appositamente per garantire efficienza, scalabilità e prestazioni ottimali.

In sintesi, una "Istanza di distribuzione" nel contesto di distribuzione indica un'istanza unica e in esecuzione di un'applicazione nel suo ambiente operativo con le risorse e le configurazioni necessarie per eseguire, servire i propri utenti e comunicare con altri sistemi. La potente piattaforma no-code di AppMaster semplifica la creazione, la gestione e l'implementazione di queste istanze, consentendo alle aziende di sfruttare appieno i processi semplificati di sviluppo e manutenzione delle applicazioni. Le istanze di distribuzione AppMaster sono progettate per offrire prestazioni, scalabilità ed efficienza dei costi eccezionali, consentendo alle aziende di ogni dimensione e settore di soddisfare i propri requisiti e obiettivi applicativi specifici.