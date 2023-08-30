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Экземпляр развертывания

30, авг. 2023

В контексте развертывания «Экземпляр развертывания» относится к одному уникальному экземпляру приложения, которое развертывается, выполняется и поддерживается в операционной среде. Обычно это включает в себя предоставление необходимых ресурсов, таких как вычислительная инфраструктура, базы данных и любые другие необходимые службы, настройку необходимых параметров среды выполнения и управление жизненным циклом приложения, включая масштабирование, обновления и мониторинг.

Экземпляры развертывания могут проявляться в различных формах, таких как локальные серверы, облачные платформы, такие как AWS или Google Cloud Platform, а также предложения платформы как услуги (PaaS), в зависимости от инфраструктуры развертывания и конкретных требований развертываемое приложение. В каждом сценарии экземпляр представляет собой изолированную, автономную среду, в которой приложение работает, взаимодействует с другими системами и обслуживает своих предполагаемых пользователей или клиентов.

При развертывании приложений, созданных на платформе AppMaster no-code, экземпляр развертывания играет решающую роль в общем успехе и производительности итогового стека приложений. Инновационная платформа AppMaster позволяет предприятиям создавать собственные приложения для веб-сайтов, мобильных устройств и серверных приложений, используя передовые инструменты и технологии. Экземпляр развертывания образует основу операционной среды, в которой эти приложения запускаются и приносят пользу конечным пользователям.

Экземпляры развертывания AppMaster предназначены для удовлетворения потребностей различных потребительских сегментов и вариантов использования. Например, с планами подписки «Бизнес» и «Бизнес+» клиенты получают исполняемые двоичные файлы, которые можно размещать локально или на облачной платформе по их выбору. Благодаря подписке Enterprise клиенты получают доступ к исходному коду, что позволяет им самостоятельно создавать и поддерживать свои приложения.

Экземпляры развертывания AppMaster демонстрируют исключительную масштабируемость и производительность благодаря использованию платформой Go (golang) для серверных приложений, платформы Vue3 для веб-приложений и Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. Такой комплексный подход приводит к созданию высокооптимизированных и ориентированных на производительность экземпляров развертывания, подходящих для использования в условиях высокой нагрузки и в корпоративных сценариях.

При развертывании приложения с помощью AppMaster процесс создания экземпляра развертывания включает в себя автоматическое создание необходимых endpoints REST API, включая документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Благодаря надежному процессу регенерации AppMaster клиенты могут быстро создавать новые экземпляры с обновленными схемами приложений в течение 30 секунд, устраняя риски, связанные с техническим долгом, и обеспечивая согласованность всей среды приложений.

Экземпляры развертывания AppMaster предназначены для полной интеграции с базами данных, совместимыми с Postgresql, в качестве основной базы данных. Они также обеспечивают совместимость с серверными приложениями без сохранения состояния, созданными с помощью Go, что еще больше расширяет их потенциал масштабируемости и адаптируемости для удовлетворения требований уровня предприятия.

Важно отметить, что управление экземпляром развертывания также включает в себя надежные возможности мониторинга, ведения журналов и аналитики для обеспечения оптимальной производительности и высокой доступности. Сложная платформа AppMaster включает в себя встроенные инструменты, которые позволяют клиентам внимательно следить за своими приложениями, выполнять устранение неполадок в режиме реального времени, а также активно выявлять и решать проблемы до того, как они обострятся. В результате обеспечивается беспрепятственное комплексное развертывание, специально созданное для обеспечения эффективности, масштабируемости и оптимальной производительности.

Подводя итог, можно сказать, что «экземпляр развертывания» в контексте развертывания означает уникальный работающий экземпляр приложения в его операционной среде с необходимыми ресурсами и конфигурациями для выполнения, обслуживания своих пользователей и взаимодействия с другими системами. Мощная платформа AppMaster no-code упрощает создание, управление и развертывание этих экземпляров, позволяя компаниям в полной мере воспользоваться преимуществами оптимизированных процессов разработки и обслуживания приложений. Экземпляры развертывания AppMaster предназначены для обеспечения исключительной производительности, масштабируемости и экономической эффективности, позволяя предприятиям всех размеров и отраслей удовлетворять свои конкретные требования и цели приложений.

Изучите больше терминов:
Автоматизация развертывания Балансировка нагрузки при развертывании Виртуализация развертывания Возможности развертывания Готовность к развертыванию Инструменты развертывания Исправление развертывания Канарское развертывание Менеджер развертывания Обслуживание развертывания Панель развертывания Среда развертывания Стратегия развертывания Частота развертывания Экземпляр развертывания Этап развертывания

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