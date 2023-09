Im Kontext der Bereitstellung bezieht sich eine „Bereitstellungsinstanz“ auf ein einzelnes, einzigartiges Vorkommen einer Anwendung, die in einer Betriebsumgebung bereitgestellt, ausgeführt und verwaltet wird. Dies umfasst in der Regel die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen wie Computerinfrastruktur, Datenbanken und alle anderen erforderlichen Dienste, die Konfiguration der erforderlichen Laufzeiteinstellungen und die Verwaltung des Anwendungslebenszyklus, einschließlich Skalierung, Aktualisierungen und Überwachung.

Bereitstellungsinstanzen können je nach Bereitstellungsinfrastruktur und den spezifischen Anforderungen der Bereitstellungsinstanzen in verschiedenen Formen auftreten, z. B. als lokale Server, cloudbasierte Plattformen wie AWS oder Google Cloud Platform und Platform-as-a-Service-Angebote (PaaS). Anwendung, die bereitgestellt wird. In jedem Szenario stellt die Instanz eine isolierte, eigenständige Umgebung dar, in der die Anwendung ausgeführt wird, mit anderen Systemen kommuniziert und die vorgesehenen Benutzer oder Clients bedient.

Bei der Bereitstellung von Anwendungen, die auf der no-code Plattform AppMaster basieren, spielt die Bereitstellungsinstanz eine entscheidende Rolle für den Gesamterfolg und die Leistung des resultierenden Anwendungsstapels. Die innovative Plattform von AppMaster ermöglicht es Unternehmen, mithilfe ihrer fortschrittlichen Tools und Technologien benutzerdefinierte Anwendungen für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungsfälle zu erstellen. Die Bereitstellungsinstanz bildet das Rückgrat der Betriebsumgebung, in der diese Anwendungen ausgeführt werden und ihren Wert für Endbenutzer bereitstellen.

Die Bereitstellungsinstanzen von AppMaster sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen verschiedener Verbrauchersegmente und Anwendungsfälle gerecht werden. Mit den Abonnementplänen Business und Business+ erhalten Kunden beispielsweise ausführbare Binärdateien, die vor Ort oder auf einer Cloud-Plattform ihrer Wahl gehostet werden können. Mit dem Enterprise-Abonnement erhalten Kunden Zugriff auf den Quellcode und können so ihre Anwendungen selbstständig erstellen und warten.

Die Bereitstellungsinstanzen von AppMaster weisen eine außergewöhnliche Skalierbarkeit und Leistung auf, da die Plattform Go (Golang) für Backend-Anwendungen, das Vue3-Framework für Webanwendungen sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen verwendet. Dieser umfassende Ansatz führt zu hochoptimierten und leistungsgesteuerten Bereitstellungsinstanzen, die für den Einsatz in Hochlast- und Unternehmensanwendungsfällen geeignet sind.

Bei der Bereitstellung einer Anwendung mit AppMaster umfasst der Erstellungsprozess der Bereitstellungsinstanz die automatische Generierung der erforderlichen REST-API- endpoints, einschließlich Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für die endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Dank des robusten Regenerationsprozesses von AppMaster können Kunden innerhalb von 30 Sekunden schnell neue Instanzen mit aktualisierten Anwendungsentwürfen generieren, wodurch die mit technischen Schulden verbundenen Risiken beseitigt werden und die Konsistenz in der gesamten Anwendungslandschaft gewahrt bleibt.

AppMaster Bereitstellungsinstanzen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Postgresql-kompatible Datenbanken als Primärdatenbank integrieren lassen. Sie bieten außerdem Kompatibilität mit mit Go generierten zustandslosen Backend-Anwendungen, wodurch ihr Potenzial für Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bei der Erfüllung von Anforderungen auf Unternehmensebene weiter erhöht wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwaltung einer Bereitstellungsinstanz auch robuste Überwachungs-, Protokollierungs- und Analysefunktionen umfasst, um optimale Leistung und hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Die hochentwickelte Plattform von AppMaster umfasst integrierte Tools, die es Kunden ermöglichen, ihre Anwendungen genau im Auge zu behalten, Fehlerbehebungen in Echtzeit durchzuführen und Probleme proaktiv zu identifizieren und zu lösen, bevor sie eskalieren. Dies führt zu einem nahtlosen End-to-End-Bereitstellungserlebnis, das speziell auf Effizienz, Skalierbarkeit und optimale Leistung ausgelegt ist.

Zusammenfassend bezeichnet eine „Bereitstellungsinstanz“ im Bereitstellungskontext eine einzigartige, laufende Instanz einer Anwendung in ihrer Betriebsumgebung mit den erforderlichen Ressourcen und Konfigurationen, um sie auszuführen, ihre Benutzer zu bedienen und mit anderen Systemen zu kommunizieren. Die leistungsstarke no-code Plattform von AppMaster vereinfacht die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung dieser Instanzen und ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile optimierter Anwendungsentwicklungs- und -wartungsprozesse voll auszuschöpfen. AppMaster Bereitstellungsinstanzen sind darauf ausgelegt, außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zu bieten und Unternehmen jeder Größe und Branche in die Lage zu versetzen, ihre spezifischen Anwendungsanforderungen und -ziele zu erfüllen.