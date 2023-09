No contexto de implantação, uma "Instância de Implantação" refere-se a uma ocorrência única e única de um aplicativo sendo implantado, executado e mantido em um ambiente operacional. Isso normalmente envolve o provisionamento dos recursos necessários, como infraestrutura de computação, bancos de dados e quaisquer outros serviços necessários, a definição das configurações de tempo de execução necessárias e o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo, incluindo dimensionamento, atualizações e monitoramento.

As instâncias de implantação podem se manifestar de várias formas, como servidores locais, plataformas baseadas em nuvem, como AWS ou Google Cloud Platform, e ofertas de plataforma como serviço (PaaS), dependendo da infraestrutura de implantação e dos requisitos específicos do aplicativo que está sendo implantado. Em cada cenário, a instância representa um ambiente isolado e independente onde o aplicativo é executado, se comunica com outros sistemas e atende aos usuários ou clientes pretendidos.

Ao implantar aplicativos criados na plataforma no-code AppMaster, a instância de implantação desempenha um papel crucial no sucesso geral e no desempenho da pilha de aplicativos resultante. A plataforma inovadora da AppMaster permite que as empresas criem aplicativos personalizados para casos de uso web, móvel e back-end usando suas ferramentas e tecnologias avançadas. A instância de implantação forma a espinha dorsal do ambiente operacional onde esses aplicativos são executados e entregam seu valor aos usuários finais.

As instâncias de implantação do AppMaster são projetadas para atender às necessidades de diversos segmentos de consumidores e casos de uso. Por exemplo, com os planos de assinatura Business e Business+, os clientes recebem arquivos binários executáveis ​​que podem ser hospedados no local ou em uma plataforma em nuvem de sua escolha. Com a assinatura Enterprise, os clientes obtêm acesso ao código-fonte, permitindo-lhes construir e manter seus aplicativos de forma independente.

As instâncias de implantação do AppMaster demonstram escalabilidade e desempenho excepcionais, graças ao uso de Go (golang) pela plataforma para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 para aplicativos da web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis. Essa abordagem abrangente resulta em instâncias de implantação altamente otimizadas e orientadas para o desempenho, adequadas para uso em casos de uso empresarial e de alta carga.

Ao implantar um aplicativo com AppMaster, o processo de criação da instância de implantação envolve a geração automática dos endpoints da API REST necessários, incluindo documentação Swagger (OpenAPI) para os endpoints do servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Graças ao robusto processo de regeneração do AppMaster, os clientes podem gerar rapidamente novas instâncias com modelos de aplicativos atualizados em 30 segundos, eliminando os riscos associados ao débito técnico e mantendo a consistência em todo o cenário de aplicativos.

As instâncias de implantação AppMaster são projetadas para integração perfeita com bancos de dados compatíveis com Postgresql como seu banco de dados primário. Eles também oferecem compatibilidade com aplicativos back-end sem estado gerados com Go, aumentando ainda mais seu potencial de escalabilidade e adaptabilidade no atendimento aos requisitos de nível empresarial.

É importante observar que o gerenciamento de uma instância de implantação também envolve recursos robustos de monitoramento, registro em log e análise para garantir desempenho ideal e alta disponibilidade. A plataforma sofisticada da AppMaster inclui ferramentas integradas que permitem aos clientes ficar de olho em seus aplicativos, solucionar problemas em tempo real e identificar e resolver proativamente os problemas antes que eles se agravem. Isso resulta em uma experiência de implantação completa e perfeita, desenvolvida especificamente para eficiência, escalabilidade e desempenho ideal.

Em resumo, uma "Instância de Implantação" no contexto de implantação significa uma instância única e em execução de um aplicativo em seu ambiente operacional com os recursos e configurações necessários para executar, atender seus usuários e se comunicar com outros sistemas. A poderosa plataforma no-code do AppMaster simplifica a criação, o gerenciamento e a implantação dessas instâncias, permitindo que as empresas aproveitem ao máximo os processos simplificados de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. As instâncias de implantação AppMaster são projetadas para oferecer desempenho, escalabilidade e economia excepcionais, capacitando empresas de todos os tamanhos e setores a atender aos requisitos e objetivos de seus aplicativos específicos.