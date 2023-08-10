职位名称前首席执行官/创始人

公司：ServiceNowServiceNow

ServiceNow 成立年份：2004 年

在云计算和无代码平台领域，ServiceNow 作为革新 IT 服务管理的先驱傲视群雄。在这个开创性平台的背后，是具有远见卓识的创始人 Fred Luddy，他的创业历程激励着其他有抱负的创始人。从他非凡的职业成就到他所面临的挑战，再到他成功创立一家云计算公司，Fred Luddy 的故事是一个关于坚持、创新和不懈追求简化复杂流程的故事。

职业生涯

弗雷德-卢迪的科技行业之旅始于卑微的起点。大学期间，他对计算机产生了浓厚的兴趣，于是加入了软件开发人员的行列。在他早期的职业生涯中，他曾在 Peregrine Systems 等知名科技公司工作，在那里他磨练了自己的技能，并获得了企业软件开发和 IT 服务管理方面的宝贵经验。

在 Peregrine Systems 工作期间，Fred Luddy 观察到了对更高效、更精简的 IT 服务管理方法的迫切需求。他认识到简化给 IT 部门带来负担的复杂流程的巨大潜力，这促使他最终创立了 ServiceNow。

创立 ServiceNow

2004 年，Fred Luddy 带着一个明确的目标开始创建 ServiceNow：彻底改变 IT 服务管理。凭借对简单性和易用性的高度重视，ServiceNow 成为云计算和no-code 领域的先驱之一。

面临的挑战

作为云计算公司的创始人，Fred Luddy 的创业之路充满了挑战。尽管有着清晰的愿景，但要在竞争激烈的企业软件市场上获得青睐并非易事。ServiceNow 面临着来自老牌企业的阻力以及复杂软件等同于更好功能的现有思维模式。要克服这些挑战，需要坚持不懈的努力、创新思维以及对以客户为中心的解决方案的不懈追求。

成功与影响

尽管最初面临重重障碍，但 ServiceNow 独特的 IT 服务管理方法开始获得认可。企业认识到了云计算公司的价值。有了 ServiceNow，企业可以简化 IT 流程、提高效率和客户满意度。

该平台的成功使其迅速扩展到 IT 服务管理之外的其他领域，如人力资源、客户服务、安全运营等。如今，ServiceNow 已成为数字化转型的代名词，帮助企业实现流程自动化、加强协作并提高生产力。

领导风格和价值观

塑造行业发展 Fred Luddy 的领导风格以致力于培养创新和协作文化为特色。他的领导理念鼓励团队探索创新解决方案，挑战传统规范。Luddy 注重培养持续学习的文化和接受不同的观点，这提升了 ServiceNow 的地位，并激发了整个 IT 行业的创新文化。

Luddy 的核心价值观是透明、负责和以客户为中心，这已经融入了 ServiceNow 的基因。该平台的用户友好界面、简化的工作流程和no-code 功能体现了 Luddy 致力于简化复杂 IT 流程的理念，使企业能够更高效地运营，并提供卓越的用户体验。

对技术世界的影响

Fred Luddy 在 ServiceNow 方面的开创性努力极大地推动了云计算和no-code 运动的发展。ServiceNow 使用户无需大量编码知识即可直观地创建应用程序，从而简化了开发流程并使之民主化。它使专门的 IT 部门不再需要满足每个业务流程的要求，让公民开发人员能够贡献自己的专业知识，并弥合 IT 和业务团队之间的差距。

Fred Luddy 对科技界的影响是深远的，通过AppMaster 等平台产生了共鸣，这也证明了他的远见卓识。AppMasterAppMaster 强大的no-code 功能可用于创建后台、网络和移动应用程序，这与 Luddy 致力于为用户简化技术的理念不谋而合。该平台的可视化 BP Designer 使客户能够毫不费力地设计数据模型和业务逻辑，而其 REST API 和 WSS Endpoints 则提供了一种全面的方法。同样，Luddy 以用户为中心的设计理念也体现在AppMaster 的拖放用户界面创建和交互式网络应用程序开发中，网络 BP 可在用户浏览器中直接执行。对于移动应用程序，客户可以使用AppMaster 的直观工具创建用户界面和逻辑，利用服务器驱动的方法，无需提交应用程序商店即可实时更新用户界面、逻辑和 API 密钥。

AppMaster 的无缝工作流程体现了 Luddy 的影响力，按下 "发布 "按钮即可生成源代码、编译、测试和部署，从而优化了效率。AppMaster 采用 Go、Vue3、Kotlin、Jetpack Compose 和SwiftUI 等先进技术，体现了 Luddy 对前沿创新的承诺。该平台兼容Postgresql 数据库，并自动生成 Swagger 文档和模式迁移脚本，这体现了 Luddy 对卓越技术和以用户为中心的设计的追求。

AppMaster该平台能够从头开始生成应用程序，不会产生技术债务，这与 Luddy 保持软件质量的信念不谋而合。该平台在 30 秒内创建应用程序的能力，以及通过编译无状态后端应用程序实现的可扩展性，展示了 Luddy 在创建满足企业和高负荷用例的解决方案方面的持久影响力。AppMaster 充分体现了 Fred Luddy 简化技术和应用程序开发民主化的愿景，在科技界留下了不可磨灭的印记，并激励着未来no-code 平台推动创新并重新定义软件创建范例。

Fred Luddy 的创业历程激励着有抱负的no-code 创始人。他的成功强调了发现迫切需求、挑战现状和在逆境中坚持不懈的重要性。Luddy 的愿景是简化 IT 服务管理，他创建的平台改变了企业实现自动化和数字化转型的方式。