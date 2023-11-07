应用设计者无代码开发中的用户可访问性指南

应用程序设计中的用户可访问性是指创建对所有用户（包括残障或残障用户）可用、令人愉快且功能齐全的应用程序的实践。世界上大约 15% 的人口患有某种形式的残疾，这凸显了确保每个人都能使用数字产品的重要性。这不仅有利于残障用户，而且也有利于更广泛的用户，因为普遍可访问的设计提高了可用性和用户体验。

像AppMaster这样的无代码开发平台允许企业和设计人员更有效地创建高质量、可访问的应用程序。通过遵循可访问性最佳实践并利用no-code平台的内置可访问性功能，开发人员可以创建用户友好的应用程序，以覆盖更广泛的用户群，从而促进包容性和多样性。

应用程序设计中可访问性的重要性

出于以下几个原因，可访问性是应用程序设计的一个重要方面：

机会均等： 无障碍应用程序设计可确保每个人，无论其能力如何，都有平等的机会访问数字服务和内容并从中受益。

无障碍应用程序设计可确保每个人，无论其能力如何，都有平等的机会访问数字服务和内容并从中受益。 社会包容： 当应用程序被设计为易于访问时，它们可以通过使残疾人能够充分参与社会、工作和交流来促进社会包容。

当应用程序被设计为易于访问时，它们可以通过使残疾人能够充分参与社会、工作和交流来促进社会包容。 更广泛的受众： 在应用程序设计中优先考虑可访问性可以帮助您的产品覆盖更广泛的用户群，从而有可能提高客户满意度并扩大您的市场份额。

在应用程序设计中优先考虑可访问性可以帮助您的产品覆盖更广泛的用户群，从而有可能提高客户满意度并扩大您的市场份额。 法律和道德考虑： 在许多司法管辖区，法律要求提供数字服务的组织确保残障用户的无障碍性。在应用程序设计中强调可访问性体现了企业对用户包容性的责任和道德承诺。

在许多司法管辖区，法律要求提供数字服务的组织确保残障用户的无障碍性。在应用程序设计中强调可访问性体现了企业对用户包容性的责任和道德承诺。 更好的用户体验：辅助功能原则可提高可用性和用户体验，不仅使残障用户受益，还使与您的应用程序交互的每个人受益。

无障碍标准和指南

要创建可访问的应用程序，必须遵守既定的可访问性标准和指南。一些关键标准包括：

网页内容可访问性指南 (WCAG)： WCAG 是一套国际公认的创建可访问网站和应用程序的指南。 WCAG 由万维网联盟 (W3C) 开发，具有三个一致性级别（A、AA、AAA），概述了无障碍设计、编码和用户体验的建议。许多组织的目标是在其应用程序中至少达到 WCAG 2.0 或 2.1 AA 级合规性。

WCAG 是一套国际公认的创建可访问网站和应用程序的指南。 WCAG 由万维网联盟 (W3C) 开发，具有三个一致性级别（A、AA、AAA），概述了无障碍设计、编码和用户体验的建议。许多组织的目标是在其应用程序中至少达到 WCAG 2.0 或 2.1 AA 级合规性。 美国残疾人法案 (ADA)： ADA 是美国一项全面的民权法，禁止基于残疾的歧视。尽管 ADA 没有具体提及应用程序或网站，但它已被解释为适用于数字内容和服务。确保应用程序设计中的 ADA 合规性有助于保护企业免受辅助功能诉讼，并确保您的应用程序可供所有人使用。

ADA 是美国一项全面的民权法，禁止基于残疾的歧视。尽管 ADA 没有具体提及应用程序或网站，但它已被解释为适用于数字内容和服务。确保应用程序设计中的 ADA 合规性有助于保护企业免受辅助功能诉讼，并确保您的应用程序可供所有人使用。 《康复法案》第 508 条：第 508 条是美国联邦法律，规定联邦政府开发、采购、维护或使用的电子和信息技术必须可供残疾人使用。通过遵守第 508 节的要求，开发人员可以创建满足联邦机构及其用户的辅助功能需求的应用程序。

设计者和开发者在创建无障碍应用程序时应参考这些标准和指南，确保他们的应用程序符合相关要求并提供包容性的用户体验。

从一开始就构建可访问性

使用no-code平台设计和开发应用程序时，从一开始就考虑可访问性至关重要。从一开始就在应用程序中构建可访问性有助于确保所有用户都可以从应用程序的功能中受益，无论他们的能力如何。以下是从一开始就纳入可访问性的一些策略：

设定可访问性目标：将可访问性确定为项目要求的核心部分，并包括符合相关可访问性标准（例如 WCAG 2.1 或 ADA 指南）的具体目标和目标。这将有助于指导您的设计和开发过程。 选择可访问的模板和组件：许多 no-code 平台（包括 AppMaster ）都附带预构建的模板和组件，其设计时考虑了可访问性。选择这些选项可以为无障碍的用户体验奠定坚实的基础。 规划不同的用户需求：确定不同用户的需求，包括具有各种残疾或缺陷的用户，并确保您的应用程序的功能和界面满足他们的要求和偏好。 让用户参与设计过程：让残疾用户积极参与设计和测试过程，以确保应用程序满足他们的独特需求并提供积极的用户体验。 随时了解可访问性最佳实践：不断更新您对可访问性最佳实践和指南的了解，并将其应用到整个应用程序开发过程中。

AppMaster对无障碍应用程序设计的支持

AppMaster平台致力于让应用程序开发变得更加便捷和包容。它提供了多种功能，可以帮助您在其no-code平台上创建可访问的应用程序：

替代文本支持： 轻松将替代文本添加到图像和多媒体元素中，屏幕阅读器可以读取这些文本，以提供上下文并向有视觉障碍的用户传达重要信息。

轻松将替代文本添加到图像和多媒体元素中，屏幕阅读器可以读取这些文本，以提供上下文并向有视觉障碍的用户传达重要信息。 语义 HTML 标记： 该平台自动为其组件生成语义 HTML 标记，确保与屏幕阅读器和其他辅助技术的兼容性。这有助于向具有不同能力的用户传达内容的正确结构和含义。

该平台自动为其组件生成语义 HTML 标记，确保与屏幕阅读器和其他辅助技术的兼容性。这有助于向具有不同能力的用户传达内容的正确结构和含义。 键盘导航和焦点管理： AppMaster 组件支持键盘导航，使依赖键盘或其他辅助设备的用户能够轻松地在交互元素之间移动并执行操作。该平台还提供了管理键盘焦点的选项，确保逻辑和高效的导航流程。

组件支持键盘导航，使依赖键盘或其他辅助设备的用户能够轻松地在交互元素之间移动并执行操作。该平台还提供了管理键盘焦点的选项，确保逻辑和高效的导航流程。 无障碍组件库： AppMaster 组件库包含旨在与辅助技术无缝协作的无障碍组件。这些组件可以轻松地融入您的应用程序设计中，以增强可访问性。

组件库包含旨在与辅助技术无缝协作的无障碍组件。这些组件可以轻松地融入您的应用程序设计中，以增强可访问性。 轻松自定义样式和主题：在 AppMaster 中自定义应用程序的外观非常简单，您可以调整颜色对比度、字体大小和其他设计元素等元素，以创建更易于访问的用户体验。

通过利用这些功能，您可以创建可访问的应用程序，以满足用户的不同需求并促进包容性。

优化用户界面以实现可访问性

创建可访问的用户界面是no-code应用程序开发的一个重要方面。优化应用程序 UI 的辅助功能不仅可以帮助残障用户，还可以增强应用程序对所有用户的可用性。以下是一些优化应用 UI 以提高可访问性的策略：

颜色对比度：确保您的应用在文本和背景之间具有足够的颜色对比度，使有视觉障碍或色盲的用户更容易阅读内容。 WCAG 2.1 指南建议普通文本的最小对比度为 4.5:1，大文本的最小对比度为 3:1。 字体大小和样式：选择清晰的字体并确保文本足够大以便于阅读。避免使用过于风格化的字体，这对于某些用户来说可能难以阅读。您还可以为用户提供一个选项，让他们根据自己的喜好调整字体大小。 一致的布局和组织：为您的应用程序开发清晰一致的布局，使用户更容易理解和导航界面。按逻辑部分组织内容，并利用标题和地标来提供清晰的结构。 图像的替代文本：为所有图像、图标和多媒体元素提供描述性替代文本。该文本应传达元素的基本信息或功能，并将由屏幕阅读器阅读或在无法呈现图像时显示。 标签和说明：清楚地标记输入字段、按钮和其他交互元素，并在必要时提供说明或工具提示。这可以帮助用户（包括使用屏幕阅读器的用户）了解每个元素的用途以及如何与其交互。 适应性设计：在设计应用程序时考虑到灵活性，确保使用不同设备、浏览器或辅助技术的用户可以轻松使用它。使用自动适应用户屏幕尺寸和方向的响应式设计。

通过遵循这些最佳实践并利用AppMaster等no-code平台中提供的辅助功能，您可以创建包容性、用户友好且符合辅助功能标准的用户界面。

开发无障碍内容和导航

在应用程序中创建可访问的内容和导航可确保所有用户（包括残障人士）都可以轻松查找、理解应用程序中提供的信息和功能并与之交互。使用AppMaster等无代码开发平台时，请考虑以下最佳实践来增强可访问性：

使用清晰简洁的语言

清晰的内容可以帮助所有用户了解您的应用程序的用途、功能和说明。力求简单并在解释中简明扼要。将复杂的信息分解为更小的部分，并在适当的时候使用列表。除非必要，否则避免使用技术术语或复杂的词汇，并提供不常见术语的定义。

直观地组织内容

逻辑一致地排列应用程序的内容，将相关信息和功能分组在一起。这可以帮助用户预测在哪里可以找到信息或选项，并使应用程序的导航更加直观。使用描述性标题来标记部分并提供清晰的层次结构，较高级别的部分使用较大的标题，小部分的标题逐渐变小。

提供清晰的导航控制

提供直观的控件来导航您的应用程序，确保用户可以轻松访问所有区域和功能。采用可识别的图标和按钮，清楚地标记它们，并提供视觉提示来表明它们的用途。确保可以使用键盘、触摸或其他输入方法访问所有导航控件，并使屏幕阅读器可以访问导航控件。

使用语义标记和 ARIA 标签

语义 HTML 标记（例如标题、段落和列表）可帮助屏幕阅读器理解应用内容的结构和上下文。使用适当的 HTML 标签，并在必要时包含 ARIA（可访问的富互联网应用程序）角色、标签和状态，以便为辅助技术用户提供额外的上下文和导航帮助。

确保表格无障碍

设计表单时，请确保通过将标签与表单字段相关联、使用适当的输入类型（例如，对于电子邮件地址使用 <input type="email"> ）并以可访问的方式提供说明和验证反馈，使表单易于访问。以允许用户在提交之前查看和更正其信息的方式实施多部分表单或长表单。

实施无障碍交互

确保具有各种能力的用户可以与您的应用程序交互并完成任务对于包容性的用户体验至关重要。在AppMaster等no-code开发平台中创建可访问的交互时，请考虑以下最佳实践：

方便键盘导航

设计您的应用程序，以便用户可以使用键盘进行导航和交互。确保所有交互元素（例如按钮、链接和表单字段）都是可聚焦的，并且可以使用 Tab 键访问。使用可见的焦点指示器清楚地指示以键盘为中心的元素，并确保导航顺序遵循应用程序内容的逻辑流。

支持辅助技术的适应性

确保您的应用程序与常见的辅助技术（例如屏幕阅读器、放大器和语音识别软件）配合良好。使用适当的语义标记、ARIA 属性和清晰的命名约定来促进兼容性。提供访问可能与某些辅助技术不兼容的应用程序功能的替代方法，例如提供手势键盘快捷键。

提供清晰的反馈

在与您的应用交互时向用户提供清晰的反馈，例如在完成操作时指示成功或失败。根据需要使用视觉和听觉提示，清晰、简洁地呈现反馈信息。确保屏幕阅读器可以通过语义标记或 ARIA 实时区域访问反馈。

提供可定制的设置或首选项

允许用户自定义应用程序的某些方面，以满足他们的个人需求或偏好。这可能包括更改字体大小或配色方案、启用高对比度模式或提供可调整的完成任务的时间限制。

测试和评估可访问性

在开发过程中定期评估应用程序的可访问性有助于确保包容性的用户体验。以下是在AppMaster等no-code开发平台中测试和评估应用程序可访问性的一些建议：

使用自动辅助功能测试工具

自动化测试工具（例如 Lighthouse、axe 或 WAVE）可以帮助识别应用程序中的可访问性问题并提出改进建议。这些工具通常侧重于评估对辅助功能标准（例如 WCAG）的符合性，并提供有关颜色对比度、语义标记和键盘导航等领域的反馈。

执行手动测试

虽然自动化测试工具可能会有所帮助，但手动测试对于评估应用程序的可访问性仍然至关重要。使用键盘导航与您的应用程序交互，确保所有功能均可访问且正常运行。此外，使用各种辅助技术（例如屏幕阅读器和语音识别软件）测试您的应用程序，以验证兼容性。

让具有不同能力的用户参与进来

邀请具有不同能力、需求和偏好的用户测试您的应用程序并提供反馈。寻求依赖辅助技术或有可能影响计算机使用的障碍的用户的意见。他们的反馈可以为特定的可访问性问题和潜在的改进提供宝贵的见解，而这些问题可能无法仅通过自动化工具或手动测试来捕获。

迭代和改进

不断评估和改进应用程序的可访问性。确定需要改进的领域，实施变革并评估结果。定期重新审视应用程序的可访问性，以确保符合不断变化的标准、指南和用户需求。

通过遵循这些开发无障碍内容和导航、实施无障碍交互以及测试和评估应用程序无障碍性的最佳实践，您可以为所有用户创建更具包容性的体验，无论他们的能力或辅助技术的使用情况如何。像AppMaster这样的No-code开发平台使您能够轻松构建可访问的应用程序，确保您的应用程序既实用又具有包容性。

面向未来的包容性设计

包容性设计是一种设计产品、服务和环境的方法，以满足不同受众的需求，无论他们的年龄、能力或背景如何。通过采用包容性设计原则，应用程序开发人员可以帮助确保创新的数字解决方案可供社会所有成员使用。

像AppMaster这样的No-code开发平台可以在支持开发人员制作可访问且具有包容性的应用程序方面发挥重要作用。 no-code开发解决方案的潜力鼓励采用包容性设计原则和实践。通过提供直观的工具，让开发人员创建针对更广泛受众的应用程序， no-code平台有助于打造更具包容性的数字世界。以下是将包容性设计融入未来no-code平台应用程序开发的一些注意事项：

以人为本的视角进行设计

包容性设计的核心是理解并优先考虑将使用该产品的个人。通过将用户置于设计过程的中心，开发人员可以确保他们的应用程序能够满足不同的需求、能力和偏好。强调对用户需求的同理心和理解将带来更易于访问和更具包容性的应用程序体验。

确保灵活且适应性强的交互

在设计应用程序时考虑到灵活性，使用户能够根据自己的能力和偏好以各种方式与应用程序交互。这可能涉及提供多种导航方法、可调整的字体大小或用户可定制的配色方案。像AppMaster这样的No-code平台可以支持开发人员在其应用程序中打造适应性强的用户体验。

提供清晰的上下文信息

包容性设计的一个关键方面是以清晰、简洁和上下文相关的方式传达信息。这包括优化文本可读性、使用简单语言，并确保所有用户（包括使用辅助技术的用户）都能感知和理解内容。 No-code平台应促进可访问的内容创建，并支持开发人员提供一系列呈现信息的方式。

随着用户需求不断发展

包容性设计是一个持续的过程。随着用户需求、偏好和技术的发展，应用程序需要进行调整以保持可访问性和包容性。像AppMaster这样的No-code开发平台可以帮助开发人员快速修改和更新他们的应用程序，以响应用户反馈和不断变化的需求。

与开发者社区进行教育和合作

更广泛的开发者社区在促进和促进包容性设计实践方面发挥着重要作用。通过为使用no-code平台的开发人员提供教育资源、指导和社区支持，包容性设计可以更加融入未来应用程序的开发方式。

no-code应用程序开发平台的潜力对应用程序的设计和部署方式有着不可否认的影响。通过将包容性设计原则融入未来的应用程序开发中， AppMaster这样的平台可以对可访问性和数字包容性产生重大影响。随着no-code行业的不断发展，致力于培养更易于访问和更具包容性的应用程序体验将有助于确保所有人都能使用技术。