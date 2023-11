Leitfaden für App-Designer zur Benutzerbarriere bei der No-Code-Entwicklung

Benutzerzugänglichkeit beim App-Design ist die Praxis, Anwendungen zu erstellen, die für alle Benutzer, auch für Benutzer mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, nutzbar, unterhaltsam und funktionsfähig sind. Rund 15 % der Weltbevölkerung leiden an irgendeiner Form von Behinderung, was unterstreicht, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass digitale Produkte für jedermann zugänglich sind. Davon profitieren nicht nur Benutzer mit Behinderungen, sondern auch ein breiteres Spektrum von Benutzern, da universell barrierefreie Designs die Benutzerfreundlichkeit und das Benutzererlebnis verbessern.

No-Code- Entwicklungsplattformen wie AppMaster ermöglichen es Unternehmen und Designern, qualitativ hochwertige, zugängliche Anwendungen effizienter zu erstellen. Durch die Befolgung von Best Practices für Barrierefreiheit und die Nutzung integrierter Barrierefreiheitsfunktionen der no-code Plattform können Entwickler benutzerfreundliche Anwendungen erstellen, die eine breitere Benutzerbasis erreichen und so Inklusion und Vielfalt fördern.

Bedeutung der Barrierefreiheit im App-Design

Barrierefreiheit ist aus mehreren Gründen ein entscheidender Aspekt des App-Designs:

Chancengleichheit: Barrierefreies Anwendungsdesign stellt sicher, dass jeder, unabhängig von seinen Fähigkeiten, die gleichen Chancen hat, auf digitale Dienste und Inhalte zuzugreifen und davon zu profitieren.

Standards und Richtlinien zur Barrierefreiheit

Um barrierefreie Apps zu erstellen, ist es wichtig, etablierte Barrierefreiheitsstandards und -richtlinien einzuhalten. Zu den wichtigsten Standards gehören:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): WCAG ist eine international anerkannte Reihe von Richtlinien für die Erstellung barrierefreier Websites und Anwendungen. WCAG wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) entwickelt und verfügt über drei Konformitätsstufen (A, AA, AAA), die Empfehlungen für barrierefreies Design, Codierung und Benutzererfahrung enthalten. Viele Organisationen streben in ihren Anwendungen mindestens die Einhaltung von WCAG 2.0 oder 2.1 Level AA an.

Designer und Entwickler sollten sich bei der Erstellung einer barrierefreien Anwendung auf diese Standards und Richtlinien beziehen und sicherstellen, dass ihre App den relevanten Anforderungen entspricht und ein integratives Benutzererlebnis bietet.

Barrierefreiheit von Anfang an einbauen

Beim Entwerfen und Entwickeln von Anwendungen mithilfe von no-code Plattformen ist es wichtig, die Barrierefreiheit von Anfang an zu berücksichtigen. Wenn Sie von Anfang an Barrierefreiheit in Ihre App einbauen, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer unabhängig von ihren Fähigkeiten von den Funktionen der App profitieren können. Hier sind einige Strategien, um Barrierefreiheit von Anfang an zu integrieren:

Legen Sie Barrierefreiheitsziele fest: Legen Sie Barrierefreiheit als Kernbestandteil Ihrer Projektanforderungen fest und schließen Sie spezifische Ziele und Vorgaben ein, die mit relevanten Barrierefreiheitsstandards wie WCAG 2.1 oder ADA-Richtlinien übereinstimmen. Dies wird Ihnen als Leitfaden für Ihren Design- und Entwicklungsprozess dienen. Wählen Sie barrierefreie Vorlagen und Komponenten: Viele no-code Plattformen, einschließlich AppMaster , verfügen über vorgefertigte Vorlagen und Komponenten, die auf Barrierefreiheit ausgelegt sind. Wählen Sie diese Optionen, um eine solide Grundlage für eine barrierefreie Benutzererfahrung zu schaffen. Planen Sie unterschiedliche Benutzeranforderungen: Identifizieren Sie die Bedürfnisse verschiedener Benutzer, einschließlich derer mit unterschiedlichen Behinderungen oder Beeinträchtigungen, und stellen Sie sicher, dass die Funktionen und die Benutzeroberfläche Ihrer App ihren Anforderungen und Vorlieben entsprechen. Beziehen Sie Benutzer in den Designprozess ein: Beziehen Sie Benutzer mit Behinderungen aktiv in den Design- und Testprozess ein, um sicherzustellen, dass die App ihren individuellen Bedürfnissen entspricht und ein positives Benutzererlebnis bietet. Bleiben Sie über Best Practices zur Barrierefreiheit auf dem Laufenden: Aktualisieren Sie Ihr Wissen über Best Practices und Richtlinien zur Barrierefreiheit kontinuierlich und wenden Sie diese im gesamten App-Entwicklungsprozess an.

AppMaster Unterstützung für barrierefreies App-Design

Die AppMaster Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, die Anwendungsentwicklung zugänglicher und integrativer zu machen. Es bietet mehrere Funktionen, die Ihnen bei der Erstellung barrierefreier Apps auf seiner no-code Plattform helfen können:

Unterstützung für alternative Texte: Fügen Sie Bildern und Multimedia-Elementen ganz einfach alternativen Text hinzu, der von Screenreadern gelesen werden kann, um Benutzern mit Sehbehinderungen Kontext bereitzustellen und wichtige Informationen zu vermitteln.

Fügen Sie Bildern und Multimedia-Elementen ganz einfach alternativen Text hinzu, der von Screenreadern gelesen werden kann, um Benutzern mit Sehbehinderungen Kontext bereitzustellen und wichtige Informationen zu vermitteln. Semantisches HTML-Markup: Die Plattform generiert automatisch semantisches HTML-Markup für ihre Komponenten und gewährleistet so die Kompatibilität mit Bildschirmleseprogrammen und anderen Hilfstechnologien. Dies hilft dabei, Benutzern mit unterschiedlichen Fähigkeiten die richtige Struktur und Bedeutung Ihrer Inhalte zu vermitteln.

Die Plattform generiert automatisch semantisches HTML-Markup für ihre Komponenten und gewährleistet so die Kompatibilität mit Bildschirmleseprogrammen und anderen Hilfstechnologien. Dies hilft dabei, Benutzern mit unterschiedlichen Fähigkeiten die richtige Struktur und Bedeutung Ihrer Inhalte zu vermitteln. Tastaturnavigation und Fokusverwaltung: AppMaster Komponenten unterstützen die Tastaturnavigation und ermöglichen es Benutzern, die auf Tastaturen oder andere Hilfsgeräte angewiesen sind, problemlos zwischen interaktiven Elementen zu wechseln und Aktionen auszuführen. Die Plattform bietet außerdem Optionen zur Verwaltung des Tastaturfokus und sorgt so für einen logischen und effizienten Navigationsfluss.

Komponenten unterstützen die Tastaturnavigation und ermöglichen es Benutzern, die auf Tastaturen oder andere Hilfsgeräte angewiesen sind, problemlos zwischen interaktiven Elementen zu wechseln und Aktionen auszuführen. Die Plattform bietet außerdem Optionen zur Verwaltung des Tastaturfokus und sorgt so für einen logischen und effizienten Navigationsfluss. Barrierefreie Komponentenbibliothek: Die AppMaster Komponentenbibliothek enthält barrierefreie Komponenten, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit unterstützender Technologie konzipiert sind. Diese Komponenten können problemlos in das Design Ihrer App integriert werden, um die Barrierefreiheit zu verbessern.

Die Komponentenbibliothek enthält barrierefreie Komponenten, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit unterstützender Technologie konzipiert sind. Diese Komponenten können problemlos in das Design Ihrer App integriert werden, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Leicht anpassbare Stile und Themen: Das Anpassen des Erscheinungsbilds Ihrer App in AppMaster ist einfach und ermöglicht Ihnen die Anpassung von Elementen wie Farbkontrast, Schriftgrößen und anderen Designelementen, um ein besser zugängliches Benutzererlebnis zu schaffen.

Durch die Nutzung dieser Funktionen können Sie barrierefreie Apps erstellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Benutzer eingehen und die Inklusion fördern.

Optimierung von Benutzeroberflächen für Barrierefreiheit

Die Erstellung barrierefreier Benutzeroberflächen ist ein wesentlicher Aspekt der no-code App-Entwicklung. Die Optimierung der Benutzeroberfläche Ihrer App im Hinblick auf Barrierefreiheit hilft nicht nur Benutzern mit Behinderungen, sondern verbessert auch die Benutzerfreundlichkeit der App für alle Benutzer. Hier sind einige Strategien zur Optimierung der Benutzeroberfläche Ihrer App im Hinblick auf Barrierefreiheit:

Farbkontrast: Stellen Sie sicher, dass Ihre App über einen ausreichenden Farbkontrast zwischen Text und Hintergrund verfügt, damit der Inhalt für Benutzer mit Sehbehinderungen oder Farbenblindheit besser lesbar ist. Die WCAG 2.1-Richtlinien empfehlen ein Mindestkontrastverhältnis von 4,5:1 für normalen Text und 3:1 für großen Text. Schriftgröße und -stil: Wählen Sie lesbare Schriftarten und stellen Sie sicher, dass der Text groß genug ist, um ihn gut lesen zu können. Vermeiden Sie übermäßig stilisierte Schriftarten, die für manche Benutzer möglicherweise schwer lesbar sind. Sie können Benutzern auch die Möglichkeit bieten, die Schriftgröße entsprechend ihren Vorlieben anzupassen. Konsistentes Layout und Organisation: Entwickeln Sie ein klares und konsistentes Layout für Ihre App, damit Benutzer die Benutzeroberfläche leichter verstehen und darin navigieren können. Organisieren Sie Inhalte in logische Abschnitte und nutzen Sie Überschriften und Orientierungspunkte, um eine klare Struktur zu schaffen. Alternativtext für Bilder: Stellen Sie beschreibenden Alternativtext für alle Bilder, Symbole und Multimediaelemente bereit. Dieser Text sollte die wesentlichen Informationen oder Funktion des Elements vermitteln und wird von Screenreadern gelesen oder angezeigt, wenn Bilder nicht gerendert werden können. Beschriftungen und Anweisungen: Beschriften Sie Eingabefelder, Schaltflächen und andere interaktive Elemente deutlich und stellen Sie bei Bedarf Anweisungen oder Tooltips bereit. Dies hilft Benutzern, einschließlich denen, die Bildschirmleseprogramme verwenden, den Zweck jedes Elements zu verstehen und zu verstehen, wie sie damit interagieren. Anpassbares Design: Gestalten Sie Ihre App unter Berücksichtigung der Flexibilität und stellen Sie sicher, dass Benutzer mit unterschiedlichen Geräten, Browsern oder unterstützenden Technologien sie problemlos nutzen können. Verwenden Sie responsive Designs, die sich automatisch an die Bildschirmgröße und -ausrichtung des Benutzers anpassen.

Indem Sie diese Best Practices befolgen und die Barrierefreiheitsfunktionen nutzen, die in no-code Plattformen wie AppMaster verfügbar sind, können Sie Benutzeroberflächen erstellen, die inklusiv, benutzerfreundlich und den Barrierefreiheitsstandards entsprechen.

Entwicklung barrierefreier Inhalte und Navigation

Durch die Erstellung barrierefreier Inhalte und Navigation in Ihren Anwendungen wird sichergestellt, dass alle Benutzer, auch solche mit Behinderungen, die in Ihrer App bereitgestellten Informationen und Funktionen leicht finden, verstehen und mit ihnen interagieren können. Berücksichtigen Sie bei der Arbeit mit No-Code-Entwicklungsplattformen wie AppMaster die folgenden Best Practices, um die Barrierefreiheit zu verbessern:

Verwenden Sie eine klare und prägnante Sprache

Klar geschriebene Inhalte helfen allen Benutzern, den Zweck, die Funktionalität und die Anweisungen Ihrer App zu verstehen. Versuchen Sie Einfachheit und prägnante Erklärungen. Teilen Sie komplexe Informationen in kleinere Teile auf und verwenden Sie gegebenenfalls Listen. Vermeiden Sie Fachjargon oder komplexes Vokabular, sofern dies nicht erforderlich ist, und geben Sie Definitionen für ungewöhnliche Begriffe an.

Inhalte intuitiv organisieren

Ordnen Sie den Inhalt Ihrer App logisch und konsistent an und gruppieren Sie verwandte Informationen und Funktionen. Dadurch können Benutzer vorhersagen, wo sie Informationen oder Optionen finden, und die Navigation in Ihrer App wird intuitiver. Verwenden Sie beschreibende Überschriften, um Abschnitte zu kennzeichnen und eine klare Hierarchie bereitzustellen, mit größeren Überschriften für Abschnitte auf höherer Ebene und zunehmend kleineren Überschriften für Unterabschnitte.

Bieten Sie klare Navigationssteuerungen

Stellen Sie intuitive Steuerelemente zum Navigieren in Ihrer Anwendung bereit und stellen Sie sicher, dass Benutzer problemlos auf alle Bereiche und Funktionen zugreifen können. Implementieren Sie erkennbare Symbole und Schaltflächen, beschriften Sie sie deutlich und geben Sie visuelle Hinweise, um ihren Zweck anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass alle Navigationssteuerelemente über Tastatur, Touch oder andere Eingabemethoden erreichbar sind, und machen Sie die Navigationssteuerelemente für Bildschirmlesegeräte zugänglich.

Verwenden Sie semantisches Markup und ARIA-Labels

Semantisches HTML-Markup wie Überschriften, Absätze und Listen hilft Screenreadern, die Struktur und den Kontext des Inhalts Ihrer App zu verstehen. Verwenden Sie geeignete HTML-Tags und fügen Sie bei Bedarf ARIA-Rollen (Accessible Rich Internet Applications), Beschriftungen und Zustände ein, um Benutzern unterstützender Technologien zusätzliche Kontext- und Navigationsunterstützung bereitzustellen.

Sorgen Sie für barrierefreie Formulare

Achten Sie beim Entwerfen von Formularen darauf, diese zugänglich zu machen, indem Sie Beschriftungen mit Formularfeldern verknüpfen, geeignete Eingabetypen verwenden (z. B. <input type="email"> für E-Mail-Adressen) und Anweisungen und Validierungsfeedback auf zugängliche Weise bereitstellen. Implementieren Sie mehrteilige Formulare oder lange Formulare so, dass Benutzer ihre Informationen vor dem Absenden überprüfen und korrigieren können.

Barrierefreie Interaktionen implementieren

Für ein integratives Benutzererlebnis ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten mit Ihrer App interagieren und Aufgaben erledigen können. Berücksichtigen Sie beim Erstellen barrierefreier Interaktionen in no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster die folgenden Best Practices:

Erleichtern Sie die Tastaturnavigation

Gestalten Sie Ihre Anwendung so, dass Benutzer über die Tastatur navigieren und interagieren können. Stellen Sie sicher, dass alle interaktiven Elemente wie Schaltflächen, Links und Formularfelder fokussierbar sind und mit der Tab-Taste erreicht werden können. Kennzeichnen Sie das auf der Tastatur fokussierte Element deutlich mit einem sichtbaren Fokusindikator und stellen Sie sicher, dass die Navigationsreihenfolge dem logischen Fluss des Inhalts Ihrer App folgt.

Unterstützen Sie die Anpassungsfähigkeit an unterstützende Technologien

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung gut mit gängigen Hilfstechnologien wie Bildschirmleseprogrammen, Lupen und Spracherkennungssoftware funktioniert. Verwenden Sie geeignetes semantisches Markup, ARIA-Attribute und klare Namenskonventionen, um die Kompatibilität zu erleichtern. Bieten Sie alternative Möglichkeiten für den Zugriff auf App-Funktionen an, die möglicherweise nicht mit bestimmten unterstützenden Technologien kompatibel sind, z. B. die Bereitstellung von Tastaturkürzeln für Gesten.

Geben Sie klares Feedback

Geben Sie Benutzern bei der Interaktion mit Ihrer App klares Feedback, z. B. indem Sie ihnen Erfolg oder Misserfolg beim Abschluss einer Aktion anzeigen. Präsentieren Sie Feedback-Nachrichten klar und prägnant und nutzen Sie dabei je nach Bedarf sowohl visuelle als auch akustische Hinweise. Stellen Sie sicher, dass das Feedback für Screenreader zugänglich ist, entweder durch semantisches Markup oder ARIA-Live-Regionen.

Bieten Sie anpassbare Einstellungen oder Präferenzen an

Ermöglichen Sie Benutzern, einige Aspekte Ihrer App an ihre individuellen Bedürfnisse oder Vorlieben anzupassen. Dazu kann das Ändern der Schriftgröße oder des Farbschemas, das Aktivieren des kontrastreichen Modus oder das Anbieten einstellbarer Zeitlimits für die Erledigung von Aufgaben gehören.

Barrierefreiheit testen und bewerten

Die regelmäßige Bewertung der Barrierefreiheit Ihrer App während der Entwicklung trägt dazu bei, ein integratives Benutzererlebnis sicherzustellen. Hier sind einige Empfehlungen zum Testen und Bewerten der Barrierefreiheit Ihrer App auf no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster:

Automatisierte Testtools wie Lighthouse, axe oder WAVE können dabei helfen, Barrierefreiheitsprobleme in Ihrer App zu erkennen und Verbesserungen vorzuschlagen. Diese Tools konzentrieren sich in der Regel auf die Bewertung der Konformität mit Barrierefreiheitsstandards wie WCAG und geben Feedback zu Bereichen wie Farbkontrast, semantischem Markup und Tastaturnavigation.

Führen Sie manuelle Tests durch

Während automatisierte Testtools hilfreich sein können, bleiben manuelle Tests für die Beurteilung der Barrierefreiheit Ihrer App unerlässlich. Verwenden Sie die Tastaturnavigation, um mit Ihrer App zu interagieren und sicherzustellen, dass alle Funktionen zugänglich und funktionsfähig sind. Testen Sie Ihre App außerdem mit verschiedenen Hilfstechnologien wie Bildschirmleseprogrammen und Spracherkennungssoftware, um die Kompatibilität zu überprüfen.

Beziehen Sie Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten ein

Laden Sie Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Vorlieben ein, Ihre Anwendung zu testen und Feedback zu geben. Holen Sie den Input von Benutzern ein, die auf unterstützende Technologien angewiesen sind oder Beeinträchtigungen haben, die sich auf ihre Computernutzung auswirken können. Ihr Feedback kann wertvolle Einblicke in spezifische Bedenken hinsichtlich der Barrierefreiheit und potenzielle Verbesserungen liefern, die möglicherweise nicht durch automatisierte Tools oder manuelle Tests allein erfasst werden.

Iterieren und verbessern

Bewerten und verbessern Sie kontinuierlich die Barrierefreiheit Ihrer App. Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf, implementieren Sie Änderungen und bewerten Sie die Ergebnisse. Überprüfen Sie regelmäßig die Barrierefreiheit Ihrer App, um die Einhaltung sich ändernder Standards, Richtlinien und Benutzeranforderungen sicherzustellen.

Indem Sie diese Best Practices für die Entwicklung barrierefreier Inhalte und Navigation, die Implementierung barrierefreier Interaktionen sowie das Testen und Bewerten der Barrierefreiheit Ihrer App befolgen, können Sie ein integrativeres Erlebnis für alle Benutzer schaffen, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder der Nutzung unterstützender Technologien. No-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ermöglichen Ihnen die einfache Erstellung barrierefreier Apps und stellen so sicher, dass Ihre Anwendungen sowohl funktional als auch inklusiv sind.

Inklusives Design für die Zukunft

Inklusives Design ist ein Ansatz zur Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen und Umgebungen, der sich an ein vielfältiges Publikum richtet, unabhängig von Alter, Fähigkeiten oder Hintergrund. Durch die Übernahme der Prinzipien des inklusiven Designs können App-Entwickler dazu beitragen, dass innovative digitale Lösungen von allen Mitgliedern der Gesellschaft genutzt werden können.

No-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Entwicklern bei der Erstellung barrierefreier und integrativer Apps spielen. Das Potenzial von no-code Entwicklungslösungen fördert die Einführung inklusiver Designprinzipien und -praktiken. Durch die Bereitstellung intuitiver Tools, mit denen Entwickler Apps erstellen können, die sich an ein breiteres Publikum richten, tragen no-code Plattformen zu einer integrativeren digitalen Welt bei. Hier sind einige Überlegungen zur Integration von inklusivem Design in die Zukunft der App-Entwicklung mit no-code Plattformen:

Design für eine menschenzentrierte Perspektive

Ein zentraler Aspekt von inklusivem Design besteht darin, die Personen zu verstehen und zu priorisieren, die das Produkt verwenden werden. Indem der Benutzer im Mittelpunkt des Designprozesses steht, können Entwickler sicherstellen, dass ihre Anwendungen auf unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Vorlieben reagieren. Die Betonung von Empathie und Verständnis für Benutzerbedürfnisse wird zu zugänglicheren und integrativeren App-Erlebnissen führen.

Sorgen Sie für flexible und anpassungsfähige Interaktionen

Durch die flexible Gestaltung von Apps können Benutzer je nach ihren Fähigkeiten und Vorlieben auf unterschiedliche Weise mit der Anwendung interagieren. Dies kann das Anbieten mehrerer Navigationsmethoden, anpassbarer Schriftgrößen oder vom Benutzer anpassbarer Farbschemata umfassen. No-code Plattformen wie AppMaster können Entwickler dabei unterstützen, anpassbare Benutzererlebnisse in ihren Anwendungen zu schaffen.

Stellen Sie klare und kontextbezogene Informationen bereit

Ein zentraler Aspekt des inklusiven Designs ist die klare, prägnante und kontextbezogene Kommunikation von Informationen. Dazu gehört die Optimierung der Textlesbarkeit, die Verwendung einfacher Sprache und die Sicherstellung, dass alle Benutzer Inhalte wahrnehmen und verstehen können, auch diejenigen, die unterstützende Technologien verwenden. No-code Plattformen sollten die Erstellung barrierefreier Inhalte erleichtern und Entwickler dabei unterstützen, vielfältige Möglichkeiten zur Darstellung von Informationen anzubieten.

Kontinuierliche Weiterentwicklung mit den Bedürfnissen der Benutzer

Inklusives Design ist ein ständiger Prozess. Da sich die Bedürfnisse, Vorlieben und Technologien der Benutzer weiterentwickeln, müssen sich Apps anpassen, um zugänglich und integrativ zu bleiben. No-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster können Entwicklern dabei helfen, ihre Apps schnell zu ändern und zu aktualisieren, um auf Benutzerfeedback und sich ändernde Anforderungen zu reagieren.

Informieren Sie sich über die Entwickler-Community und arbeiten Sie mit ihr zusammen

Die breitere Entwicklergemeinschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung und Erleichterung integrativer Designpraktiken. Durch die Bereitstellung von Bildungsressourcen, Anleitungen und Community-Unterstützung für Entwickler, die no-code Plattformen verwenden, kann inklusives Design künftig stärker in die Art und Weise integriert werden, wie Apps entwickelt werden.

Das Potenzial von no-code App-Entwicklungsplattformen hat einen unbestreitbaren Einfluss darauf, wie Anwendungen entworfen und bereitgestellt werden. Durch die Integration integrativer Designprinzipien in die Zukunft der App-Entwicklung können Plattformen wie AppMaster einen erheblichen Einfluss auf Barrierefreiheit und digitale Inklusion haben. Während sich die no-code Branche weiterentwickelt, wird das Engagement für die Förderung zugänglicherer und integrativerer App-Erlebnisse dazu beitragen, dass Technologie für alle zugänglich ist.