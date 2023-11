Przewodnik projektanta aplikacji po ułatwieniach dostępu dla użytkowników w programowaniu bez użycia kodu

Dostępność użytkownika w projektowaniu aplikacji to praktyka polegająca na tworzeniu aplikacji , które są użyteczne, przyjemne i funkcjonalne dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych lub niepełnosprawnych. Około 15% światowej populacji doświadcza jakiejś formy niepełnosprawności, co podkreśla znaczenie zapewnienia każdemu dostępu do produktów cyfrowych. Przynosi to korzyści nie tylko użytkownikom niepełnosprawnym, ale także szerszemu gronu użytkowników, ponieważ powszechnie dostępne projekty poprawiają użyteczność i wygodę użytkownika.

Platformy programistyczne niewymagające kodu, takie jak AppMaster, pozwalają firmom i projektantom efektywniej tworzyć wysokiej jakości, dostępne aplikacje. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie dostępności i wykorzystując wbudowane funkcje dostępności platformy no-code, programiści mogą tworzyć przyjazne dla użytkownika aplikacje, które docierają do szerszej bazy użytkowników, wspierając włączenie i różnorodność.

Znaczenie dostępności w projektowaniu aplikacji

Dostępność jest kluczowym aspektem projektowania aplikacji z kilku powodów:

Równe szanse: Dostępny projekt aplikacji gwarantuje, że każdy, niezależnie od swoich umiejętności, ma równe szanse dostępu i korzystania z usług i treści cyfrowych.

aplikacje zaprojektowane tak, aby były dostępne, promują włączenie społeczne, umożliwiając osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w społeczeństwie, pracy i komunikacji. Szersza publiczność: nadanie priorytetu dostępności w projektowaniu aplikacji może pomóc Twojemu produktowi dotrzeć do szerszej bazy użytkowników, potencjalnie zwiększając satysfakcję klientów i zwiększając Twój udział w rynku.

Standardy i wytyczne dotyczące dostępności

Aby tworzyć dostępne aplikacje, należy przestrzegać ustalonych standardów i wytycznych dotyczących dostępności. Niektóre z kluczowych standardów obejmują:

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG): WCAG to uznany na całym świecie zbiór wytycznych dotyczących tworzenia dostępnych stron internetowych i aplikacji. Opracowany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), standard WCAG ma trzy poziomy zgodności (A, AA, AAA), które określają zalecenia dotyczące dostępnego projektu, kodowania i doświadczenia użytkownika. Wiele organizacji dąży do zapewnienia w swoich aplikacjach zgodności co najmniej z WCAG 2.0 lub 2.1 na poziomie AA.

Projektanci i programiści powinni odwoływać się do tych standardów i wytycznych podczas tworzenia dostępnej aplikacji, upewniając się, że ich aplikacja jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami i zapewnia integracyjne doświadczenie użytkownika .

Budowanie dostępności od samego początku

Projektując i rozwijając aplikacje przy użyciu platform no-code, od samego początku należy wziąć pod uwagę dostępność. Wbudowanie ułatwień dostępu w aplikacji od samego początku pomaga zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość korzystania z funkcji aplikacji, niezależnie od ich umiejętności. Oto kilka strategii włączania dostępności od samego początku:

Ustal cele dostępności: ustal dostępność jako podstawową część wymagań projektu i uwzględnij konkretne cele i zadania, które są zgodne z odpowiednimi standardami dostępności, takimi jak wytyczne WCAG 2.1 lub ADA. Pomoże to w kierowaniu procesem projektowania i rozwoju . Wybieraj dostępne szablony i komponenty: wiele platform no-code , w tym AppMaster , zawiera gotowe szablony i komponenty zaprojektowane z myślą o dostępności. Wybierz te opcje, aby stworzyć solidną podstawę dla przystępnego doświadczenia użytkownika. Planuj uwzględniające zróżnicowane potrzeby użytkowników: Zidentyfikuj potrzeby różnych użytkowników, w tym tych z różnymi niepełnosprawnościami lub upośledzeniami, i upewnij się, że funkcje i interfejs aplikacji odpowiadają ich wymaganiom i preferencjom. Zaangażuj użytkowników w proces projektowania: Aktywnie angażuj użytkowników niepełnosprawnych w proces projektowania i testowania, aby mieć pewność, że aplikacja spełnia ich unikalne potrzeby i zapewnia pozytywne doświadczenia użytkownika. Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi dostępności: stale aktualizuj swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących dostępności i stosuj je w całym procesie tworzenia aplikacji.

Wsparcie AppMaster w zakresie projektowania dostępnych aplikacji

Platforma AppMaster dąży do tego, aby tworzenie aplikacji było bardziej dostępne i włączające. Zapewnia kilka funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu dostępnych aplikacji na platformie no-code:

Obsługa tekstu alternatywnego: z łatwością dodawaj tekst alternatywny do obrazów i elementów multimedialnych, który może zostać odczytany przez czytniki ekranu w celu zapewnienia kontekstu i przekazania ważnych informacji użytkownikom z wadami wzroku.

z łatwością dodawaj tekst alternatywny do obrazów i elementów multimedialnych, który może zostać odczytany przez czytniki ekranu w celu zapewnienia kontekstu i przekazania ważnych informacji użytkownikom z wadami wzroku. Semantyczne znaczniki HTML: platforma automatycznie generuje semantyczne znaczniki HTML dla swoich komponentów, zapewniając kompatybilność z czytnikami ekranu i innymi technologiami wspomagającymi. Pomaga to przekazać prawidłową strukturę i znaczenie treści użytkownikom o różnych umiejętnościach.

platforma automatycznie generuje semantyczne znaczniki HTML dla swoich komponentów, zapewniając kompatybilność z czytnikami ekranu i innymi technologiami wspomagającymi. Pomaga to przekazać prawidłową strukturę i znaczenie treści użytkownikom o różnych umiejętnościach. Nawigacja za pomocą klawiatury i zarządzanie fokusem: Komponenty AppMaster obsługują nawigację za pomocą klawiatury, umożliwiając użytkownikom korzystającym z klawiatur lub innych urządzeń wspomagających łatwe poruszanie się między elementami interaktywnymi i wykonywanie czynności. Platforma udostępnia także opcje zarządzania fokusem klawiatury, zapewniając logiczny i efektywny przepływ nawigacji.

Komponenty obsługują nawigację za pomocą klawiatury, umożliwiając użytkownikom korzystającym z klawiatur lub innych urządzeń wspomagających łatwe poruszanie się między elementami interaktywnymi i wykonywanie czynności. Platforma udostępnia także opcje zarządzania fokusem klawiatury, zapewniając logiczny i efektywny przepływ nawigacji. Dostępna biblioteka komponentów: Biblioteka komponentów AppMaster zawiera dostępne komponenty zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z technologią wspomagającą. Komponenty te można łatwo włączyć do projektu aplikacji, aby zwiększyć jej dostępność.

Biblioteka komponentów zawiera dostępne komponenty zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z technologią wspomagającą. Komponenty te można łatwo włączyć do projektu aplikacji, aby zwiększyć jej dostępność. Łatwe dostosowywanie stylów i motywów: Dostosowywanie wyglądu aplikacji w AppMaster jest proste i pozwala dostosować takie elementy, jak kontrast kolorów, rozmiary czcionek i inne elementy projektu, aby zapewnić bardziej przystępną obsługę.

Wykorzystując te funkcje, możesz tworzyć dostępne aplikacje, które zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowników i promują integrację.

Optymalizacja interfejsów użytkownika pod kątem dostępności

Tworzenie dostępnych interfejsów użytkownika jest istotnym aspektem tworzenia aplikacji no-code. Optymalizacja interfejsu użytkownika aplikacji pod kątem dostępności nie tylko pomaga użytkownikom niepełnosprawnym, ale także zwiększa użyteczność aplikacji dla wszystkich użytkowników. Oto kilka strategii optymalizacji interfejsu użytkownika aplikacji pod kątem dostępności:

Kontrast kolorów: upewnij się, że aplikacja ma wystarczający kontrast kolorów między tekstem a tłem, dzięki czemu treść będzie bardziej czytelna dla użytkowników z wadami wzroku lub ślepotą barw. Wytyczne WCAG 2.1 zalecają minimalny współczynnik kontrastu wynoszący 4,5:1 dla normalnego tekstu i 3:1 dla dużego tekstu. Rozmiar i styl czcionki: wybierz czytelną czcionkę i upewnij się, że tekst jest wystarczająco duży, aby ułatwić czytanie. Unikaj używania nadmiernie stylizowanych czcionek, które mogą być trudne do odczytania dla niektórych użytkowników. Możesz także udostępnić użytkownikom opcję dostosowania rozmiaru czcionki w oparciu o ich preferencje. Spójny układ i organizacja: Opracuj przejrzysty i spójny układ swojej aplikacji, ułatwiający użytkownikom zrozumienie interfejsu i poruszanie się po nim. Uporządkuj treść w logicznych sekcjach i wykorzystaj nagłówki i punkty orientacyjne, aby zapewnić przejrzystą strukturę. Tekst alternatywny dla obrazów: Podaj alternatywny tekst opisowy dla wszystkich obrazów, ikon i elementów multimedialnych. Tekst ten powinien przekazywać istotne informacje lub funkcję elementu i będzie odczytywany przez czytniki ekranu lub wyświetlany, gdy nie będzie można wyrenderować obrazów. Etykiety i instrukcje: wyraźnie oznacz pola wejściowe, przyciski i inne elementy interaktywne oraz, jeśli to konieczne, podaj instrukcje lub podpowiedzi. Pomaga to użytkownikom, w tym tym korzystającym z czytników ekranu, zrozumieć przeznaczenie każdego elementu i sposoby interakcji z nim. Elastyczny projekt: Zaprojektuj aplikację z myślą o elastyczności, zapewniając, że użytkownicy korzystający z różnych urządzeń, przeglądarek i technologii wspomagających będą mogli z niej łatwo korzystać. Używaj responsywnych projektów, które automatycznie dostosowują się do rozmiaru i orientacji ekranu użytkownika.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami i wykorzystując funkcje ułatwień dostępu dostępne na platformach no-code takich jak AppMaster, można tworzyć interfejsy użytkownika, które są włączające, przyjazne dla użytkownika i zgodne ze standardami dostępności.

Opracowywanie dostępnych treści i nawigacji

Tworzenie dostępnych treści i nawigacji w aplikacjach gwarantuje, że wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli łatwo znajdować, rozumieć i wchodzić w interakcję z informacjami i funkcjami udostępnianymi w Twojej aplikacji. Pracując z platformami programistycznymi niewymagającymi kodu, takimi jak AppMaster, należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki w celu zwiększenia dostępności:

Używaj jasnego i zwięzłego języka

Jasno napisana treść pomaga wszystkim użytkownikom zrozumieć cel, funkcjonalność i instrukcje aplikacji. Dąż do prostoty i bądź zwięzły w swoich wyjaśnieniach. Dziel złożone informacje na mniejsze części i, jeśli to konieczne, korzystaj z list. Jeśli nie jest to konieczne, unikaj technicznego żargonu lub skomplikowanego słownictwa i podawaj definicje nietypowych terminów.

Organizuj treści w sposób intuicyjny

Uporządkuj zawartość aplikacji w logiczny i spójny sposób, grupując powiązane informacje i funkcje. Pomaga to użytkownikom przewidzieć, gdzie znaleźć informacje lub opcje, a także sprawia, że ​​nawigacja po aplikacji jest bardziej intuicyjna. Używaj opisowych nagłówków do oznaczania sekcji i zapewniaj przejrzystą hierarchię, z większymi nagłówkami dla sekcji wyższego poziomu i stopniowo mniejszymi nagłówkami dla podsekcji.

Oferuj przejrzyste elementy sterujące nawigacją

Zapewnij intuicyjne sterowanie nawigacją po aplikacji, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do wszystkich obszarów i funkcjonalności. Zaimplementuj rozpoznawalne ikony i przyciski, wyraźnie je oznacz i zapewnij wizualne wskazówki wskazujące ich przeznaczenie. Upewnij się, że wszystkie elementy sterujące nawigacją są dostępne za pomocą klawiatury, dotyku lub innych metod wprowadzania danych, a także udostępnij elementy sterujące nawigacją czytnikom ekranu.

Używaj znaczników semantycznych i etykiet ARIA

Semantyczne znaczniki HTML, takie jak nagłówki, akapity i listy, pomagają czytnikom ekranu zrozumieć strukturę i kontekst zawartości aplikacji. Użyj odpowiednich znaczników HTML i, jeśli to konieczne, uwzględnij role, etykiety i stany ARIA (Accessible Rich Internet Applications), aby zapewnić użytkownikom technologii pomocniczych dodatkowy kontekst i pomoc w nawigacji.

Zadbaj o dostępne formularze

Projektując formularze, pamiętaj o zapewnieniu ich dostępności poprzez powiązanie etykiet z polami formularzy, użycie odpowiednich typów danych wejściowych (np. <input type="email"> dla adresów e-mail) oraz podawanie instrukcji i informacji zwrotnych dotyczących walidacji w przystępny sposób. Implementuj formularze wieloczęściowe lub długie w sposób umożliwiający użytkownikom przeglądanie i poprawianie informacji przed ich przesłaniem.

Implementowanie dostępnych interakcji

Zapewnienie użytkownikom o różnych umiejętnościach możliwości interakcji z Twoją aplikacją i wykonywania zadań ma kluczowe znaczenie dla włączającego doświadczenia użytkownika. Tworząc dostępne interakcje na platformach programistycznych no-code takich jak AppMaster, należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki:

Ułatwienie nawigacji za pomocą klawiatury

Zaprojektuj swoją aplikację tak, aby użytkownicy mogli nawigować i wchodzić w interakcje za pomocą klawiatury. Upewnij się, że wszystkie elementy interaktywne, takie jak przyciski, łącza i pola formularzy, można zaznaczyć i że można do nich dotrzeć za pomocą klawisza Tab. Wyraźnie oznacz element skupiony na klawiaturze za pomocą widocznego wskaźnika fokusu i upewnij się, że kolejność nawigacji jest zgodna z logicznym przepływem treści aplikacji.

Możliwość dostosowania wsparcia do technologii wspomagających

Upewnij się, że Twoja aplikacja dobrze współpracuje z popularnymi technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu, lupy i oprogramowanie do rozpoznawania mowy. Użyj odpowiednich znaczników semantycznych, atrybutów ARIA i jasnych konwencji nazewnictwa, aby ułatwić kompatybilność. Oferuj alternatywne sposoby dostępu do funkcji aplikacji, które mogą nie być kompatybilne z niektórymi technologiami wspomagającymi, na przykład udostępnianie skrótów klawiaturowych dla gestów.

Przekazuj jasne informacje zwrotne

Przekazuj użytkownikom jasne informacje zwrotne podczas interakcji z aplikacją, na przykład informując o powodzeniu lub niepowodzeniu wykonania działania. Przedstaw komunikaty zwrotne w sposób jasny i zwięzły, korzystając w razie potrzeby zarówno ze wskazówek wizualnych, jak i słuchowych. Upewnij się, że opinie są dostępne dla czytników ekranu za pomocą znaczników semantycznych lub aktywnych regionów ARIA.

Oferuj konfigurowalne ustawienia lub preferencje

Pozwól użytkownikom dostosować niektóre aspekty aplikacji do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Może to obejmować zmianę rozmiaru czcionki lub schematu kolorów, włączenie trybu wysokiego kontrastu lub oferowanie regulowanych limitów czasowych na wykonanie zadań.

Testowanie i ocena dostępności

Regularna ocena dostępności aplikacji podczas jej opracowywania pomaga zapewnić użytkownikom integrację. Oto kilka zaleceń dotyczących testowania i oceny dostępności aplikacji na platformach programistycznych no-code takich jak AppMaster:

Skorzystaj z narzędzi do automatycznego testowania dostępności

Zautomatyzowane narzędzia do testowania, takie jak Lighthouse, axe lub WAVE, mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemów z dostępnością w aplikacji i zasugerowaniu ulepszeń. Narzędzia te zazwyczaj skupiają się na ocenie zgodności ze standardami dostępności, takimi jak WCAG, i dostarczają informacji zwrotnych w obszarach takich jak kontrast kolorów, znaczniki semantyczne i nawigacja za pomocą klawiatury.

Wykonaj testowanie ręczne

Chociaż automatyczne narzędzia do testowania mogą być pomocne, testowanie ręczne pozostaje niezbędne do oceny dostępności aplikacji. Korzystaj z nawigacji za pomocą klawiatury, aby wchodzić w interakcję z aplikacją, upewniając się, że wszystkie funkcje są dostępne i funkcjonalne. Co więcej, przetestuj swoją aplikację za pomocą różnych technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu i oprogramowanie do rozpoznawania mowy, aby sprawdzić zgodność.

Angażuj użytkowników o różnorodnych zdolnościach

Zaproś użytkowników o różnych możliwościach, potrzebach i preferencjach do przetestowania aplikacji i przekazania opinii. Poproś o opinię użytkowników, którzy korzystają z technologii wspomagających lub mają upośledzenia, które mogą mieć wpływ na korzystanie z komputera. Ich opinie mogą dostarczyć cennych informacji na temat konkretnych problemów związanych z dostępnością i potencjalnych ulepszeń, które mogą nie zostać wychwycone za pomocą automatycznych narzędzi lub samych testów ręcznych.

Iteruj i ulepszaj

Stale oceniaj i poprawiaj dostępność swojej aplikacji. Identyfikuj obszary wymagające poprawy, wdrażaj zmiany i oceniaj rezultaty. Regularnie sprawdzaj dostępność swojej aplikacji, aby zapewnić zgodność ze zmieniającymi się standardami, wytycznymi i potrzebami użytkowników.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami dotyczącymi opracowywania dostępnych treści i nawigacji, wdrażania dostępnych interakcji oraz testowania i oceniania dostępności aplikacji, możesz stworzyć bardziej włączające środowisko dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i wykorzystania technologii wspomagających. Platformy programistyczne No-code takie jak AppMaster, umożliwiają łatwe tworzenie dostępnych aplikacji, zapewniając ich funkcjonalność i integrację.

Włączające projektowanie dla przyszłości

Projektowanie włączające to podejście do projektowania produktów, usług i środowisk, które są przeznaczone dla zróżnicowanej publiczności, niezależnie od jej wieku, umiejętności czy pochodzenia. Stosując zasady projektowania włączającego, twórcy aplikacji mogą pomóc w zapewnieniu użyteczności innowacyjnych rozwiązań cyfrowych wszystkim członkom społeczeństwa.

Platformy programistyczne No-code, takie jak AppMaster, mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu programistów w tworzeniu dostępnych i włączających aplikacji. Potencjał rozwiązań programistycznych no-code zachęca do przyjęcia zasad i praktyk projektowania włączającego. Oferując intuicyjne narzędzia, które pozwalają programistom tworzyć aplikacje skierowane do szerszego grona odbiorców, platformy no-code przyczyniają się do bardziej włączającego cyfrowego świata. Oto kilka uwag dotyczących włączenia projektowania włączającego w przyszłość tworzenia aplikacji na platformach no-code:

Projekt z perspektywy skoncentrowanej na człowieku

Głównym założeniem projektowania włączającego jest zrozumienie i nadanie priorytetu osobom, które będą korzystać z produktu. Utrzymując użytkownika w centrum procesu projektowania, programiści mogą mieć pewność, że ich aplikacje odpowiadają różnorodnym potrzebom, możliwościom i preferencjom. Położenie nacisku na empatię i zrozumienie potrzeb użytkowników doprowadzi do powstania bardziej dostępnych i włączających aplikacji.

Zapewnij elastyczne i elastyczne interakcje

Projektowanie aplikacji z myślą o elastyczności umożliwia użytkownikom interakcję z aplikacją na różne sposoby, w zależności od ich możliwości i preferencji. Może to obejmować oferowanie wielu metod nawigacji, regulowanych rozmiarów czcionek lub dostosowywanych przez użytkownika schematów kolorów. Platformy No-code takie jak AppMaster mogą wspierać programistów w tworzeniu dostosowywalnych doświadczeń użytkowników w ich aplikacjach.

Podaj jasne i kontekstowe informacje

Kluczowym aspektem projektowania włączającego jest przekazywanie informacji w sposób jasny, zwięzły i kontekstowy. Obejmuje to optymalizację czytelności tekstu, używanie prostego języka oraz zapewnienie, że wszyscy użytkownicy będą mogli dostrzec i zrozumieć treść, w tym użytkownicy korzystający z technologii wspomagających. Platformy No-code powinny ułatwiać tworzenie dostępnych treści i wspierać programistów w oferowaniu szeregu sposobów prezentowania informacji.

Stale rozwijaj się wraz z potrzebami użytkowników

Projektowanie włączające to proces ciągły. W miarę ewolucji potrzeb, preferencji i technologii użytkowników, aplikacje będą musiały się dostosowywać, aby zachować dostępność i integrację. Platformy programistyczne No-code, takie jak AppMaster, mogą pomóc programistom w szybkim modyfikowaniu i aktualizowaniu aplikacji w odpowiedzi na opinie użytkowników i zmieniające się potrzeby.

Edukuj i współpracuj ze społecznością programistów

Szersza społeczność programistów odgrywa znaczącą rolę w promowaniu i ułatwianiu praktyk projektowania włączającego. Oferując zasoby edukacyjne, wskazówki i wsparcie społeczności dla programistów korzystających z platform no-code, projektowanie włączające może zostać lepiej zintegrowane ze sposobem tworzenia aplikacji w przyszłości.

Potencjał platform do tworzenia aplikacji no-code ma niezaprzeczalny wpływ na sposób projektowania i wdrażania aplikacji. Włączając zasady projektowania włączającego w przyszłość tworzenia aplikacji, platformy takie jak AppMaster mogą wywrzeć znaczący wpływ na dostępność i włączenie cyfrowe. Ponieważ branża no-code stale się rozwija, zaangażowanie w zapewnianie bardziej dostępnych i włączających aplikacji pomoże zapewnić dostępność technologii dla wszystkich.