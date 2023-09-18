Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD), modern yazılım geliştirme ve sürüm yönetimi stratejilerinin çok önemli bir yönüdür; farklı geliştiricilerin kodlarını birleştirme, uygulamayı doğrulama ve test etme, sürüme hazırlanma ve son olarak yazılımı dağıtma sürecini otomatikleştirmeye odaklanır. üretim ortamlarına. CI/CD, doğru şekilde uygulandığında uygulamaların her zaman güncel ve hatasız olmasını sağlar, pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır ve iş ihtiyaçlarına yanıt olarak özelliklerin ve geliştirmelerin hızla sunulmasını kolaylaştırır.

Pazara Çıkış Süresi (TTM) bağlamında CI/CD, uygulama geliştirme ve devreye alma hızını hızlandırır, böylece kuruluşların rekabetçi, yenilikçi ve değişen pazar taleplerine duyarlı kalmasını sağlar. Başarılı bir CI/CD hattı, geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlayarak yazılımın geliştirme yaşam döngüsünün her adımında her zaman test edilmesini ve doğrulanmasını sağlar. Bu, insan hatası riskini azaltan ve son kullanıcılara teslim edilen yazılımın en yüksek kalitede olmasını sağlayan sorunsuz ve verimli bir entegrasyon, oluşturma ve test sürecine yol açar.

CI/CD'nin kalbinde, geliştiricilerin küçük, artımlı değişiklikler üzerinde çalışmasını ve kodlarını sürekli olarak ana kod tabanıyla bütünleştirmesini teşvik eden, yazılım geliştirmeye yönelik sürekli ve yinelemeli bir yaklaşımın benimsenmesi yer alır. Bu süreç, çakışma ve entegrasyon sorunları riskini en aza indirerek geliştiricilerin yeni işlevler ve hata düzeltmelerini daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmasına olanak tanır. Sürekli Entegrasyon temel olarak geliştirme sürecinde sorunları mümkün olduğunca erken keşfedip çözmek için yazılım oluşturmayı ve test etmeyi içerir.

Sürekli Dağıtım, yazılımın oluşturma ve test süreçlerini başarıyla geçer geçmez üretim ortamlarına dağıtımını otomatikleştirerek bu kavramı bir adım daha ileri götürür. Bu, geliştiricilere, yaptıkları değişikliklerin etkisi hakkında anında geri bildirim sağlayarak uygulamaların gelişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar. Aynı zamanda kuruluşları, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde inovasyon ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik ederek daha çevik geliştirme metodolojilerini benimsemeye teşvik eder.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, CI/CD uygulamalarını benimsemenin faydalarını ortaya koydu; 2017 State of DevOps Raporu, sürekli teslimat uygulayan şirketlerin değişiklikler için 46 kat daha hızlı teslimat sürelerine, arızalardan 96 kat daha hızlı kurtarmaya ve 5 kat daha düşük değişiklik hatası oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu tür faydalar, CI/CD'yi bir kuruluşun yazılım geliştirme stratejisine temel bir öğe olarak dahil etmenin önemini vurgulamaktadır.

AppMaster no-code platform, CI/CD ilkelerinin geniş ölçekte uygulanmasına örnek teşkil etmektedir. AppMaster son teknoloji ürünü geliştirme süreci, uygulamaların oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını otomatikleştirmek için CI/CD'den yararlanır, pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır ve müşterilerin güncel, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli ürünler almasını sağlar teknik uzmanlıklarına bakılmaksızın uygulamalar. Geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar, sezgisel planlar ve görsel olarak tasarlanmış bileşenler aracılığıyla uygulamaları oluşturup değiştirebildiklerinden, AppMaster platformu kaynak kodunun oluşturulmasını, testlerin yürütülmesini ve bitmiş ürünün dağıtımını otomatikleştirerek teknik borcu ortadan kaldırır ve hızlı, Çeşitli kullanım durumları ve endüstriler için güvenilir yazılım üretimi.

AppMaster CI/CD iş akışı aynı zamanda her uygulamanın tutarlı bir şekilde test edilmesini ve doğrulanmasını sağlayarak üretim ortamlarındaki sorun potansiyelini en aza indirir ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Dahası, platformun yeni uygulama sürümlerinin gerçek zamanlı entegrasyonu ve dağıtımına yönelik desteği, müşterilerin mevcut hizmetleri aksatmadan değişiklikleri ve geliştirmeleri birleştirmesine olanak tanıyarak, günümüzün rekabetçi ve sürekli gelişen pazar ortamında sağlam bir CI/CD hattının faydalarını daha da ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD), değişen pazar koşullarına rakipsiz düzeyde çeviklik, güvenilirlik ve yanıt verme yeteneği sağladığından modern yazılım geliştirme süreçleri ve stratejileri için gereklidir. Kuruluşlar, CI/CD uygulamalarını benimseyerek, yazılım uygulamalarının piyasaya sürülme süresini önemli ölçüde azaltabilir, böylece kullanıcıların yenilik ve büyümeyi teşvik eden yüksek kaliteli ve güncel çözümler almasını sağlayabilirler. AppMaster no-code platform, CI/CD'nin gücünü eylem halinde sergileyerek, hızlı ve uygun maliyetli uygulama geliştirme için kapsamlı ve tamamen entegre bir ortam yaratarak teknik borcu ortadan kaldırır ve her büyüklükteki işletme için yazılım dağıtımını hızlandırır.