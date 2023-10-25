Saflık, bir yazılım sistemindeki işlevlerin tutarlı ve öngörülebilir davranışıyla ilgili olan işlevsel programlamada temel bir kavramdır. AppMaster no-code platformundaki Özel İşlevler bağlamında saflık, platform tarafından oluşturulan uygulamaların güvenilirliğini, sürdürülebilirliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlayan son derece değerli bir özelliktir.

Bir fonksiyon iki ana prensibe bağlıysa saf olarak kabul edilir:

Determinizm: Aynı girdi argümanları göz önüne alındığında, saf bir işlev, kaç kez çağrıldığı veya koşullar ne olursa olsun her zaman aynı çıktıyı döndürecektir. Bu, geliştiricilerin işlevin davranışı hakkında akıl yürütmesine olanak tanır ve uygulama kodunu test etmek, hata ayıklamak ve yeniden düzenlemek için sağlam bir temel sağlar. Yan etkisiz: Saf bir fonksiyonun herhangi bir yan etkisi olmayacaktır; bu, herhangi bir harici durumu değiştirmeyeceği veya kendi yerel kapsamı dışında herhangi bir gözlemlenebilir değişikliğe neden olmayacağı anlamına gelir. Bir işlevin potansiyel etkisini kendi yürütme bağlamıyla sınırlayarak bir işlev, uygulamada hatalar, karşılıklı bağımlılıklar veya eşzamanlılık sorunları ortaya çıkma olasılığını en aza indirebilir.

AppMaster no-code platformunda Özel İşlevler, oluşturulan arka uç, web ve mobil uygulamalar için iş mantığını, API endpoints ve kullanıcı etkileşimlerini tanımlamada kritik bir rol oynar. Bu Özel İşlevler, saflık ilkelerine bağlı kalarak platformun minimum teknik borçla verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir kod oluşturmasını sağlar.

Çeşitli araştırma çalışmaları ve sektör raporları, yazılım kalitesinin iyileştirilmesinde ve uygulamaların genel karmaşıklığının azaltılmasında saf işlevlerin faydalarını vurgulamıştır. ACM'nin Programlama Dilleri Bildirileri'nde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, yazılım projelerinde saf işlevlerin kullanımının, gelişmiş hata bulma verimliliğiyle pozitif yönde ilişkili olduğunu buldu. Dahası, JetBrains tarafından 2020 yılında 3.000 yazılım geliştiricisiyle yürütülen bir anket, yanıt verenlerin %42'sinin işlevsel programlama paradigmaları kullandığını ve birçoğunun temel motivasyon olarak saflığın faydalarından bahsettiğini ortaya çıkardı.

AppMaster platformunun en önemli avantajlarından biri, veri modellerini, iş süreçlerini ve Özel İşlevleri içeren tanımlanmış planlara dayalı olarak uygulamaları sıfırdan otomatik olarak oluşturma yeteneğidir. AppMaster, Özel İşlevlerde saflık ilkelerini benimseyerek, daha iyi performans, sağlamlık ve dayanıklılık sergileyen uygulamalar (kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için özellikle önemli olan nitelikler) üretebilmektedir.

Özel İşlevlerde saflığın avantajlarını göstermek için, AppMaster platformu kullanılarak oluşturulan bir e-ticaret uygulamasının varsayımsal bir örneğini ele alalım. Bu uygulamada, Özel İşlev, indirimleri, vergi oranlarını ve nakliye ücretlerini hesaba katarak müşterinin alışveriş sepetindeki öğelerin toplam fiyatını hesaplamaktan sorumludur. Bu Özel İşlevi saf ve belirleyici hale getirerek geliştiriciler şunları yapabilir:

Sunucu arka ucu, web sitesi ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere farklı platformlarda tutarlı hesaplamalar sağlayın.

Bilinen girdi argümanlarını sağlayarak ve çıktıyı beklenen sonuçlara göre doğrulayarak toplam fiyat hesaplama mantığının test edilmesini ve doğrulanmasını kolaylaştırın.

Birden fazla para birimi, vergi bölgesi veya ödeme yöntemi desteği gibi yeni özellikler eklerken hata veya tutarsızlık ortaya çıkma riskini en aza indirin.

Ek olarak geliştiriciler, Özel İşlevin yan etki içermemesini sağlayarak şunları yapabilir:

Yarış koşulları, kilitlenmeler veya istenmeyen veri bozulması gibi paylaşılan veya değiştirilebilir durumla ilgili olası sorunlardan kaçının.

Uygulamanın farklı bölümleri arasındaki bağımlılıkları azaltarak uygulamayı gelecekte yeniden düzenlemeyi, optimize etmeyi veya genişletmeyi kolaylaştırın.

Potansiyel sorunların kapsamını Özel İşlevin belirli yürütme bağlamına yalıtarak hata ayıklama ve sorun giderme sürecini basitleştirin.

Özetle, saflık, AppMaster no-code platformunda Özel İşlevlerin geliştirilmesinde önemli bir kavramdır; çünkü verimli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yüksek kaliteli uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Saf işlevler, determinizm ve yan etkisi olmayan yürütme ilkelerine bağlı kalarak, özellikle kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için platform kullanılarak oluşturulan uygulamaların genel sağlamlığına ve güvenilirliğine katkıda bulunur. AppMaster saflığa verdiği önem, işlevsel programlamanın faydalarını no-code geliştirme alanına taşıyarak müşterilerine üstün değer sunma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.