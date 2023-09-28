Android uygulama geliştirme bağlamında Intent, bir uygulama içindeki çeşitli bileşenler arasında veya farklı uygulamalar arasında iletişimi kolaylaştıran bir mesaj aktarma sistemi veya mekanizma olarak tanımlanabilir. Bir Amacın birincil amacı, bir Android uygulamasının Etkinlikler, Hizmetler veya Yayın Alıcıları gibi farklı bileşenleri arasında ve hatta Android'de yüklü olan diğer uygulamaların bileşenleri arasında veri aktarımına, işlevsellik istemeye ve eylemler gerçekleştirmeye izin vermektir. cihaz. Amaçlar, uygulamada gezinme, bileşenler arası iletişim ve Android işletim sistemi ve diğer uygulamalarla entegrasyon için omurga görevi görür ve onu Android uygulama yaşam döngüsünün kritik bir parçası haline getirir.

Niyetler genel olarak iki türe ayrılabilir: Açık Niyetler ve Örtülü Niyetler.

Açık Amaçlar: Bu Amaçlar, geliştiricinin uygulama içinde başlatmak veya iletişim kurmak istediği bileşeni tam olarak bildiği durumlarda kullanılır. Açık Amaçlar öncelikle uygulama içinde gezinmek veya belirli bir hizmeti başlatmak için kullanılır. Hedef bileşenin (Etkinlik veya Hizmet gibi) doğrudan Intent nesnesinde belirtilmesiyle oluşturulurlar. Örneğin, aynı uygulama içindeki bir oturum açma ekranından bir kullanıcının profiline geçiş yapmak açık bir Niyet kullanır.

Örtülü Amaçlar: Açık Amaçlardan farklı olarak örtülü Amaçlar, hedef bileşeni açıkça belirtmez. Bunun yerine, gerekli verilerle birlikte gerçekleştirilecek eylemin bir açıklamasını sağlarlar. Android sistemi daha sonra eylem açıklamasını cihazdaki tüm yüklü uygulamalardaki mevcut bileşenlerle akıllı bir şekilde eşleştirir ve kullanıcıya aralarından seçim yapabileceği bir seçenekler listesi sunar. Örtülü Amaçlar, bileşen ayrıntılarını açıkça bilmeden harici uygulamalarla veya sistem bileşenleriyle etkileşimde bulunmak için oldukça kullanışlıdır. Örneğin, bir görüntü yakalama isteğinde bulunmak için örtülü bir Niyet kullanmak, son kullanıcının görüntüyü yakalamak için tercih ettiği kamera uygulamasını seçmesine olanak tanırken, yine de istekte bulunan uygulamanın kapsamı dahilinde kalır.

Amaçların Android uygulama geliştirmedeki merkezi rolü göz önüne alındığında, bunların çeşitli niteliklerini ve eylem, kategori, veri, bayraklar ve ekstralar gibi ilgili kavramları anlamak önemlidir.

Eylem: Eylem, Niyetin gerçekleştirilmesini talep ettiği işlemi ifade eder. Örtülü Amaçlar durumunda, eylemler ACTION_VIEW veya ACTION_SEND gibi dize sabitleri olarak önceden tanımlanır. Açık Amaçlar, hedef bileşen zaten açıkça tanımlandığından genellikle bir eylem gerektirmez.

Kategori: Kategori, Niyetin doğası hakkında ek bilgi sağlayan isteğe bağlı bir özelliktir. Android sisteminin Niyeti işlemek için uygun bileşenlerin seçimini daha da hassaslaştırmasına yardımcı olur. Örneğin, CATEGORY_LAUNCHER kategorisi cihazın ana ekranından başlatılabilecek uygulamaları filtrelemek için kullanılabilir.

Veri: Veri, Niyet aracılığıyla aktarılan gerçek bilgidir. Hem verinin içeriğini hem de MIME türünü kapsar. İçerik bir URI olarak ifade edilirken MIME türü veri formatını açıklar.

Bayraklar: Bayraklar, Android sistemine ek meta veriler sağlayarak Intent'in çalışma zamanındaki davranışını kontrol etmek için kullanılır. Bayraklar bileşen başlatma sürecini değiştirebilir, etkinlik yığınını ayarlayabilir, bileşen görünürlüğünü kontrol edebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Bazı yaygın Niyet bayrakları FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK, FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP ve FLAG_ACTIVITY_EXCLUDE_FROM_RECENTS'dir.

Ekstralar: Ekstralar, hedef bileşene ek veri veya parametreler sağlamak için bir Intent'e eklenebilen anahtar/değer çiftleridir. Tamsayılar, kayan değerler, boolean'lar, dizeler gibi herhangi bir ilkel veri türü ve hatta Parcelable veya Serializable nesneler gibi karmaşık veri türleri Intent ekstralarına eklenebilir.

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