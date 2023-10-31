Uygulamalara yönelik şablon tasarımı bağlamında grafikler ve grafikler, kullanıcılara anlam ve bağlam sağlayan, karmaşık bilgileri anlamalarını ve yorumlamalarını kolaylaştıran verilerin önemli görsel temsilleridir. Verileri görsel olarak çekici ve kolay sindirilebilir bir formatta sunarak kullanıcı deneyimini geliştirirler.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, geliştiricilerin çeşitli türdeki tabloları ve grafikleri uygulamalarına entegre etmesine olanak tanıyarak kullanıcıların verileri verimli bir şekilde görselleştirmesine ve analiz etmesine olanak tanır. Bu görsel temsiller, veritabanları, REST API endpoints veya kullanıcılardan gelen doğrudan girdiler gibi birden fazla veri kaynağı kullanılarak oluşturulabilir.

Grafikler ve grafikler, her biri farklı veri yapılarını ve ilişkilerini temsil edecek şekilde tasarlanmış çeşitli türlere genel olarak kategorize edilebilir. Bazı yaygın grafik ve grafik türleri şunları içerir:

Çubuk ve sütun grafikleri: Farklı kategorilerdeki verileri görüntülemek ve aralarındaki karşılaştırmaları vurgulamak için kullanılır. Ayrı veri noktaları arasındaki farklılıkları göstermeyi veya zaman içindeki değerleri karşılaştırmayı hedeflerken özellikle faydalıdırlar.

Farklı kategorilerdeki verileri görüntülemek ve aralarındaki karşılaştırmaları vurgulamak için kullanılır. Ayrı veri noktaları arasındaki farklılıkları göstermeyi veya zaman içindeki değerleri karşılaştırmayı hedeflerken özellikle faydalıdırlar. Çizgi grafikler: Trendleri ve kalıpları vurgulayarak, belirli bir süre veya bir değer aralığı boyunca sürekli verileri görüntüleyin. Satış veya gelir eğilimleri gibi verilerde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri göstermek için idealdirler.

Trendleri ve kalıpları vurgulayarak, belirli bir süre veya bir değer aralığı boyunca sürekli verileri görüntüleyin. Satış veya gelir eğilimleri gibi verilerde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri göstermek için idealdirler. Pasta grafikleri: Genellikle bir daireyi parçalara bölerek bir bütünün yüzdelerini ve oranlarını temsil eder. Bunlar öncelikle pazar payları veya bölgeye göre ürün satışları gibi bir bütünün parçalarını karşılaştırmak için kullanılır.

Genellikle bir daireyi parçalara bölerek bir bütünün yüzdelerini ve oranlarını temsil eder. Bunlar öncelikle pazar payları veya bölgeye göre ürün satışları gibi bir bütünün parçalarını karşılaştırmak için kullanılır. Dağılım grafikleri: İki değişken arasındaki ilişkiyi, değerlerini Kartezyen düzlemde ayrı veri noktaları olarak çizerek görüntüleyin. Bu grafik türü, yaş ve gelir arasındaki ilişki gibi değişkenler arasındaki potansiyel korelasyonları belirlemek için kullanışlıdır.

İki değişken arasındaki ilişkiyi, değerlerini Kartezyen düzlemde ayrı veri noktaları olarak çizerek görüntüleyin. Bu grafik türü, yaş ve gelir arasındaki ilişki gibi değişkenler arasındaki potansiyel korelasyonları belirlemek için kullanışlıdır. Alan grafikleri: Çizgi grafiklere benzer şekilde, bu grafikler zaman içindeki sürekli verileri gösterir, ancak çizgi ile X ekseni arasındaki alan renkli olarak doldurulur. Zaman içinde birden çok miktardaki değişiklikleri tasvir etmek için uygundurlar ve verilerdeki dalgalanmaların yanı sıra eğilimleri de vurgulayabilirler.

Çizgi grafiklere benzer şekilde, bu grafikler zaman içindeki sürekli verileri gösterir, ancak çizgi ile X ekseni arasındaki alan renkli olarak doldurulur. Zaman içinde birden çok miktardaki değişiklikleri tasvir etmek için uygundurlar ve verilerdeki dalgalanmaların yanı sıra eğilimleri de vurgulayabilirler. Isı haritaları: Veri değerlerini matris formatında temsil etmek için renkleri kullanın. Bir web sitesinde yüksek trafikli alanların belirlenmesi gibi, veri noktalarının yoğunluğunu, sıklığını veya yoğunluğunu birden çok boyutta karşılaştırmak için mükemmeldirler.

Tabloların ve grafiklerin okunabilirliğini ve etkinliğini artırmak için eksen etiketlerini değiştirmek, renkleri seçmek, grafik türlerini seçmek ve göstergeler eklemek gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sıklıkla sunulur. AppMaster kullanıcılar, grafikleri ve grafikleri kolayca tasarlamak, özelleştirmek ve uygulamalarına entegre etmek için drag-and-drop arayüzünden ve görsel tasarımcıdan yararlanabilir.

Grafik ve grafiklerin uygulamalara dahil edilmesi, kullanıcı deneyimini geliştirmenin yanı sıra işletmelere ve kuruluşlara çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir. Uygulamalarda çizelge ve grafik kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

İyileştirilmiş karar verme: Verilerin görsel bir temsilini sağlayarak, çizelgeler ve grafikler karar vericilerin eğilimleri, kalıpları ve anormallikleri daha kolay tanımlamasına yardımcı olarak daha bilinçli seçimlere yol açabilir.

Verilerin görsel bir temsilini sağlayarak, çizelgeler ve grafikler karar vericilerin eğilimleri, kalıpları ve anormallikleri daha kolay tanımlamasına yardımcı olarak daha bilinçli seçimlere yol açabilir. Artan verimlilik: Verilerin görselleştirilmesi, kullanıcıların karmaşık bilgileri daha hızlı işlemesine ve anlamasına olanak tanıyarak, daha hızlı kararlar almalarına ve kritik durumlara daha etkili bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır.

Verilerin görselleştirilmesi, kullanıcıların karmaşık bilgileri daha hızlı işlemesine ve anlamasına olanak tanıyarak, daha hızlı kararlar almalarına ve kritik durumlara daha etkili bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır. Gelişmiş iletişim: Tablolar ve grafikler bilgileri daha erişilebilir ve ilgi çekici bir şekilde iletebilir ve ekipler arasında, müşterilerle veya paydaşlarla daha iyi iletişimi kolaylaştırır.

Tablolar ve grafikler bilgileri daha erişilebilir ve ilgi çekici bir şekilde iletebilir ve ekipler arasında, müşterilerle veya paydaşlarla daha iyi iletişimi kolaylaştırır. İlerleme izleme: Uygulamalara çizelge ve grafiklerin entegrasyonu, kuruluşların performanslarını ve ilerlemelerini izlemelerine, hedef belirlemelerine, ilerlemeyi takip etmelerine ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemelerine olanak tanır.

Sonuçta çizelgeler ve grafikler, uygulamalara yönelik kullanıcı arayüzlerinin tasarımında temel bir bileşen olarak hizmet eder ve kullanıcılara görsel olarak çekici ve sezgisel bir şekilde verilerle etkileşim kurma ve verileri anlama yeteneği sunar. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformundan ve onun çok yönlü görsel tasarım araçlarından yararlanarak uygulamaları için ilgi çekici ve bilgilendirici çizelgeler ve grafikler oluşturabilir ve özelleştirebilir, böylece kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir ve daha iyi karar almayı destekleyebilir.