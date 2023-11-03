Eklenti Kancaları, Eklenti ve Uzantı Geliştirme bağlamında, uygulamanın yürütme sürecinde eklentiler veya uzantılar olarak adlandırılan harici kodun uygulamanın işlevselliğine müdahale edebildiği, değiştirebildiği, genişletebildiği veya geliştirebildiği belirli noktaları ifade eder. Kancalar, üçüncü taraf geliştiricilere, temel uygulama kod tabanını değiştirmeden özel işlevsellik eklemeleri için bir yol sağlar. Bu yaklaşım, modüler ve genişletilebilir bir mimariyi teşvik etmenin yanı sıra, çekirdek ve özel işlevleri ayırarak çekirdek uygulamanın sürdürülebilirliğini ve yükseltilebilirliğini sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster, geliştiricilerin platformun yeteneklerini sorunsuz bir şekilde genişletmesine olanak tanıyan zengin bir Eklenti Kancaları ekosistemi ile esnek bir çerçeve sağlar. AppMaster platformu, arka uç uygulamaları için Go'da, web uygulamaları için Vue3 çerçevesinde ve JS/TS'de, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve mobil uygulamalar için IOS için SwiftUI kaynak koduyla gerçek uygulamalar üretir. Bu, geliştiricilerin eklentileri ve uzantıları kolayca oluşturmasına ve entegre etmesine, oluşturulan uygulamaları kendi özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanır.

Geliştiriciler için çeşitli türde Eklenti Kancaları mevcuttur. En sık kullanılan kancalardan bazıları şunlardır:

Eylem Kancaları: Bu kancalar, geliştiricilerin uygulamanın çalışma zamanı sırasında belirli noktalarda özel kod çalıştırmasına olanak tanır. Örnekler arasında, uygulama başlatıldığında bir eklentinin veya uzantının başlatılması, belirli bir işlemden önce veya sonra özel mantık eklenmesi veya uygulama sonlandırıldığında kaynakların temizlenmesi yer alır.

Bu kancalar, geliştiricilerin uygulamanın çalışma zamanı sırasında belirli noktalarda özel kod çalıştırmasına olanak tanır. Örnekler arasında, uygulama başlatıldığında bir eklentinin veya uzantının başlatılması, belirli bir işlemden önce veya sonra özel mantık eklenmesi veya uygulama sonlandırıldığında kaynakların temizlenmesi yer alır. Filtre Kancaları: Bu kancalar, geliştiricilerin, uygulamanın yürütme akışındaki belirli noktalarda verileri değiştirmesine veya giriş/çıkışları işlemesine olanak tanır. Örnekler arasında sunucu yanıtlarının değiştirilmesi, veritabanı sorgularının değiştirilmesi veya oluşturulan ön uç uygulamaların düzeninin ve stilinin değiştirilmesi yer alır.

Bu kancalar, geliştiricilerin, uygulamanın yürütme akışındaki belirli noktalarda verileri değiştirmesine veya giriş/çıkışları işlemesine olanak tanır. Örnekler arasında sunucu yanıtlarının değiştirilmesi, veritabanı sorgularının değiştirilmesi veya oluşturulan ön uç uygulamaların düzeninin ve stilinin değiştirilmesi yer alır. Olay Kancaları: Bu kancalar, kullanıcı etkileşimleri, veri güncellemeleri veya durum değişiklikleri gibi uygulama içinde meydana gelen belirli olaylara yanıt olarak özel kodu tetikler. Örnekler arasında yeni bir kayıt eklendiğinde bildirim gönderilmesi, kullanıcı etkinliğinin günlüğe kaydedilmesi veya harici hizmetler ve API'lerle entegrasyon yer alır.

Bu kancalar, kullanıcı etkileşimleri, veri güncellemeleri veya durum değişiklikleri gibi uygulama içinde meydana gelen belirli olaylara yanıt olarak özel kodu tetikler. Örnekler arasında yeni bir kayıt eklendiğinde bildirim gönderilmesi, kullanıcı etkinliğinin günlüğe kaydedilmesi veya harici hizmetler ve API'lerle entegrasyon yer alır. Şablon Kancaları: Bu kancalar, geliştiricilerin, oluşturulan uygulamanın kullanıcı arayüzünün işaretlemesini ve stilini özelleştirmesine olanak tanır. Örnekler arasında özel HTML öğelerinin eklenmesi, CSS stillerinin değiştirilmesi veya özel JavaScript kitaplıklarının ve bileşenlerinin entegre edilmesi yer alır.

Üstelik AppMaster, geliştiricilere sağlam bir SDK ve kapsamlı belgeler sağlar; bu, özelleştirme sürecini daha da basitleştirir ve işlevsellik aralığını genişletir.

Son araştırmalar, uygulama geliştirmede Eklenti Kancaları kullanmanın geliştirici verimliliğini önemli ölçüde artırdığını, uzun vadeli bakım maliyetlerini azalttığını ve genişletilebilirlik sağlarken çekirdek uygulama dokunulmadan kaldığı için yazılım güvenliğini artırdığını gösterdi. Gartner tarafından yapılan bir araştırma, eklenti ve uzantı tabanlı mimariler kullanılarak oluşturulan uygulamaların %70'inin, geleneksel monolitik uygulamalarla karşılaştırıldığında geliştirme süresini %30'a kadar azaltabileceğini tahmin ediyor.

E-ticaret, içerik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal kaynak planlama sistemleri gibi çeşitli sektör ve segmentlerde Plugin Hook tabanlı mimarilerle oluşturulmuş çok sayıda başarılı uygulama örneği bulunmaktadır. Bazı dikkate değer örnekler şunları içerir:

Dünyanın en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress, Eklenti Kancalarını kapsamlı bir şekilde kullanarak geliştiricilere web sitelerini ve çevrimiçi mağazalarını güçlendirmek ve özelleştirmek için binlerce eklenti ve uzantı sunar.

Yaygın olarak kullanılan bir e-ticaret platformu olan Magento, geliştiricilerin ödeme ağ geçitleri, pazarlama araçları ve envanter yönetimi sistemleri gibi mağaza işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştiren özel modüller ve uzantılar oluşturmasına olanak tanıyan Eklenti Kancalarını kullanır.

Tanınmış bir müşteri ilişkileri yönetimi platformu olan Salesforce, özel kod ve üçüncü taraf uygulamalarını entegre etmek için Eklenti Kancalarını kullanarak işletmelerin platformu kendi benzersiz gereksinimlerine ve iş akışlarına uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, Eklenti Kancaları, Eklenti ve Uzantı Geliştirme alanında vazgeçilmez bir araç oluşturur ve geliştiricilere, uygulamaları belirli iş ihtiyaçlarına göre genişletme, özelleştirme ve uyarlama araçları sağlarken, aynı zamanda temel uygulamanın bütünlüğünü ve yükseltilebilirliğini korur. AppMaster gibi platformlar, Plugin Hooks'tan yararlanarak geliştiricilerin geleneksel geliştirme uygulamalarına kıyasla çok daha az zaman ve maliyetle verimli, ölçeklenebilir ve zengin özellikli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.