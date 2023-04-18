AppMaster vs Mendix vs FlutterFlow

AppMaster, işletmelerin üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kod oluşturma özelliğine sahip, kurumsal düzeyde kodsuz bir platformdur.
Hiçbir insan dahil değil. En iyi uygulamalarla saf kod oluşturma.
Yapay zekamız en iyi yazılım geliştiricisidir. Teknik borç asla. Bize bir şans ver!
Kod yok, güçlük yok, risk yok. AppMaster her şeyle ilgilenecek.
Müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanın.
|AppMaster
|Mendix
|FlutterFlow
Application Development Platforms Features
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Web Apps
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Native Mobile Apps
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Code & Binaries Export
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Integrations to external services
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Backend generation
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Performance
|
File Management
|
Multi-Language Support
|
Straight-Out-the-Box Functionality
|
Help Guides
|
Patching & Updates
|
Partner / reseller program
API Management Features
|
Data Security
|
Scalability
|
Automatic API documentation
|
API Testing
|
Traffic Control
|
API Monitoring
|
Logs
|
Gateway
Data Management Features
|
Database Design
|
Data Transformation
|
Plugins
|
Data Migration
|
Data Synchronization
Digital Process Automation (DPA) Features
|
Logic and Conditions
|
Document Management
Forms
|
Data Mapping
|
Form Templates
|
Mobile-Friendly Forms
Automation
|
Workflow Automation
|
Business Process Visual Designer
|
Workflow Mapping
|
Real-Time Updates
Drag and Drop App Builder
|
WYSIWYG Editor
|
App Complexity
|
Customized Branding
|
Application Templates
Publishing
|
Application Deployment
|
Platform Compatibility
|
Lifecycle Management
|
Native Deployment
|
Offline and Private Deployment
|
Access Control
AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.
Uygulamalar, tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin. 2 uygulama (bir sürücü ve bir yolcu için) aynı arka uçla çalışır.
Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Teknoloji borcu ve yeniden düzenleme yok!
Uygulamalar, AppMaster Cloud'da, herhangi bir ticari bulutta, özel bulutta, hatta tamamen çevrimdışı olarak barındırılabilir.
Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu indirmek mümkündür. GoLang'da saniyede 22k satırda kod üretiyoruz.
Ara katman yazılımıyla API'nize, uç noktalara erişimi oluşturun ve yönetin ve otomatik olarak API belgeleri oluşturun.
Karmaşık arka uç oluşturabilir ve ayrı olarak kullanabilirsiniz - geliştiricileriniz tarafından yazılan ön ucu buna bağlayın.