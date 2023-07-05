Yazılım geliştirme endüstrisi, kuruluşlara süreci optimize etmek ve özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir dizi geliştirme platformu ve metodolojisi sunarak hızla gelişmektedir. Bu platformlar genel olarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir: Zerocode ( Kodsuz ), Düşük Kodlu ve Geleneksel Kodlama. Bu makalede, bu üç kategoriyi inceleyeceğiz ve temel farklılıklarını ve farklı sektörlerdeki kullanım örneklerini vurgulayacağız.

Zerocode ( No-Code) Platformlar

Zerocode veya No-Code geliştirme platformları, teknik olmayan kullanıcıların herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan uygulamalar, web siteleri ve diğer yazılım çözümleri oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Görsel, sürükle ve bırak arayüzü ile kullanıcılar, bileşenleri tasarlayabilir ve uygulama süreçlerini görsel olarak tanımlayabilir, bu da onların tamamen işlevsel uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır.

No-Code platformları, fikri olan herkesin onu çalışan bir ürüne dönüştürmesini sağlayarak, yazılım geliştirme için giriş engellerini önemli ölçüde azaltır. İşletmeler ve girişimciler yazılım çözümleri oluşturmak için daha verimli, erişilebilir yollar aradıkça No-Code hareket son yıllarda önemli bir ivme kazandı. No-Code platformların bazı popüler örnekleri arasında AppMaster.io , Wix, Bubble ve Webflow yer alır.

Zerocode Platformlarının Temel Özellikleri

Görsel Arayüz: Zerocode platformları, herhangi bir kodlama ihtiyacını en aza indiren veya tamamen ortadan kaldıran, uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için basit bir drag-and-drop arayüzü sağlar.

Zerocode platformları, herhangi bir kodlama ihtiyacını en aza indiren veya tamamen ortadan kaldıran, uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için basit bir arayüzü sağlar. Hızlı Uygulama Geliştirme: Zerocode platformları, kullanıcıların hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır; bu, kısıtlı teslim tarihleri ​​veya sınırlı kaynakları olan işletmeler için idealdir.

Zerocode platformları, kullanıcıların hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır; bu, kısıtlı teslim tarihleri ​​veya sınırlı kaynakları olan işletmeler için idealdir. Kullanıcı Dostu: Programlama bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan Zerocode platformları, son derece sezgiseldir ve teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilirdir.

Programlama bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan Zerocode platformları, son derece sezgiseldir ve teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilirdir. Düşük Teknik Risk: no-code çözümlerle hata ayıklama, bakım ve güncelleme genellikle kodlamaya bağımlı platformlardan daha basittir ve teknik riski ve proje karmaşıklığını azaltır.

Düşük Kodlu Platformlar

Düşük Kodlu platformlar, No-Code platformlar ile Geleneksel Kodlama yöntemleri arasında bir yerde bulunur. Bir dereceye kadar özelleştirme ve esnekliği korurken, geleneksel kodlama metodolojilerine kıyasla daha hızlı bir geliştirme süreci sağlarlar. Bu platformlar, yazılım bileşenlerini tasarlamak için görsel bir drag-and-drop arayüzü ile kullanıcıların yazılım çözümlerini daha hızlı oluşturmasına olanak tanırken, aynı zamanda ek esneklik için kodlama yoluyla özelleştirmeye izin verir.

Low-Code platformları, teknik olmayan kullanıcılardan yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen geliştiricilere kadar çok çeşitli kullanıcı beceri düzeylerine hitap eder. Low-Code platformlarının bazı örnekleri arasında OutSystems, Mendix ve Appian bulunur.

Düşük Kodlu Platformların Temel Özellikleri

Görsel Sürükle ve Bırak Arayüzü: Low-Code platformları, kullanıcılara uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için görsel bir arayüz sağlayarak geliştirme sürecini basitleştirir ve gereken süreyi azaltır.

Low-Code platformları, kullanıcılara uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için görsel bir arayüz sağlayarak geliştirme sürecini basitleştirir ve gereken süreyi azaltır. Kod Özelleştirme: Low-Code platformları öncelikle görsel araçlara dayansa da, kullanım kolaylığı ile geliştirme esnekliği arasında bir denge kurarak kod özelleştirmeye izin verir.

Low-Code platformları öncelikle görsel araçlara dayansa da, kullanım kolaylığı ile geliştirme esnekliği arasında bir denge kurarak kod özelleştirmeye izin verir. Daha Hızlı Geliştirme Süreleri: Görsel araçları özel kod yazma yeteneğiyle birleştiren Low-Code platformları, geliştirme sürecini hızlandırabilir ve geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla çok daha kısa sürede uygulamalar üretebilir.

Görsel araçları özel kod yazma yeteneğiyle birleştiren Low-Code platformları, geliştirme sürecini hızlandırabilir ve geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla çok daha kısa sürede uygulamalar üretebilir. Beceri Boşluğunu Kapatmak: Düşük Kodlu platformlar, çeşitli beceri düzeylerine hitap ederek, onları hem teknik olmayan kullanıcılar hem de geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen deneyimli geliştiriciler için uygun hale getirir.

Geleneksel Kodlama Platformları

Elle kodlama olarak da bilinen Geleneksel Kodlama, Python , Java , C++ ve JavaScript gibi çeşitli programlama dillerinde sıfırdan manuel kod yazma yoluyla yazılım uygulamaları, web siteleri ve diğer çözümler oluşturma sürecidir. Bu yaklaşımı izleyen geliştiriciler, istenen çözümü oluşturmak için gereken teknolojiler, kitaplıklar ve çerçeveler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır.

Geleneksel Kodlama, özellikle özel, karmaşık yazılım çözümleri oluşturmak söz konusu olduğunda, birçok işletme ve geliştirici için genellikle varsayılan seçimdir. Ancak bu yaklaşım zaman alıcı ve pahalı olabilir.

Geleneksel Kodlama Platformlarının Özellikleri

Geleneksel Kodlama platformları genellikle onları Sıfır Kod ve Düşük Kod alternatiflerinden ayıran birkaç temel özelliğe sahiptir:

Eksiksiz özelleştirme: Geleneksel Kodlama, geliştiricilerin belirli iş gereksinimlerine göre uyarlanmış, son derece özelleştirilmiş ve benzersiz çözümler oluşturmasına olanak tanır.

Geleneksel Kodlama, geliştiricilerin belirli iş gereksinimlerine göre uyarlanmış, son derece özelleştirilmiş ve benzersiz çözümler oluşturmasına olanak tanır. Özel olarak kod tabanlı: Geleneksel Kodlama ile geliştiriciler, yapılandırılmış programlama dillerini izleyerek ve çeşitli çerçeveler, kitaplıklar ve araçlar dahil ederek tüm kodu manuel olarak yazmalıdır.

Geleneksel Kodlama ile geliştiriciler, yapılandırılmış programlama dillerini izleyerek ve çeşitli çerçeveler, kitaplıklar ve araçlar dahil ederek tüm kodu manuel olarak yazmalıdır. Daha yüksek öğrenme eğrisi: Geleneksel Kodlama platformlarıyla çalışan geliştiriciler için çeşitli programlama dilleri, metodolojiler ve teknik kavramlar hakkında kapsamlı bilgi gereklidir.

Geleneksel Kodlama platformlarıyla çalışan geliştiriciler için çeşitli programlama dilleri, metodolojiler ve teknik kavramlar hakkında kapsamlı bilgi gereklidir. Daha uzun geliştirme süresi: Her bileşen ve işlevsellik sıfırdan özelleştirilip kodlandığından, Geleneksel Kodlama kullanılarak projeleri tamamlamak için gereken süre Sıfır Kod ve Düşük Kod alternatiflerine kıyasla genellikle daha yüksektir.

Zerocode, Low-Code ve Geleneksel Kodlamanın Karşılaştırılması

Zerocode ( No-Code) platformları, Low-Code platformları ve Geleneksel Kodlama platformları arasındaki temel farklar, geliştirme yaklaşımlarında, hedef kullanıcı tabanında ve izin verilen özelleştirme düzeylerinde yatmaktadır. İşte temel farklılıklarına genel bir bakış:

Geliştirme yaklaşımı: Zerocode platformları, yazılım tasarlamak ve oluşturmak için görsel drag-and-drop arabirimlerine güvenerek kod ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Low-Code platformları benzer bir görsel arayüz sağlar ancak kod kullanarak ek özelleştirme seçeneği sunar. Geleneksel Kodlama, geliştiricilerin çeşitli programlama dillerini kullanarak manuel olarak kod yazmasını gerektirir.

Zerocode platformları, yazılım tasarlamak ve oluşturmak için görsel arabirimlerine güvenerek kod ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Low-Code platformları benzer bir görsel arayüz sağlar ancak kod kullanarak ek özelleştirme seçeneği sunar. Geleneksel Kodlama, geliştiricilerin çeşitli programlama dillerini kullanarak manuel olarak kod yazmasını gerektirir. Hedef kullanıcı tabanı: Zerocode platformları, vatandaş geliştiriciler ve iş analistleri gibi kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirebilen teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Low-Code platformları, hem teknik olmayan kullanıcılar hem de deneyimli geliştiriciler dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder. Geleneksel Kodlama, çeşitli programlama dilleri, metodolojileri ve çerçeveleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan son derece yetenekli geliştiriciler için uygundur.

Zerocode platformları, vatandaş geliştiriciler ve iş analistleri gibi kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirebilen teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Low-Code platformları, hem teknik olmayan kullanıcılar hem de deneyimli geliştiriciler dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder. Geleneksel Kodlama, çeşitli programlama dilleri, metodolojileri ve çerçeveleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan son derece yetenekli geliştiriciler için uygundur. Özelleştirme: Zerocode platformları, önceden oluşturulmuş bileşenler ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunarken, Low-Code platformları, geliştiricilerin kodlama yoluyla bileşenleri genişletmesine ve özelleştirmesine olanak tanır. Geleneksel Kodlama, tam kontrol ve maksimum özelleştirme sağlayarak geliştiricilerin son derece özel çözümler oluşturmasına olanak tanır.

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Lehte ve aleyhte olanlar

Bu geliştirme yaklaşımlarının her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Zerocode ( No-Code), Low-Code ve Geleneksel Kodlama platformlarının artılarını ve eksilerini inceleyelim:

Zerocode ( No-Code) Platformlar

Artıları:

Hızlı geliştirme süresi, pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır

Daha az geliştirme kaynağı gerektirdiğinden uygun maliyetli

Teknik olmayan kullanıcılar tarafından erişilebilir, potansiyel uygulama oluşturucu havuzunu genişletir

Daha düşük teknik borç ve basitleştirilmiş bakım, hata ayıklama ve yükseltmeler

Eksileri:

Kullanıcılar önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla sınırlı olduğundan sınırlı özelleştirme ve esneklik

Uygulamalar büyük ölçüde belirli Zerocode platformuna bağlı olduğu için potansiyel satıcı kilitlenmesi

Karmaşık, benzersiz veya son derece özel çözümler için uygun olmayabilir

Düşük Kodlu Platformlar

Artıları:

Geleneksel Kodlamaya kıyasla daha hızlı geliştirme süresi ve kod özelleştirmenin avantajları korunur

Teknik olmayan kullanıcılar ve deneyimli geliştiriciler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcı beceri düzeyleri için uygundur

Görsel araçlar ve kodlama yetenekleri karışımı sayesinde özel çözümler için Zerocode platformlarından daha uygundur

Eksileri:

Geleneksel Kodlama ile karşılaştırıldığında özelleştirmeye hala sınırlamalar getirebilir

Teknik olmayan kullanıcılar için Zerocode platformlarından daha yüksek bir öğrenme eğrisi

Geleneksel Kodlama Platformları

Artıları:

Özelleştirme üzerinde tam kontrol, geliştiricilerin benzersiz ve son derece özel çözümler oluşturmasına olanak tanır

Kullanıma hazır çok çeşitli programlama dilleri, metodolojiler ve çerçeveler

Eksileri:

Deneyimli geliştiricilere ve kaynaklara duyulan ihtiyaç nedeniyle daha yavaş geliştirme süreleri ve daha yüksek maliyetler

Programlama dillerinde ve çeşitli teknolojilerde kapsamlı bilgi gerektirir, bu da daha yüksek bir öğrenme eğrisine yol açar

Nihayetinde platform seçimi, gereken özelleştirme düzeyi, zaman ve kaynak kısıtlamaları, hedef kitle ve bir iş veya geliştirme ekibinde mevcut olan teknik uzmanlık düzeyi gibi faktörlere bağlıdır.

Zerocode, Low-Code ve Geleneksel Kodlama: Karar

Zerocode ( No-Code), Low-Code ve Geleneksel Kodlama platformları arasındaki seçim, özel kullanım durumunuza, gereksinimlerinize, bütçenize ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Her geliştirme yaklaşımı, farklı ihtiyaçlara ve sektörlere hitap eder. Zerocode platformları, uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirme ve hızlandırma yetenekleri nedeniyle popülaritesini artırdı.

Teknik olmayan kullanıcılar, kodlamayı öğrenmeden uygulamalar, web siteleri ve diğer yazılım çözümleri oluşturabilir. Bu, Zerocode platformlarını özellikle hızlı bir şekilde çözüm oluşturmak için uygun maliyetli yollar arayan küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için uygun hale getirir. Öte yandan, sınırlı özelleştirme ve esneklik bazı senaryolarda dezavantaj olabilir.

Low-Code platformları, Zerocode ve Geleneksel Kodlama arasındaki boşluğu kapatarak, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı bir geliştirme süreci sağlarken özelleştirme yetenekleri sunmaya devam eder. Low-Code platformları, daha özel çözümlere ihtiyaç duyan, şirket içi kodlama deneyimi olan ve kullanım kolaylığı ile esneklik arasında bir denge kurmak isteyen işletmeler ve kuruluşlar için uygundur. Ancak, geleneksel kodlamaya kıyasla özelleştirmede sınırlamalar olabilir.

Geleneksel Kodlama, profesyonel geliştiricilerin benzersiz yeteneklerini ve uzmanlığını gerektiren son derece özel çözümler oluşturmak için önemini koruyor. Bu yaklaşım daha uzun sürse ve daha yüksek teknik uzmanlık gerektirse de, en üst düzeyde özelleştirme ve esneklik sunar. Bu, onu daha karmaşık ve özel gereksinimleri olan büyük işletmeler ve kuruluşlar için uygun hale getirir. Özetle, Sıfır Kod, Düşük Kod ve Geleneksel Kodlama arasındaki seçim aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır:

Projenin kapsamı ve karmaşıklığı Özelleştirme ve esneklik gereksinimleri Ekibin beceri düzeyi Bütçe ve kaynaklar Uygulama ve bakım maliyetleri 6. Geliştirme ve güncelleme hızı

Projeniz için en iyi seçimi yapmak için bu faktörleri göz önünde bulundurun ve her yaklaşımın artılarını ve eksilerini tartın.

AppMaster: Lider Bir No-Code Platform Örneği

AppMaster.io, uygulama geliştirmeyi düzene koymak ve basitleştirmek için tasarlanmış güçlü no-code bir platformun en iyi örneğidir. 2020'de kurulan ve Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcısı olan AppMaster, tek satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için uçtan uca bir çözüm sunar.

AppMaster kullanıcıların veri modelleri , iş mantığı, REST API'leri ve web soketleri gibi zengin işlevselliğe sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar ve buluta dağıtarak kullanıcı arabiriminizin, arka uçunuzun ve mobil uygulamalarınızın gerçek zamanlı güncellemelerle ve teknik borç olmadan sorunsuz entegrasyonunu sağlar. G2'de No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak vurgulanan AppMaster, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi için idealdir.

AppMaster, özel Business+ ve Enterprise aboneliklerinin ücretsiz Öğren ve Keşfet katmanıyla, değişen ihtiyaçları karşılamak için çok yönlü planlar sunar. AppMaster, kullanıcıların fikirlerini geleneksel kodlamanın karmaşıklığı olmadan hayata geçirmeleri için erişilebilir ve verimli bir yol sağlayarak no-code devrime öncülük etmeye devam ediyor. Teknik borcu ortadan kaldırmaya, geliştirme süresini kısaltmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanması, onu no-code geliştirme dünyasında öne çıkan bir platform haline getiriyor. Ücretsiz bir hesaba kaydolarak AppMaster.io ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.