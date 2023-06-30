Özel CRM nedir?

Özel bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), belirli bir işletmenin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış ve uyarlanmış bir yazılım çözümüdür. Müşterilerle etkileşimlerin yönetilmesine, satış ve pazarlama süreçlerinin düzenlenmesine, daha iyi müşteri hizmeti sağlanmasına ve daha iyi karar alma ve analitik için müşteri verilerinin izlenmesine yardımcı olur.

Hazır CRM sistemlerinin veya açık kaynaklı platformların aksine, bir şirketin benzersiz gereksinimlerine ve iş süreçlerine dayalı olarak özel bir CRM oluşturulur. Bu, sistemin kuruluşun özel ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek düzeyde optimize edilmesini sağlayarak daha etkili bir müşteri ilişkileri yönetimi ve şirketin amaç ve hedeflerine daha iyi uyum sağlar.

Özel CRM Uygulama Maliyetini Etkileyen Faktörler

Özel bir CRM çözümü uygulamak, birçok faktöre bağlı olarak değişebilen bir maliyetle gelir. Bu faktörlerin anlaşılması, işletmelerin bilinçli kararlar alması ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmesi için çok önemlidir. Özel bir CRM uygulama maliyetini etkileyen başlıca faktörlerden bazıları şunlardır:

Yazılımın Karmaşıklığı

CRM ne kadar karmaşık ve zengin özelliklere sahipse, geliştirme ve uygulama maliyeti o kadar yüksek olur. Bir işletmenin benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış bir CRM, sistemin yeteneklerini geliştirmek için özel modüller, gelişmiş raporlama işlevleri veya üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle entegrasyon içerebilir. Gereken özelleştirme düzeyi, genel uygulama maliyetini önemli ölçüde etkileyecektir.

Geliştirme Süresi

Geliştirme sürecinin süresi, özel bir CRM uygulama maliyetini doğrudan etkiler. Daha uzun bir geliştirme zaman çizelgesi, artan geliştirici saatleri ve kaynakları nedeniyle genellikle daha yüksek maliyetler anlamına gelir. Geliştirme süresi, sistemin karmaşıklığına, geliştirme ekibinin boyutuna ve mevcut sistemler veya veri taşımayla ilgili ek karmaşıklıklara bağlıdır.

Mevcut Sistemlerle Entegrasyon

Çoğu durumda, özel bir CRM'yi pazarlama otomasyon araçları, ERP yazılımı veya finans uygulamaları gibi mevcut sistemlerle entegre etmek gerekli bir adımdır. Bu entegrasyon karmaşık ve zaman alıcı olabilir ve özel CRM'yi uygulamanın toplam maliyetini önemli ölçüde artırabilir.

Veri göçü

Mevcut müşteri verilerini diğer sistemlerden özel CRM'ye taşımak karmaşık bir süreç olabilir. Bu, tutarlılık ve uyumluluğu sağlamak için verilerin temizlenmesini ve biçimlendirilmesinin yanı sıra veri kaybını önlemek ve veri bütünlüğünü sürdürmek için süreçlerin uygulanmasını içerebilir. Veri geçişinin maliyeti büyük ölçüde aktarılan verilerin boyutuna ve karmaşıklığına bağlıdır.

Eğitim ve Destek

Özel bir CRM uygulamak, çalışanların sistemi doğru bir şekilde kullanması ve müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmesi için eğitim gerektirir. Eğitim ve desteğin maliyeti tipik olarak materyallerin hazırlanmasını, eğitim oturumları için personel kaynaklarının tahsisini ve CRM kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları veya soruları çözmek için sürekli yardımı içerir.

Yazılım Lisanslama ve Devam Eden Bakım

Özel CRM çözümleri, yazılım lisanslaması ve sürekli bakım ücretleri gerektirebilir. Bu maliyetler, geliştirme için kullanılan teknolojilere ve platformlara ve sistemin sürdürülmesi için gereken desteğin düzeyine bağlı olarak, minimum ile önemli arasında değişebilir. Bu ücretler, CRM'nin sürekli işlevselliğini ve etkinliğini sağlamak için güncellemeleri, hata düzeltmelerini ve ara sıra yapılan sistem yükseltmelerini de içerebilir.

Özel CRM Uygulamanın Faydaları

Özel bir CRM uygulamanın maliyeti önemli olsa da, işletmelerin özel bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemine yatırım yapmaktan kazanabilecekleri çok sayıda fayda vardır. Bu önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

Verimliliği arttırmak

Özel bir CRM, müşteri etkileşimlerini ve verilerini yönetmek için merkezi bir platform sağlayarak satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerinde artan verimlilik sağlar. İşletmeler, bu süreçleri kolaylaştırarak müşteri yanıt sürelerini iyileştirebilir, yeni satış fırsatlarını belirleyebilir ve rekabetçi pazarda genel performansı artırabilir.

Gelişmiş Karar Verme

İşletmeler, özel bir CRM ile müşteri verilerini daha iyi takip ederek, toplanan bilgilerden elde edilen eğilimlere, kalıplara ve içgörülere dayalı olarak bilinçli karar vermeye olanak tanır. Görsel analitikle birleştirilen gelişmiş raporlama yetenekleri, bir şirketin stratejik kararlar alma ve büyümeyi yönlendirme becerisini büyük ölçüde artırabilir.

Daha İyi Müşteri Hizmeti

İşletmeler, müşterilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, müşteri hizmetleri deneyimlerini beklentileri aşacak şekilde uyarlayabilir. Özel bir CRM sistemi, şirketlerin müşteri etkileşimlerini ve tercihlerini etkili bir şekilde izlemesine olanak tanıyarak, kalıcı ilişkileri ve sadakati teşvik eden gelişmiş iletişim ve kişiselleştirilmiş hizmet sağlar.

Kolaylaştırılmış Satış ve Pazarlama Süreçleri

Özel bir CRM sistemi, işletmelerin satış ve pazarlama süreçlerini uyumlu hale getirmelerine ve entegre etmelerine yardımcı olarak ekipler arasında daha iyi işbirliği sağlar ve çabaların maksimum etki için hedeflenmesini ve optimize edilmesini sağlar. Gelişmiş iletişim ve müşteri verilerine erişim sayesinde satış ve pazarlama ekipleri, maksimum yatırım getirisi elde etmek için stratejilerini hızla uyarlayabilir ve ince ayar yapabilir.

Daha Yüksek Yatırım Getirisi (YG)

Özel bir CRM'ye yatırım yapmak başlangıçta daha maliyetli olabilir, ancak zamanla özel bir sistemin faydaları önemli bir yatırım getirisi sağlayabilir. Özel bir CRM'den elde edilen verimlilik, üretkenliği artırmaya ve operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı olarak maliyet tasarrufu, artan gelir ve gelişmiş müşteri memnuniyeti sağlar.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Özel CRM'ye Alternatifler

Özel CRM çözümleri, işletmelere pek çok avantaj sunarken, uygulama için gereken maliyet ve kaynaklar nedeniyle her kuruluş için uygun olmayabilir. İş hedeflerinize ve bütçenize bağlı olarak göz önünde bulundurabileceğiniz bazı özel CRM alternatifleri şunlardır:

Hazır CRM sistemleri : Piyasada farklı sektörlere, şirket büyüklüklerine ve bütçe gereksinimlerine hitap eden çok sayıda hazır CRM çözümü bulunmaktadır. Bazı popüler olanlar arasında Salesforce, HubSpot ve Zoho CRM bulunur. Bu çözümler tipik olarak, bir dereceye kadar özelleştirilebilen, önceden tanımlanmış bir dizi özellik ve işlevle birlikte gelir. Hazır bir CRM seçmek, özel bir CRM çözümüne göre daha uygun maliyetli, daha hızlı uygulanabilir ve daha az bakım gerektirir. Ancak, iş gereksinimlerinize tam olarak uymayabilirler.

: Piyasada farklı sektörlere, şirket büyüklüklerine ve bütçe gereksinimlerine hitap eden çok sayıda hazır CRM çözümü bulunmaktadır. Bazı popüler olanlar arasında Salesforce, HubSpot ve Zoho CRM bulunur. Bu çözümler tipik olarak, bir dereceye kadar özelleştirilebilen, önceden tanımlanmış bir dizi özellik ve işlevle birlikte gelir. Hazır bir CRM seçmek, özel bir CRM çözümüne göre daha uygun maliyetli, daha hızlı uygulanabilir ve daha az bakım gerektirir. Ancak, iş gereksinimlerinize tam olarak uymayabilirler. Açık kaynaklı CRM platformları : SuiteCRM, Odoo ve EspoCRM gibi açık kaynaklı CRM çözümleri, büyük esneklik ve özelleştirme yetenekleri sunar. Kaynak kodu açık ve değişiklik için uygun olduğundan, kendi özelliklerinizi, entegrasyonlarınızı ve iş akışlarınızı geliştirebilir ve birleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, açık kaynaklı CRM uygulaması, önemli ölçüde teknik uzmanlık gerektirir ve önemli ölçüde geliştirme süresi gerektirebilir. Ek olarak, sürekli bakım ve destek, genellikle belirli açık kaynaklı CRM sistemine aşina olan geliştiricilerin mevcudiyetine bağlı olduğundan, zor olabilir.

: SuiteCRM, Odoo ve EspoCRM gibi açık kaynaklı CRM çözümleri, büyük esneklik ve özelleştirme yetenekleri sunar. Kaynak kodu açık ve değişiklik için uygun olduğundan, kendi özelliklerinizi, entegrasyonlarınızı ve iş akışlarınızı geliştirebilir ve birleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, açık kaynaklı CRM uygulaması, önemli ölçüde teknik uzmanlık gerektirir ve önemli ölçüde geliştirme süresi gerektirebilir. Ek olarak, sürekli bakım ve destek, genellikle belirli açık kaynaklı CRM sistemine aşina olan geliştiricilerin mevcudiyetine bağlı olduğundan, zor olabilir. Kodsuz/ low-code platformlar : Kodsuz ve az kodlu platformlar, kullanım kolaylıkları, hızlı uygulama geliştirmeleri ve daha düşük toplam maliyetleri nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanıyor. AppMaster.io gibi platformlar, işletmelerin kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan kendi CRM çözümlerini oluşturmalarını sağlar. Görsel tasarım araçlarından, önceden oluşturulmuş şablonlardan ve sürükle ve bırak arayüzlerinden yararlanan bu platformlar, geleneksel bir özel CRM uygulamasıyla ilişkili maliyet ve geliştirme süresini azaltırken, özel iş gereksinimlerinize uyan özel bir CRM çözümü oluşturmayı kolaylaştırır. .

Uygun Maliyetli bir CRM Çözümü için AppMaster.io'yu Kullanma

AppMaster.io, işletmelerin CRM çözümleri dahil olmak üzere kendi arka uçlarını, web ve mobil uygulamalarını oluşturmalarına olanak tanıyan güçlü bir kodsuz platformdur . Bu platform, onu özel bir CRM çözümü uygulamaya uygun bir alternatif haline getiren çeşitli özellikler ve avantajlar sunar:

Görsel BP Tasarımcıları ve Sürükle ve Bırak Arayüzü : AppMaster .io, görsel BP tasarımcıları ve kullanıcı dostu bir sürükle drag-and-drop arayüzü sağlayarak CRM çözümünüzü oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini basitleştirir ve geleneksel özel CRM geliştirmeye kıyasla daha hızlı, daha akıcı bir uygulama sağlar.

: .io, görsel BP tasarımcıları ve kullanıcı dostu bir sürükle arayüzü sağlayarak CRM çözümünüzü oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini basitleştirir ve geleneksel özel CRM geliştirmeye kıyasla daha hızlı, daha akıcı bir uygulama sağlar. Esnek Entegrasyon : AppMaster .io, REST API ve WSS Uç Noktaları ile mevcut sistemleriniz ve veri kaynaklarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve iş ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen özelleştirilebilir ve uyarlanabilir bir CRM çözümü sunar.

: .io, REST API ve WSS Uç Noktaları ile mevcut sistemleriniz ve veri kaynaklarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve iş ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen özelleştirilebilir ve uyarlanabilir bir CRM çözümü sunar. Ölçeklendirilebilir Altyapı : AppMaster .io, bir dizi teknolojiyi destekler ve işletmeniz büyüdükçe CRM uygulamanızı ölçeklendirme yeteneği sunarak, artan sayıda kullanıcıyı ve iş yükünü herhangi bir kesinti olmadan karşılayabilmenizi sağlar.

: .io, bir dizi teknolojiyi destekler ve işletmeniz büyüdükçe CRM uygulamanızı ölçeklendirme yeteneği sunarak, artan sayıda kullanıcıyı ve iş yükünü herhangi bir kesinti olmadan karşılayabilmenizi sağlar. Azaltılmış Teknik Borç : AppMaster .io platformunu kullanmanın en büyük avantajlarından biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Bu, zamanla daha uyarlanabilir, bakımı yapılabilir ve uygun maliyetli bir CRM çözümü ile sonuçlanır.

: .io platformunu kullanmanın en büyük avantajlarından biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Bu, zamanla daha uyarlanabilir, bakımı yapılabilir ve uygun maliyetli bir CRM çözümü ile sonuçlanır. Birden Fazla Abonelik Planı : AppMaster .io, her boyuttan ve bütçeden işletmeye hitap eden, çeşitli kaynaklara ve özelliklere sahip altı abonelik planı sunar. İlk test için ücretsiz Öğren ve Keşfet planıyla başlayabilir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe Startup, Business ve Enterprise gibi daha kapsamlı planlara ölçeklendirebilirsiniz.

: .io, her boyuttan ve bütçeden işletmeye hitap eden, çeşitli kaynaklara ve özelliklere sahip altı abonelik planı sunar. İlk test için ücretsiz Öğren ve Keşfet planıyla başlayabilir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe Startup, Business ve Enterprise gibi daha kapsamlı planlara ölçeklendirebilirsiniz. Destek ve Kaynaklar : AppMaster .io, sorunsuz bir uçtan uca deneyim sağlamak için belgeler, eğitimler, topluluk forumları ve stratejik ortaklıklar dahil olmak üzere işletmeler için kapsamlı destek sağlar. Platform, yeni başlayanlar, eğitim, kar amacı gütmeyen ve açık kaynaklı kuruluşlar için özel teklifler sunarak daha da erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir.

Bir CRM çözümünü uygulamak ve yönetmek küçük bir girişim değildir ve çeşitli seçeneklerle ilişkili maliyetleri anlamak, bilinçli karar verme için çok önemlidir. Özel bir CRM çözümü, esneklik ve uyarlanmış işlevsellik açısından net faydalar sunabilse de, geliştirilmesi ve sürdürülmesi pahalı ve kaynak yoğun olabilir. Hazır CRM sistemleri, açık kaynaklı CRM platformları ve AppMaster.io gibi kodsuz/ low-code platformlar gibi alternatifleri keşfederek, işinize en uygun işlevsellik, maliyet ve çaba arasında doğru dengeyi bulabilirsiniz.