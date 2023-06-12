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Kurumsal uygulama geliştirme, rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler için giderek daha önemli hale geldi. Ancak kurumsal uygulamalara olan talep arttıkça bazı mitler ve yanlış anlamalar da ortaya çıktı. Bu mitler, kuruluşları modern geliştirme tekniklerini benimsemekten ve verimli geliştirme araçlarını seçmekten caydırabilir. Bu makalede, kurumsal uygulama geliştirmeyle ilgili en yaygın yanlışlardan bazılarını çürüteceğiz ve AppMaster platformunun bu endişelere nasıl etkili çözümler sağlayabileceğini tartışacağız.

1. Efsane: Kurumsal uygulama geliştirme çok uzun sürer ve aşırı derecede karmaşıktır

Kurumsal uygulama geliştirmeyle ilgili en yaygın efsanelerden biri, diğer uygulama geliştirme türlerine kıyasla çok uzun sürmesi ve aşırı derecede karmaşık olmasıdır. Bu yanılgı genellikle, kurumsal düzeyde uygulamalar oluştururken gerçekten zaman alıcı ve karmaşık olabilen geleneksel geliştirme yöntemleriyle ilgili deneyimlerden beslenir. Ancak, zaman değişti ve modern geliştirme yaklaşımları ve araçları, kurumsal uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha kolay hale getirdi.

Örneğin, AppMaster gibi düşük kodlu ve kodsuz platformlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, bileşenlerin yeniden kullanılmasını sağlayarak ve görsel geliştirme ortamları sunarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. AppMaster platformu ile görsel ve sezgisel bir arayüz kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar tasarlayabilir ve geliştirebilirsiniz. Bu, geleneksel olarak geliştirilmiş bir uygulamadan bekleyeceğiniz aynı düzeyde işlevsellik ve kaliteye ulaşırken kodlama ve hata ayıklama için daha az zaman harcanması anlamına gelir.

2. Efsane: low-code ve no-code araçlar kullanılırken kod kalitesinden ödün verilir

Kurumsal uygulama geliştirmeyle ilgili bir başka yaygın efsane de low-code ve kodsuz araçların hızlı geliştirme lehine kod kalitesinden ödün vermesidir. Eleştirmenler, bu araçlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların geleneksel, kod merkezli yöntemler kullanılarak oluşturulanlara göre daha az verimli olduğunu ve hatalara daha yatkın olduğunu savunuyor. Gerçek şu ki, kod kalitesi kullanılan geliştirme platformuna bağlıdır.

AppMaster gibi iyi tasarlanmış low-code veya no-code bir platform, endüstri standartlarına uyan yüksek kaliteli, verimli ve uyumlu kod üretir. AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Jetpack Compose veya SwiftUI ile Kotlin gibi modern teknolojileri ve çerçeveleri kullanır. Bu, oluşturulan kodun gerekli performans ve kalite gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Ayrıca AppMaster, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, eski kod sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmadan sürekli iyileştirmeler sağlar ve sonuç olarak daha iyi kod kalitesi sağlar.

Ayrıca, AppMaster platformunun Enterprise aboneliği , sistem tarafından oluşturulan kaynak kodunu almanıza olanak tanıyarak kod kalitesi hakkında bilgi sağlar ve size uygulamaları kendi altyapınızda devreye alma özgürlüğü verir.

3. Efsane: Kurumsal uygulamalar, kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimini karşılamaz

Kurumsal uygulamaların kullanışsız, kullanımı zor olduğu ve kullanılabilirlik ile kullanıcı deneyimine (UX) güçlü bir şekilde odaklanmadığı yaygın bir yanılgıdır. Bazı kurumsal uygulamalar geçmişte pek çekici olmayan bir tasarıma sahip olsa da, modern uygulama geliştirme uygulamaları, hem işlevsel hem de estetik açıdan çekici olan kullanıcı merkezli yazılımlar oluşturmanın önemini vurgulamaktadır.

Günümüzün dijital ortamı, öğrenmesi kolay, kullanımı sezgisel ve sorunsuz etkileşim sağlayan kurumsal uygulamalar gerektiriyor. Ayrıca işletmeler, çalışan memnuniyetine daha fazla önem veriyor ve araçlarının tüketicilere yönelik popüler uygulamaların kalitesi ve UI/UX ile eşleşmesini sağlıyor.

AppMaster gibi platformlar, geliştiricilerin kullanılabilirliğe ve UX'e güçlü bir şekilde odaklanarak hem web hem de mobil kurumsal uygulamaları kolayca oluşturmasına olanak tanır. Görsel tasarımcıları, geliştiricilerin bileşenleri ve öğeleri drag and drop tasarım sürecini hızlandırmasına olanak tanır. Ayrıca, platformun yerleşik iş süreci tasarımcısı, kullanıcılara görevleri boyunca rehberlik eden iş mantıklarının oluşturulmasına izin vererek etkileşimleri daha akıcı ve verimli hale getirir.

Kurumsal uygulamalarda mükemmel kullanılabilirlik ve UX sağlamak için geliştirme ekiplerinin şunları yapması gerekir:

Kullanıcıları ve paydaşları tasarım sürecinin erken safhalarına dahil edin

Darboğazları ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilirlik testi gerçekleştirin

Kullanıcı geri bildirimi ve analitiğine dayalı olarak tasarımı yineleyin

Özelliklerinde kullanılabilirliğe ve kullanıcı deneyimine öncelik veren güçlü bir uygulama geliştirme platformu seçin

Efsane 4: Kuruluşların web veya mobil geliştirme arasında seçim yapması gerekir

Başka bir efsane, işletmelerin iş ihtiyaçları için web uygulamaları veya yerel mobil uygulamalar geliştirmek arasında seçim yapması gerektiğidir. Ancak, modern uygulama geliştirme platformları aynı kod tabanıyla aynı anda web ve mobil uygulamalar oluşturmaya izin verdiğinden, bu modası geçmiş bir yaklaşımdır.

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Hem web hem de mobil uygulamaları aynı anda geliştirmenin sayısız faydası vardır:

Cihazlar arasında geliştirilmiş kullanıcı deneyimi

Tutarlı markalama ve kullanıcı arayüzü

Tüm platformlarda kullanılabilen kritik özellikler

Daha düşük maliyet ve daha hızlı pazara sunma süresi

AppMaster gibi bir platform ile geliştiriciler, geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştiren ve pazara sunma süresini hızlandıran tek bir kod tabanı kullanarak aynı ortamda web ve mobil uygulamalar oluşturabilir. Platform aynı zamanda endüstri standartlarıyla uyumlu verimli kod üreterek çeşitli cihaz ve platformlarda tutarlı ve akıcı bir deneyim sağlar.

Kuruluşlar, zihniyetlerini web veya mobil geliştirme arasında seçim yapmaktan, platformlar arası uygulamaları sorunsuz bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan platformları kullanmaya kaydırmalıdır. Kurumsal uygulama geliştirmeye yönelik bu modern yaklaşım, dinamik bir iş ortamında daha fazla esneklik, verimlilik ve uyarlanabilirlik sunar.

Efsane 5: Kurumsal uygulamalar güvenli değildir

Güvenlik, özellikle hassas veriler ve kritik iş süreçleriyle ilgilenen kurumsal uygulamalar söz konusu olduğunda, her kuruluş için en önemli endişe kaynağıdır. Kurumsal uygulamaların doğası gereği güvensiz olduğu efsanesi, kötü geliştirilmiş yazılımlardaki veri ihlalleri, bilgisayar korsanlığı ve güvenlik açıklarını içeren geçmiş olaylardan kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, uygun geliştirme uygulamaları, teknolojiler ve güçlü bir uygulama geliştirme platformu ile kurumsal uygulamalar güvenli hale getirilerek veri koruması ve endüstri düzenlemelerine uygunluk sağlanabilir. AppMaster gibi modern uygulama geliştirme platformları, aşağıdakileri içeren özelliklerle uygulama güvenliğine büyük önem verir:

En iyi uygulama kodlama standartları ile güvenli kod oluşturma

Güvenlik açıklarını belirlemek ve düzeltmek için otomatik test

Düzenli güvenlik güncellemeleri ve yamaları

Entegre rol tabanlı erişim kontrolü

Kuruluşunuzun mevcut güvenlik protokolleriyle çalışabilme

Kuruluşlar, uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca en iyi uygulamaları takip ederek güvenlik risklerini azaltabilir ve dijital varlıklarını koruyabilir. Kurumsal uygulamaların güvenliğini sağlamak her zaman birinci öncelik olmalıdır ve güvenli olamayacakları efsanesini çürütmek, kurumsal uygulama güvenliğine proaktif ve metodik bir yaklaşım benimsemeye yönelik ilk adımdır.

Efsane 6: Bakım ve güncellemeler maliyetli ve zaman alıcıdır

Uygulama geliştirme söz konusu olduğunda işletmelerin en büyük endişelerinden biri, uygulamalarının bakımı ve güncellenmesiyle ilgili maliyet ve zamandır. Bazı geliştirme süreçlerinin pahalı ve zaman alan güncellemelere yol açabileceği doğru olsa da, durum her zaman böyle değildir.

Geleneksel geliştirme sürecinde, özellikle uygulama kolayca genişletilebilir veya ölçeklenebilir şekilde tasarlanmadıysa, uygulamanın bakımı ve güncellenmesi kapsamlı çalışma gerektirebilir. Ancak AppMaster gibi modern no-code platformlarda bakım ve güncellemeler çok daha yönetilebilir bir görev haline geliyor.

AppMaster gereksinimler değiştirildiğinde sıfırdan uygulama oluşturmanıza olanak tanıyarak teknik borcu etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu, yalnızca daha hızlı geliştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uygulamalarınızın en son güncellemeler ve değişikliklerle güncel kalmasını sağlar. Veri modellerinizi , iş mantığınızı ve kullanıcı arabirimi bileşenlerinizi görsel olarak tasarlayarak kurumsal uygulamalarınızı dakikalar içinde kolayca güncelleyebilir, genişletebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayrıca AppMaster platformu, Go, Vue3 ve JS/TS gibi endüstri standardı teknolojileri kullanarak uygulamalar oluşturur; bu, kodun bakımının, sorun gidermesinin ve güncellenmesinin kolay olduğu anlamına gelir. Düzenli uygulama güncellemeleri daha az zaman alıcı ve maliyetli hale gelir, bu da kurumsal uygulama bakımı için daha verimli ve uygun maliyetli bir sistem anlamına gelir.

Çözüm

Kurumsal uygulama geliştirme dünyası, genellikle kuruluşların modern geliştirme uygulamalarının tam potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen yanlış anlamalar ve efsanelerle doludur. Bu efsaneleri çürüterek gerçeği ortaya çıkarabilir ve AppMaster no-code platform gibi yenilikçi çözümlerin kurumsal uygulama geliştirmeye nasıl fayda sağlayabileceğini anlayabiliriz.

Geliştirme süresini ve karmaşıklığı azaltmaktan yüksek kaliteli kod üretimi sağlamaya kadar, AppMaster gibi modern no-code platformlar, kullanılabilirlik, güvenlik ve verimliliğe hitap eden yeni bir kurumsal uygulama geliştirme çağının yolunu açtı. Bu çözümleri benimsemek ve modası geçmiş yanlış kanılardan kurtulmak, kuruluşların geleneksel geliştirme süresinden ve maliyetinden çok daha kısa sürede yenilikçi, ölçeklenebilir ve geleceğe dönük uygulamalar oluşturmasına yardımcı olabilir.