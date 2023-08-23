Kodsuz Uygulama Oluşturucular Nasıl Çalışır?

No-Code Uygulama Oluşturucunun Temel Prensibi

Kodsuz uygulama oluşturucular, herhangi bir kod yazmadan yazılım uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan geliştirme platformlarıdır. Kullanıcı dostu bir görsel arayüze ve özel gereksinimlerinize göre bir uygulama geliştirmek üzere düzenlenebilen ve yapılandırılabilen bir dizi önceden oluşturulmuş bileşene dayalı olarak çalışırlar. no-code yaklaşım, uygulama geliştirme sürecini basitleştirip kolaylaştırarak teknik bilgisi olmayan kullanıcıların veya sınırlı programlama becerisine sahip olanların kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

no-code uygulama oluşturucuların arkasındaki prensip, temel kodu ve teknik ayrıntıları soyutlamaktır. Bu, kodlama hususları hakkında endişelenmeden tasarıma, işlevselliğe ve kullanıcı deneyimine odaklanmanıza olanak tanır. Platform, düzenlediğiniz bileşenlere ve belirlediğiniz konfigürasyonlara göre gerekli kodu üretir.

No-code uygulama geliştirme platformları, kullanıcıların bir dizi mevcut bileşen arasından seçim yaparak ve bunları sanal bir tuval üzerine yerleştirerek uygulamalarını tasarlamalarına olanak tanıyan sürükle ve bırak işlevini kullanır. Bu bileşenler genellikle yazılım uygulamalarındaki düğmeler, formlar, tablolar ve gezinme menüleri gibi ortak öğeleri temsil eder. Bu bileşenleri boyut, renk ve davranış gibi özelliklerini ayarlayıp veri kaynaklarına, API'lere veya diğer hizmetlere bağlayarak yapılandırabilirsiniz. no-code platformun bileşenlerini ve yapılandırmalarını kullanarak uygulamanızın düzenini ve işlevselliğini tasarladıktan sonra uygulamanızı yayınlayabilirsiniz. Platform gerekli kodu oluşturacak, uygulamayı derleyip paketleyecek ve bunu sırasıyla web ve mobil uygulamalar için bir web sunucusu veya uygulama mağazası gibi istenen platforma dağıtacaktır.

No-Code Uygulama Oluşturucuların Temel Özellikleri

No-code uygulama oluşturucular, uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek ve geliştirmek için çeşitli özelliklerle birlikte gelir. Temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Görsel Arayüz: No-code uygulama oluşturucular görsel bir arayüz kullanarak kullanıcıların drag-and-drop yaklaşımını kullanarak uygulamalar tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. Bu arayüz, kullanıcıların uygulamalarının nasıl göründüğünü ve çalıştığını gerçek zamanlı olarak görmelerine yardımcı olarak yinelemeyi ve değişiklik yapmayı kolaylaştırır.

uygulama oluşturucular görsel bir arayüz kullanarak kullanıcıların yaklaşımını kullanarak uygulamalar tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. Bu arayüz, kullanıcıların uygulamalarının nasıl göründüğünü ve çalıştığını gerçek zamanlı olarak görmelerine yardımcı olarak yinelemeyi ve değişiklik yapmayı kolaylaştırır. Önceden Oluşturulmuş Bileşenler ve Şablonlar: Bu uygulama oluşturucular, ortak uygulama öğelerini temsil eden önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplıkla birlikte gelir. Kullanıcılar uygulamalarında istedikleri işlevselliği oluşturmak için bu bileşenler arasından seçim yapabilirler. Bazı platformlar ayrıca e-ticaret mağazaları, bloglar veya CRM'ler gibi yaygın uygulama türleri için önceden tanımlanmış bir yapı ve tasarım sağlayan şablonlar da sunar.

Bu uygulama oluşturucular, ortak uygulama öğelerini temsil eden önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplıkla birlikte gelir. Kullanıcılar uygulamalarında istedikleri işlevselliği oluşturmak için bu bileşenler arasından seçim yapabilirler. Bazı platformlar ayrıca e-ticaret mağazaları, bloglar veya CRM'ler gibi yaygın uygulama türleri için önceden tanımlanmış bir yapı ve tasarım sağlayan şablonlar da sunar. İş Akışı Otomasyonu: Çoğu no-code uygulama oluşturucu, iş süreçlerini ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik araçlar içerir. Kullanıcılar uygulama içindeki çeşitli eylemler ve olaylar için kurallar ve tetikleyiciler tanımlayabilir, böylece kod yazmaya gerek kalmadan süreçleri düzenleyebilir ve verimliliği artırabilirler.

Çoğu uygulama oluşturucu, iş süreçlerini ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik araçlar içerir. Kullanıcılar uygulama içindeki çeşitli eylemler ve olaylar için kurallar ve tetikleyiciler tanımlayabilir, böylece kod yazmaya gerek kalmadan süreçleri düzenleyebilir ve verimliliği artırabilirler. Entegrasyonlar: No-code platformlar genellikle e-posta pazarlama hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve ödeme ağ geçitleri gibi çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetleriyle kusursuz entegrasyon seçenekleri sunar. Bu, doğrudan karmaşık API entegrasyonlarıyla uğraşmanıza gerek kalmadan bu hizmetlerin işlevselliğini uygulamanızda kullanmanıza olanak tanır.

platformlar genellikle e-posta pazarlama hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve ödeme ağ geçitleri gibi çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetleriyle kusursuz entegrasyon seçenekleri sunar. Bu, doğrudan karmaşık API entegrasyonlarıyla uğraşmanıza gerek kalmadan bu hizmetlerin işlevselliğini uygulamanızda kullanmanıza olanak tanır. Mobil ve Web Uygulaması Geliştirme: Birçok no-code uygulama oluşturucu, hem mobil hem de web uygulamaları geliştirmeyi destekler. Bu, kullanıcıların Android, iOS ve masaüstü web tarayıcıları dahil olmak üzere birden fazla platformda çalışabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Birçok uygulama oluşturucu, hem mobil hem de web uygulamaları geliştirmeyi destekler. Bu, kullanıcıların Android, iOS ve masaüstü web tarayıcıları dahil olmak üzere birden fazla platformda çalışabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik: No-code uygulama oluşturucular, işletmeniz büyüdükçe uygulamanızın da büyüyebilmesi için ölçeklenebilirlik özellikleri sağlamalıdır. Buna artan trafiğin yönetilmesi, yeni özellikler ve bileşenlerin eklenmesi ve karmaşık iş akışlarının veya veri işleme görevlerinin yönetilmesi de dahildir.

No-Code Uygulama Oluşturucuları Kullanmanın Yararları

no-code uygulama oluşturucuların kullanılması, işletme sahiplerinden geliştirme ekiplerine kadar çeşitli paydaşlara fayda sağlar. İşte birkaç temel fayda:

Daha Az Geliştirme Süresi ve Maliyeti: No-code uygulama oluşturucular, kod yazma ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama geliştirme süresini ve maliyetini azaltır . Görsel bir arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyarak geliştirme süreci daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale gelir. Artan İş Çevikliği: No-code platformlar hızlı prototip oluşturma ve yineleme sağlayarak işletmelerin değişen pazar taleplerine veya müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Kullanıcılar, kodu yeniden yazma ve test etmeyle uğraşmak zorunda kalmadan uygulamalarında hızlı bir şekilde değişiklik yapabilir ve güncellemeleri dağıtabilir. Uygulama Geliştirmeye Daha Geniş Erişim: no-code uygulama oluşturucular kapsamlı programlama bilgisi gerektirmediğinden, daha fazla kişi uygulama oluşturabilir ve bakımını yapabilir. Bu, iş analistleri ve ürün yöneticileri gibi teknik olmayan kullanıcıların, profesyonel geliştiricilere bağlı kalmadan doğrudan uygulama geliştirmeye katılmasına olanak tanır. Hızlı Prototip Oluşturma ve Yineleme: no-code platformlarla, uygulamalarınızın prototipini ve yinelemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, böylece tam ölçekli geliştirmeye başlamadan önce fikirlerin test edilmesini ve doğrulanmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bu, karar verme sürecini iyileştirir ve uygun olmayan ürünlere zaman ve kaynak yatırımı yapma riskini azaltır. Azalan Teknik Borç: No-code uygulama oluşturucular, arka planda temiz ve verimli kod oluşturarak ve uygulamanızı değiştirdikçe bu kodu güncelleyerek teknik borcun azaltılmasına yardımcı olur. Bu, uygulamanızın sürdürülebilir kalmasını ve manuel kodlamadan kaynaklanabilecek karmaşıklıklardan arınmış olmasını sağlar.

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No-code uygulama oluşturucular, uygulama geliştirme sürecini basitleştirerek ve uygulamayı daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirerek işletmelere fayda sağlayabilir. Bu platformlar, zaman alıcı ve maliyetli geleneksel kodlama süreci olmadan modern ve ölçeklenebilir uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran temel özellikler ve avantajlar sunar.

AppMaster.io Platformu

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunan güçlü no-code bir platformdur. Kullanıcıların görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, İş Süreçleri (BP) Tasarımcısını kullanarak iş mantığını tasarlamasına ve REST API ile WSS Uç Noktalarını yapılandırmasına olanak tanır. Diğer no-code platformlardan farklı olarak AppMaster.io, arka uç uygulama geliştirme için kapsamlı araçlar ve yetenekler sağlar.

Platform ayrıca arka uç, web ve mobil uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu üreten AppMaster görsel BP Tasarımcısını kullanarak iş mantığını tasarlama olanağı da sunuyor. AppMaster.io, arka uç uygulamaları için Go programlama dilini, web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI kullanır. Kullanıcılar 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster.io tüm planları alır, kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, uygulamayı Docker kapsayıcılarına paketler (yalnızca arka uç) ve uygulamayı buluta dağıtır.

Platformun yazılım çözümleri oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, tek bir vatandaş geliştiricinin bile sunucu arka ucunu, web sitesini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan kapsamlı bir yazılım çözümünü kolay ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster.io No-Code Uygulama Geliştirmeyi Nasıl Geliştirir?

AppMaster.io no-code uygulama geliştirme sürecine birkaç önemli iyileştirme getiriyor:

Uçtan uca uygulama geliştirme

AppMaster.io, görsel bir arayüz ve sürükle ve drag-and-drop işlevini kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için senkronize ve kesintisiz bir süreç sunar. Bu, tüm uygulama türlerinde tutarlı bir geliştirme ve dağıtım deneyimi sağlayarak tüm süreci kolaylaştırır.

Otomatik kaynak kodu oluşturma

AppMaster, yayınlandıktan sonra uygulamalar için yerel kaynak kodu oluşturarak yazılım çözümünüzün güncel kalmasını ve herhangi bir teknik borç içermemesini sağlar. Bu aynı zamanda ikili dosyaları (İşletme ve İş+ abonelikleri) veya kaynak kodunu (Kurumsal abonelikler) kullanarak uygulamaları şirket içinde barındırmanıza da olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik

Arka uç uygulamaları için Go ile oluşturulan ve derlenmiş durum bilgisiz uygulamaları kullanan AppMaster.io, olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlayarak onu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir. Bu, her büyüklükteki işletmenin platformun no-code geliştirme yeteneklerinden faydalanmasına olanak tanır.

PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegrasyon

AppMaster.io uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışarak çeşitli sistemlerle esneklik ve uyumluluk sağlar.

Özel yapılandırma

AppMaster.io, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar her seviyedeki işletmelere seçenekler sunan altı tür abonelik sunar. Yeni kullanıcılar için ücretsiz Öğrenme ve Keşfet planından veya ek kaynaklar ve özellikler için ücretli planlardan birini seçin.

No-Code Uygulama Oluşturucuları Karşılaştırma

no-code platformları değerlendirirken onları farklılaştıran temel özellikleri ve faydaları dikkate almak önemlidir. AppMaster.io'nun piyasadaki diğer no-code uygulama oluşturucularla karşılaştırması şu şekildedir:

Kapsamlı çözüm: AppMaster .io, tek bir platform altında arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik daha kapsamlı ve entegre bir çözüm sunmak için basit web veya mobil uygulama geliştirmenin ötesine geçer. Bu tam kapsamlı yaklaşım, birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

.io, tek bir platform altında arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik daha kapsamlı ve entegre bir çözüm sunmak için basit web veya mobil uygulama geliştirmenin ötesine geçer. Bu tam kapsamlı yaklaşım, birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır. Görsel veri modelleme ve iş mantığı tasarımı: AppMaster .io'nun görsel veri modellemesi, kullanıcıların kod yazmadan veritabanı şemaları tasarlamasına olanak tanır. BP Designer ile birlikte uçtan uca tasarım ve iş mantığı uygulamasına olanak tanıyarak AppMaster rakiplerinden ayırır.

.io'nun görsel veri modellemesi, kullanıcıların kod yazmadan veritabanı şemaları tasarlamasına olanak tanır. BP Designer ile birlikte uçtan uca tasarım ve iş mantığı uygulamasına olanak tanıyarak rakiplerinden ayırır. Otomatik kaynak kodu oluşturma: AppMaster .io, arka uç, web ve mobil uygulamalar için popüler programlama dillerinde yerel kaynak kodu oluşturarak kusursuz entegrasyon, gelişmiş performans ve azaltılmış teknik borç sağlayarak öne çıkıyor.

.io, arka uç, web ve mobil uygulamalar için popüler programlama dillerinde yerel kaynak kodu oluşturarak kusursuz entegrasyon, gelişmiş performans ve azaltılmış teknik borç sağlayarak öne çıkıyor. G2 Yüksek Performanslı: AppMaster .io, önde gelen yazılım inceleme platformu G2 tarafından 2022'den bugüne (2023) No-Code Geliştirme Platformları kategorisinde Yüksek Performanslı ve İvme Lideri olarak gösterildi. Bu takdir, AppMaster .io'nun kaliteli ürünler ve tutarlı müşteri memnuniyeti sağlamaya olan bağlılığını vurgulamaktadır.

AppMaster.io'nun benzersiz ve güçlü özellikleri, onu no-code uygulama geliştirmenin avantajlarından yararlanmak isteyen işletmeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Platform, geliştirme sürecini kolaylaştırır, teknik borcu azaltır ve arka uç, web ve mobil uygulamalar için kapsamlı bir çözüm sağlayarak işletmelerin yazılım çözümlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır.