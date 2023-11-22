2024'te Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucuları Keşfedin

Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucular Nelerdir?

Kodsuz platformlar olarak da bilinen kodlamasız ücretsiz uygulama oluşturucular , tek satır kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyan çevrimiçi araçlardır. Bu platformlar, kullanıcıların uygulama özelliklerini tasarlamasına, oluşturmasına ve özelleştirmesine yardımcı olmak için grafik kullanıcı arayüzlerini, drag-and-drop öğelerini ve görsel düzenleyicileri kullanır.

No-code uygulama oluşturucular, programlama becerileri olmayan kişiler ve kaynakları sınırlı veya bütçeleri kısıtlı olan işletmeler için idealdir. No-code platformlar, kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve farklı teknik altyapıya sahip kullanıcılar için süreci basitleştirerek uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirir. Ayrıca hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik ederek proje ekiplerinin uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır.

No-Code Uygulama Oluşturucuları Kullanmanın Yararları

No-code uygulama oluşturucular hem işletmeler hem de bireyler için önemli avantajlar sunar. Bu platformları kullanmanın bazı önemli yararları şunlardır:

Hızlı Uygulama Geliştirme: No-code platformlar, kullanıcıların uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerine göre çok daha kısa sürede geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Kullanıcılar drag-and-drop ortamı ve önceden oluşturulmuş şablonlarla hızlı bir şekilde tam işlevsel uygulamalar oluşturabilir.

platformlar, kullanıcıların uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerine göre çok daha kısa sürede geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Kullanıcılar ortamı ve önceden oluşturulmuş şablonlarla hızlı bir şekilde tam işlevsel uygulamalar oluşturabilir. Daha Düşük Geliştirme Maliyetleri: No-code platformların maliyetleri genellikle geliştiricileri işe almaktan veya özel yazılım geliştirme projelerine yatırım yapmaktan daha düşüktür. Hatta bazı platformlar sınırlı özelliklere sahip ücretsiz abonelikler de sunuyor, bu da onları yeni başlayanlar veya bütçesi kısıtlı küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

platformların maliyetleri genellikle geliştiricileri işe almaktan veya özel yazılım geliştirme projelerine yatırım yapmaktan daha düşüktür. Hatta bazı platformlar sınırlı özelliklere sahip ücretsiz abonelikler de sunuyor, bu da onları yeni başlayanlar veya bütçesi kısıtlı küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Teknik Olmayan Kullanıcılar için Kullanıcı Dostu Arayüzler: No-code platformlar, teknik olmayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış olup, uygulama oluşturmaya yönelik sezgisel arayüzler ve görsel araçlar sunar. Bu, sınırlı kodlama bilgisine sahip kişilerin ileri düzey programlama becerilerine ihtiyaç duymadan işlevsel uygulamalar geliştirmesine olanak sağlar.

platformlar, teknik olmayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış olup, uygulama oluşturmaya yönelik sezgisel arayüzler ve görsel araçlar sunar. Bu, sınırlı kodlama bilgisine sahip kişilerin ileri düzey programlama becerilerine ihtiyaç duymadan işlevsel uygulamalar geliştirmesine olanak sağlar. Tasarımda Esneklik: Çoğu no-code uygulama oluşturucu, önceden tasarlanmış çeşitli şablonlar ve yapılandırılabilir öğeler içerir; bu, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Çoğu uygulama oluşturucu, önceden tasarlanmış çeşitli şablonlar ve yapılandırılabilir öğeler içerir; bu, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Daha Kolay Uygulama Bakımı: No-code platformlar genellikle uygulama bakımını ve güncellemelerini yöneterek uygulamalarınızın en son teknoloji değişiklikleriyle güncel kalmasını sağlar. Bu, uygulamaları güncellemek ve sürdürmek için uzun süreli geliştirme döngülerine olan ihtiyacı azaltır ve temel iş görevlerine odaklanmanıza olanak tanır.

2024'ün En İyi Ücretsiz No-Code Platformları

Bazı no-code platformlar, ücretsiz planlar veya ücretsiz modeller sunarak kullanıcıların temel uygulamalar geliştirmelerine veya ücretli abonelik taahhüt etmeden önce platformu deneyimlemelerine olanak tanır. İşte 2024'ün en iyi ücretsiz no-code platformlarından bazıları.

Bubble : Bubble, kullanıcıların kod yazmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir no-code platformdur. Görsel arayüzü, kullanıcıların drag-and-drop bileşenlerini kullanarak web uygulamalarını tasarlamasına, özelleştirmesine ve başlatmasına olanak tanır. Ücretsiz plan tüm temel özellikleri sunar ancak kullanımı ve performansı sınırlıdır.

Bubble, kullanıcıların kod yazmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir platformdur. Görsel arayüzü, kullanıcıların bileşenlerini kullanarak web uygulamalarını tasarlamasına, özelleştirmesine ve başlatmasına olanak tanır. Ücretsiz plan tüm temel özellikleri sunar ancak kullanımı ve performansı sınırlıdır. Appy Pie : Appy Pie , Android, iOS ve web platformlarında mobil uygulamalar oluşturmak için no-code bir uygulama oluşturucu sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan platform, kullanıcıların kodlama deneyimine ihtiyaç duymadan mobil uygulama geliştirmelerine olanak tanıyor. Ücretsiz plan, uygulamada temel özellikler ve Appy Pie markalaması ile birlikte gelir.

Appy Pie , Android, iOS ve web platformlarında mobil uygulamalar oluşturmak için bir uygulama oluşturucu sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan platform, kullanıcıların kodlama deneyimine ihtiyaç duymadan mobil uygulama geliştirmelerine olanak tanıyor. Ücretsiz plan, uygulamada temel özellikler ve markalaması ile birlikte gelir. Thunkable : Thunkable kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan Android ve iOS için mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir uygulama oluşturucudur. Platform, kullanıcıların drag-and-drop bileşenlerini kullanarak uygulamalar tasarlamasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir görsel arayüze sahiptir. Thunkable ücretsiz planı, bazı sınırlamalarla birlikte tüm temel özelliklerini içerir.

kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan Android ve iOS için mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturucudur. Platform, kullanıcıların bileşenlerini kullanarak uygulamalar tasarlamasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir görsel arayüze sahiptir. ücretsiz planı, bazı sınırlamalarla birlikte tüm temel özelliklerini içerir. Adalo : Adalo , web ve mobil uygulamalar oluşturmayı amaçlayan no-code bir uygulama oluşturucudur. Adalo görsel düzenleyicisi, kullanıcıların kod yazmadan uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve başlatmasına olanak tanır. Ücretsiz plan, temel özelliklere erişim sunar ve küçük projeler veya prototipler için uygundur.

Adalo , web ve mobil uygulamalar oluşturmayı amaçlayan bir uygulama oluşturucudur. görsel düzenleyicisi, kullanıcıların kod yazmadan uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve başlatmasına olanak tanır. Ücretsiz plan, temel özelliklere erişim sunar ve küçük projeler veya prototipler için uygundur. AppMaster : AppMaster, kullanıcıların görsel bir arayüz kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü no-code bir platformdur. Platform, veri modelleri , iş süreçleri, API ve WSS endpoints ve kodlama gerektirmeyen etkileşimli web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. AppMaster Öğren ve Keşfet planı, kullanıcıların platformu öğrenmesine ve özelliklerini hiçbir ücret ödemeden deneyimlemesine olanak tanıyan ücretsiz bir aboneliktir; bu da onu yeni kullanıcılar için veya ücretli planlara yükseltmeden önce platformu test etmek için ideal kılar.

Her biri benzersiz özellikler ve avantajlar sunan bu ücretsiz no-code platformlar, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine hitap etmektedir. İhtiyaçlarınıza en uygun olana karar vermeden önce çeşitli platformları araştırmak ve karşılaştırmak çok önemlidir.

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Doğru No-Code Platform Nasıl Seçilir?

Çok sayıda seçeneğin mevcut olması ve özelliklerin platformlar arasında farklılık göstermesi nedeniyle projeniz için en iyi ücretsiz no-code platformu seçmek zor olabilir. no-code bir uygulama oluşturucu seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler şunlardır:

Proje Gereksinimlerinizi Değerlendirin: no-code bir platform aramadan önce uygulamanızın hedeflerini, hedef kitlesini ve gerekli işlevselliği belirleyin. Bu, ihtiyacınız olan belirli özelliklere göre seçenekleri daraltmanıza yardımcı olacaktır. Platform Özellikleri ve Sınırlamaları: Her platformun sunduğu mevcut uygulama şablonları, tasarım araçları, üçüncü taraf entegrasyonları ve veri depolama gibi özellikleri inceleyin. Maksimum kullanıcı sayısı, uygulama sürümleri veya depolama kapasitesi gibi platformun sınırlamalarını anlamak çok önemlidir. Kullanım Kolaylığı: Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar platformda verimli bir şekilde gezinebiliyor mu, yoksa programlama dilleri ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmayı mı gerektiriyor? Hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için sezgisel bir arayüz ve optimize edilmiş kullanıcı deneyimi sunan platformları arayın. Topluluk ve Destek: Platformun topluluğuyla etkileşime geçmek ve eğitimlere, kılavuzlara ve müşteri desteğine erişmek, başarınız için kritik öneme sahip olabilir. Canlı bir topluluk, daha hızlı öğrenmenize ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak bilgiler, ipuçları ve gerçek dünyadan örnekler sunabilir. Uzun Vadeli Potansiyel: Platformun uzun vadeli büyüme, ölçeklenebilirlik ve projenizin gelecekteki gereksinimleriyle uyumluluk potansiyelini göz önünde bulundurun. Platform sizinle birlikte büyüyebilir ve yeni özellikler veya entegrasyonlar gerekli hale geldikçe sizi destekleyebilir mi? Sağlayıcı güncellemeler ve iyileştirmeler sunmaya devam edecek mi? Fiyatlandırma ve Planlar: Ücretsiz no-code bir platform arıyor olsanız bile, fiyatlandırma yapısını ve mevcut planları incelemelisiniz. Projenizi ölçeklendirmeniz veya ek özelliklerin kilidini açmanız gerekiyorsa yükseltme veya ücretli plana geçiş maliyetlerini bilmeniz gerekir.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, doğru ücretsiz no-code platformu seçmek ve başarılı bir uygulama geliştirme yolculuğunun temelini atmak daha kolaydır.

AppMaster: Güçlü No-Code Bir Uygulama Oluşturucu

Keşfedilmeye değer güçlü, ücretsiz no-code platformlardan biri AppMaster. AppMaster, kullanımı kolay arayüzü ve güçlü özellikleriyle kullanıcıların tek satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster diğerlerinden ayıran temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Kapsamlı Görsel Arayüz

AppMaster veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints ve etkileşimli web ve mobil uygulamalar oluşturmak için görsel bir arayüz sunar. Bu görsel yaklaşım, kullanıcıların uygulama yapısını ve işlevselliğini daha iyi anlamasını sağlayarak geliştirmeyi teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirir.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik

AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalarınız için birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumlu kaynak kodu oluşturur. Derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanımı etkileyici ölçeklenebilirliğe olanak tanır ve AppMaster küçük işletmeler ve yüksek yüklü kullanım senaryolarına sahip kuruluşlar için uygun hale getirir.

Sürekli İyileştirme ve Teknik Borç Yok

Uygulamanızın planlarındaki her değişiklikte AppMaster, 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturur. AppMaster, uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamanızın güncel ve bakımı kolay kalmasını sağlar.

Çoklu Abonelikler ve Özel Teklifler

AppMaster, ücretsiz Öğren ve Keşfet planına ek olarak Startup, Startup+, Business, Business+ ve Enterprise abonelik planları sunar. Yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler için özel teklifler mevcuttur.

AppMaster Öğren ve Keşfet Planına Başlarken

Uygulamanızı AppMaster ile oluşturmaya başlamak için Öğrenin ve Keşfedin planına kaydolun. Bu ücretsiz abonelik, platformu öğrenmek, özelliklerini test etmek ve projelerinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını keşfetmek isteyen kullanıcılar için idealdir. Başlamak için şu adımları izleyin:

Kaydolun: AppMaster web sitesinde ücretsiz bir hesap oluşturun. Platformda Gezinin: Kullanıcı arayüzüne alışın ve mevcut özellikleri keşfedin. Veri modelleri oluşturma, drag and drop yöntemiyle kullanıcı arayüzü tasarlama ve uygulama mantığını oluşturmak için İş Süreci tasarımcısını kullanma hakkında bilgi edinin. Kaynaklara Erişim: Eğiticiler, kılavuzlar ve canlı topluluk forumları gibi platformun kaynaklarından yararlanın. Bu kaynaklar, daha hızlı öğrenmenize ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak değerli bilgiler, ipuçları ve gerçek dünyadan örnekler sağlayabilir. İlk Uygulamanızı Oluşturun: Yeni keşfettiğiniz bilginizi teste tabi tutun ve ilk uygulamanızı oluşturmaya başlayın. Görsel arayüzü ve mevcut araçları kullanarak proje gereksinimlerinize uygun veri modelleri, arka uç mantığı ve etkileşimli kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturun. Değerlendirin ve Yükseltin: Deneyim kazandıktan ve platformun özelliklerini test ettikten sonra, projenize uygunluğunu değerlendirin. Öğren ve Keşfet planı ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, onu kullanmaya devam edebilir veya ek özellikler ve kaynaklar için AppMaster ücretli planlarından birine yükseltmeyi değerlendirebilirsiniz.

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Doğru ücretsiz no-code uygulama oluşturucuyu seçmek, uygulamanızı herhangi bir kod yazmadan başarılı bir şekilde geliştirmek ve dağıtmak için kritik öneme sahiptir. Projenizin gereksinimlerini anlayarak, mevcut platformları değerlendirerek ve AppMaster Öğren ve Keşfet planını test ederek projeniz için en iyi no-code platformu seçebilir ve uygulama geliştirme yolculuğunuza hızlı bir başlangıç ​​yapabilirsiniz.

No-Code Bir Oluşturucuyla Oluşturduğunuz Uygulamanızdan Para Kazanma

no-code uygulama geliştirme dünyasına adım attığınızda ve kendi uygulamanızı oluşturduğunuzda, bir sonraki önemli adım para kazanmadır. Uygulamanızdan para kazanmak, projenizin yalnızca teknik bir başarı değil aynı zamanda finansal bir başarı olmasını da sağlayacak stratejik bir süreçtir. no-code geliştiricilerle uygulama oluşturmanın kolaylığı, uygulamadan para kazanma konusunda daha önce yalnızca kapsamlı kodlama bilgisine sahip kişilerin erişebildiği çok sayıda yol açtı.

Para kazanmanın en basit yöntemi uygulama içi reklamcılıktır . Uygulamanızda reklam görüntülemek ve kullanıcı tıklamalarına veya gösterimlerine göre gelir elde etmek için reklam ağlarını kullanabilirsiniz. No-code platformlar genellikle reklamların uygulamanıza entegrasyonunu kolaylaştıran yerleşik özelliklere veya reklam ağlarıyla ortaklıklara sahiptir.

Bir diğer popüler yaklaşım ise uygulama içi satın alımlar veya temel uygulamanın ücretsiz olduğu ancak kullanıcıların premium özellikler veya içerik için ödeme yapabileceği ücretsiz bir model sunmaktır . Bu, gelişmiş işlevlerin kilidini açmayı, reklamları kaldırmayı veya oyun içi öğeleri satın almayı içerebilir. No-code oluşturucular, bu uygulama içi satın alma işlemlerini tek bir kod satırı olmadan ayarlamanıza olanak tanır; Tek yapmanız gereken hangi içerik veya özelliklerin premium olduğunu tanımlamak ve ödeme ayarlarını buna göre yapılandırmak.

Abonelikler tutarlı bir gelir akışı sağlar ve uygulama geliştiricileri tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. no-code geliştiriciler sayesinde aboneliğe dayalı bir uygulama oluşturmak daha erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar düzenli güncellemelere, özel içeriğe veya devam eden hizmetlere kaydolarak uygulama sahibine sabit bir gelir sağlayabilir.

Uygulamanız belirli bir sorunu çözüyorsa veya niş bir pazara hitap ediyorsa kullanıcıların uygulamayı indirmeden önce satın alması gereken ücretli bir uygulama modelini de tercih edebilirsiniz. Bu model, kullanıcı tabanınızı sınırlayabilir ancak uygulamanız, kullanıcıların peşin olarak ödemeye hazır olduğu benzersiz bir değer sunuyorsa etkili olabilir.

no-code platformlar kullanarak iş veya üretkenlik uygulamaları geliştirenler için Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) modeli kazançlı olabilir. Kullanıcılar, yaratıcının sürdürdüğü ve güncellediği uygulamayı kullanmak için düzenli bir ücret öder. Bu strateji, güçlü, katma değerli bir uygulama ile müşteri hizmetlerine ve sürekli iyileştirmeye bağlılık gerektirir, ancak sürdürülebilir bir iş modeline de yol açabilir.

Ayrıca uygulamanız belirli ürün veya hizmetlerle uyumluysa bağlı kuruluş pazarlamasını da değerlendirin. Kullanıcılarınızı uygulamanızdaki ortaklık bağlantıları aracılığıyla satın alma işlemine yönlendirerek komisyon kazanabilirsiniz.

Uygulamadan başarılı bir şekilde para kazanmanın anahtarı, hedef kitlenizi anlamak ve onların tercihleri ​​ve uygulamanızın temel işlevlerine göre en iyi yöntemi seçmektir. No-code geliştiricilerin çok yönlülüğü, farklı para kazanma stratejilerini denemenize ve bunları uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenize olanak tanıyarak, geleneksel uygulama geliştirmenin karmaşıklıkları olmadan kâra giden bir yol sunar. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kullanıcılarınıza değer sağlamanın her zaman para kazanma stratejinizin merkezinde olması gerektiğini unutmayın.

Son düşünceler

Kodlama gerektirmeyen ücretsiz uygulama oluşturucular veya no-code platformlar, uygulama oluşturma ve geliştirme biçimimizde devrim yarattı. Her büyüklükteki bireylere ve işletmelere, kapsamlı teknik veya programlama bilgisine sahip olmadan fikirlerini hayata geçirmeleri için erişilebilir bir yol sağlarlar.

Kodlama olmadan ücretsiz bir uygulama oluşturucu seçerken proje gereksinimlerinizi, platform sınırlamalarınızı, mevcut özellikleri, kullanım kolaylığını ve topluluk desteğini dikkate almanız çok önemlidir. Güçlü, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir, no-code çözüm arayanlar için AppMaster saygın bir seçimdir. Öğren ve Keşfet planı, yeni kullanıcılara hiçbir ücret ödemeden uygulama geliştirmeye başlama fırsatı sunuyor.

Ücretsiz planların harika bir başlangıç ​​noktası olabileceğini ancak bazen projenizin ücretli planlarda bulunan daha gelişmiş özelliklere veya kaynaklara ihtiyaç duyabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda, projenizin başarısı için en iyi araçlardan yararlanmak amacıyla premium aboneliği araştırmaktan ve ona yatırım yapmaktan çekinmeyin. Mutlu uygulama geliştirme!