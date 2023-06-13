Teknik Olmayan Kurucular İçin Hızlı Uygulama Geliştirme Neden Önemlidir?

Teknik olmayan kurucular, uygulamalarını geliştirme ve başlatma söz konusu olduğunda genellikle çok sayıda zorlukla karşılaşırlar. Temel engellerden bazıları teknik beceri eksikliği, üçüncü taraf kalkınma ajanslarına güvenme, yüksek geliştirme maliyetleri ve uzun geliştirme döngüleridir. Hızlı uygulama geliştirme, teknik olmayan kurucuların bu zorlukların üstesinden gelmesine ve uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olan bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

Kodsuz ve düşük kodlu platformlar aracılığıyla hızlı uygulama geliştirme, sınırlı teknik bilgiye sahip kurucuların kapsamlı kodlama veya geliştirme deneyimi olmadan uygulamalar oluşturmak için önceden oluşturulmuş bileşenlerden, görsel araçlardan ve entegrasyon yeteneklerinden yararlanmasına olanak tanır. Bu şekilde, bu platformlar teknik olmayan kuruculara şunları yapma yetkisi verir:

Pazara sürüm süresini hızlandırın: Teknik olmayan kurucular no-code ve low-code platformları kullanarak, uzun geliştirme döngülerini beklemeden uygulama fikirlerini hızla oluşturup başlatabilir.

Teknik olmayan kurucular ve platformları kullanarak, uzun geliştirme döngülerini beklemeden uygulama fikirlerini hızla oluşturup başlatabilir. Geliştirme maliyetlerini azaltın: Bu platformlar, süreci basitleştirerek, büyük geliştirme ekiplerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve özelleştirilebilir abonelik planları sunarak uygulama geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Bu platformlar, süreci basitleştirerek, büyük geliştirme ekiplerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve özelleştirilebilir abonelik planları sunarak uygulama geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Uygulama geliştirme üzerinde denetimi sürdürün: no-code ve low-code platformlarla teknik olmayan kurucular, uygulamalarının geliştirme sürecini tam olarak kontrol edebilir ve müşteri geri bildirimlerine veya değişen pazar gereksinimlerine dayalı olarak zamanında değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilir.

ve platformlarla teknik olmayan kurucular, uygulamalarının geliştirme sürecini tam olarak kontrol edebilir ve müşteri geri bildirimlerine veya değişen pazar gereksinimlerine dayalı olarak zamanında değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilir. Temel iş işlevlerine odaklanma: Hızlı uygulama geliştirme, teknik olmayan kurucuların teknik yönleri no-code ve low-code araçlara devrederek ürün geliştirme, müşteri edinme ve strateji gibi daha temel görevlere odaklanmasına olanak tanır.

Hızlı uygulama geliştirme, teknik olmayan kurucuların teknik yönleri ve araçlara devrederek ürün geliştirme, müşteri edinme ve strateji gibi daha temel görevlere odaklanmasına olanak tanır. Prototipleme ve fikirleri test etme: No-code ve low-code platformlar, kurucuların uygulama prototiplerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve test etmesine, kullanıcı geri bildirimi toplamasına ve tam ölçekli geliştirmeye çok fazla zaman ve kaynak ayırmadan uygulama fikirlerini doğrulamasına olanak tanır.

No-Code ve Düşük Kodlu Geliştirmeyi Anlama

no-code ve low-code geliştirme platformları bazen birbirinin yerine kullanılsa da, teknik olmayan kurucular için bunların ayrımlarını ve potansiyel faydalarını anlamak önemlidir.

No-Code Geliştirme

No-code geliştirme platformları (NCDP'ler), kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. NCDP'ler, uygulamaları tasarlamak ve geliştirmek için görsel, sürükle ve bırak arabirimleri ve önceden tanımlanmış şablonlar sağlayarak, teknik olmayan kurucuların geliştiricilere veya kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. No-code platformlar, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirdi, daha fazla insanın fikirlerini hayata geçirmesini sağladı ve teknoloji dünyasının giriş engellerini azalttı.

Düşük Kod Geliştirme

Öte yandan, Low-code geliştirme platformları (LCDP'ler), gerekli kod miktarını en aza indirerek uygulama geliştirme sürecini basitleştirir, ancak çoğu zaman kodlama ilkelerinin temel düzeyde anlaşılmasını gerektirir. low-code platformlarla, kullanıcı dostu arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenler uygulama oluşturmak için kullanılırken, kullanıcılar gerektiğinde özel kod yazma becerisine sahip olmaya devam ederek geliştirme süreci üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. Low-code platformlar, biraz kodlama deneyimine sahip teknik olmayan kuruculara veya verimliliği artırmaya ve manuel kodlama görevlerini en aza indirmeye çalışan geliştiricilere hitap eder.

Hem no-code hem de low-code geliştirme platformları, teknik bilgisi olmayan kurucuların görsel araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. İkisi arasındaki seçim, özel ihtiyaçlara, teknik becerilere ve uygulama için istenen özelleştirilebilirlik düzeyine bağlıdır.

Hızlı Uygulama Geliştirme Platformlarının Temel Bileşenleri

Teknik olmayan kurucuların hızlı uygulama geliştirme platformlarını değerlendirirken araması gereken birkaç temel özellik vardır. Bu bileşenler kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik ve etkili entegrasyon sağlayarak sorunsuz ve verimli bir uygulama geliştirme süreci sağlar.

Görsel geliştirme ortamları: Kullanıcı dostu, drag-and-drop arabirimi, teknik olmayan kurucuların uygulamalarını tasarlamaları ve geliştirmeleri için sezgisel bir yol sağlar. Önceden oluşturulmuş şablonlarla birleştirilen görsel geliştirme ortamları, uygulama oluşturmayı kolaylaştırmaya ve geliştirme deneyimi sınırlı olan veya hiç olmayan kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur.

Kullanıcı dostu, arabirimi, teknik olmayan kurucuların uygulamalarını tasarlamaları ve geliştirmeleri için sezgisel bir yol sağlar. Önceden oluşturulmuş şablonlarla birleştirilen görsel geliştirme ortamları, uygulama oluşturmayı kolaylaştırmaya ve geliştirme deneyimi sınırlı olan veya hiç olmayan kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur. Arka uç ve API yönetimi: Arka uç sistemleri ve API'leri oluşturma ve yönetme yeteneği, karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar için çok önemlidir. Güçlü bir hızlı geliştirme platformu, veri modelleri tasarlamak, iş mantığı oluşturmak ve API endpoints yönetmek için kullanımı kolay araçlar sağlamalı ve teknik olmayan kurucuların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan tamamen işlevsel arka uç sistemleri oluşturmasına olanak sağlamalıdır.

Arka uç sistemleri ve API'leri oluşturma ve yönetme yeteneği, karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar için çok önemlidir. Güçlü bir hızlı geliştirme platformu, veri modelleri tasarlamak, iş mantığı oluşturmak ve API yönetmek için kullanımı kolay araçlar sağlamalı ve teknik olmayan kurucuların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan tamamen işlevsel arka uç sistemleri oluşturmasına olanak sağlamalıdır. Esnek entegrasyon seçenekleri: Uygulamaların işlevselliğini genişletmek için platformlar, CRM'ler , e-posta pazarlama hizmetleri, analitik ve daha fazlası gibi araçlar için çeşitli üçüncü taraf entegrasyonlarını desteklemelidir. Entegrasyon seçeneklerindeki esneklik, uygulamanın kullanıcıların ve müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarına daha kolay uyarlanabilmesini sağlayarak daha iyi bir deneyim sunar.

Uygulamaların işlevselliğini genişletmek için platformlar, CRM'ler , e-posta pazarlama hizmetleri, analitik ve daha fazlası gibi araçlar için çeşitli üçüncü taraf entegrasyonlarını desteklemelidir. Entegrasyon seçeneklerindeki esneklik, uygulamanın kullanıcıların ve müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarına daha kolay uyarlanabilmesini sağlayarak daha iyi bir deneyim sunar. Ölçeklenebilirlik: Teknik olmayan kurucular, işleri ve uygulamaları büyüdükçe kolay ölçeklenebilirliğe izin veren platformları tercih etmelidir. Güçlü bir uygulama geliştirme platformu, yalnızca verimli kod üretmekle kalmamalı, aynı zamanda şirket içinde veya bulutta uygulamaları dağıtmak için seçenekler sunarak kullanıcılara kaynak ölçeklendirme ve yönetimi üzerinde tam kontrol sağlamalıdır.

Teknik olmayan kurucular, işleri ve uygulamaları büyüdükçe kolay ölçeklenebilirliğe izin veren platformları tercih etmelidir. Güçlü bir uygulama geliştirme platformu, yalnızca verimli kod üretmekle kalmamalı, aynı zamanda şirket içinde veya bulutta uygulamaları dağıtmak için seçenekler sunarak kullanıcılara kaynak ölçeklendirme ve yönetimi üzerinde tam kontrol sağlamalıdır. Güçlü topluluk ve destek: Canlı bir topluluk ve duyarlı destek ekibi, özellikle uygulama geliştirme, sorun giderme ve en iyi uygulamalar konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek teknik olmayan kurucular için sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamada kritik faktörlerdir. Kapsamlı kaynaklara, öğreticilere ve duyarlı müşteri desteğine erişim, uygulama geliştirme sürecinde daha yüksek bir başarı şansı sağlar.

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Teknik olmayan kurucular no-code ve low-code geliştirme platformlarında bu temel bileşenleri dikkatli bir şekilde değerlendirerek, benzersiz uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için doğru platformu seçebilirler.

Doğru No-Code ve Az Kodlu Platformu Seçme

Doğru no-code ve low-code platformu seçmek, teknik olmayan kurucuların başarılı uygulamalar oluşturması ve başlatması için çok önemlidir. Eşsiz özelliklere ve yeteneklere sahip çok sayıda platform mevcuttur, ancak proje gereksinimlerinize, bütçenize ve teknik beceri setinize en uygun olanı seçmek çok önemlidir. no-code ve low-code platformları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Platformun kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğundan ve geliştirme sürecini basitleştiren görsel araçlar sağladığından emin olun. Teknik olmayan kurucular için öğrenme eğrisi minimum düzeyde olmalı ve kullanıcılar platformda hızla yetkin hale gelebilmelidir. Ölçeklenebilirlik: Ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştıran, yüksek yüklü kullanım durumları için çözümler sunan ve kaynak optimizasyonunu destekleyen bir platform seçin. Platform, işinizle birlikte büyüyebilecek uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Entegrasyon seçenekleri: Popüler bulut hizmetleri, API'ler ve diğer teknolojilerle entegrasyon yeteneği, modern uygulamalar için çok önemlidir. Farklı sistemler ve hizmetler arasında sorunsuz bağlantılar ve veri alışverişi sağlayan çeşitli entegrasyonlar sunan bir platform seçin. Fiyatlandırma: Farklı no-code ve low-code platformların fiyatlandırma planlarını değerlendirin ve bütçenize uygun olanı seçin. Uygun fiyatlandırma seçeneklerine sahip platformları arayın ve test etme ve öğrenme amaçları için AppMaster.io'nun Öğren ve Keşfet planı gibi ücretsiz bir plan sunanları değerlendirin. Topluluk ve destek: Aktif topluluklara, kapsamlı belgelere ve duyarlı destek ekiplerine sahip platformlar, teknik olmayan kurucular için çok önemlidir. Yardım almanıza, öğrenmenize ve diğer kullanıcılarla işbirliği yapmanıza olanak tanıyan canlı bir ekosisteme sahip bir platform seçin. Şirket içi barındırma seçenekleri: Güvenlik veya uyumluluk nedenleriyle şirket içinde barındırma gerektiren kuruluşlar için, uygulamaları kendi sunucularınızda barındırmanıza izin veren AppMaster .io'nun İş ve Kurumsal abonelik planları gibi bir platform seçin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra, ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize en uygun olanı belirlemek için birden fazla platformu test ettiğinizden ve keşfettiğinizden emin olun. Ücretsiz denemeler için kaydolun ve bilinçli bir karar vermek için her platformun sunduğu araçları, kaynakları ve yetenekleri keşfedin.

AppMaster.io: Kapsamlı No-Code Geliştirme Platformu

AppMaster.io, teknik olmayan kurucular için arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran güçlü bir kodsuz geliştirme platformudur. Ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve uygun maliyetli çözümler geliştirmek için onu ideal bir seçim haline getiren kapsamlı bir dizi özellik sunar. Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınız için AppMaster.io kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

görsel geliştirme

AppMaster.io, uygulamalarınız için görsel olarak veri modelleri , kullanıcı arabirimi ve iş mantığı oluşturmanıza olanak tanır. UI bileşenlerini tasarlamak ve iş süreçlerini görsel olarak tasarlamak için drag-and-drop arabirimine sahiptir ve kapsamlı kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Hızlı uygulama oluşturma

AppMaster.io ile 30 saniyenin altında kaynak kodu oluşturabilir, uygulamaları derleyebilir, testler çalıştırabilir, Docker kapsayıcılarını paketleyebilir ve çözümleri buluta dağıtabilirsiniz. Bu, uygulamaları oluşturmak ve güncellemek için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

Teknik borç tasfiyesi

AppMaster.io, gereksinimler her değiştirildiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borç olmamasını sağlar ve sürdürülebilir ve optimize edilmiş çözümler sağlar.

Ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar

AppMaster.io, Go programlama dilini kullanarak durum bilgisiz arka uç uygulamaları oluşturarak mükemmel performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. Bu, onu yüksek yüklü kullanım durumları ve kurumsal senaryolar için uygun hale getirir.

Yerel mobil uygulama geliştirme

AppMaster.io'nun kullanıcı arabirimi oluşturma ve iş mantığı için görsel araçlarını kullanarak iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar tasarlayın ve oluşturun. Bu, çok çeşitli cihazlara uygun, zengin özelliklere sahip, platforma özel mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Entegrasyon ve API yönetimi

AppMaster.io, REST API ve WSS endpoint desteği sunar ve çeşitli bulut hizmetleri ve teknolojileriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturur.

Fiyatlandırma ve abonelik planları

Ücretsiz Öğren ve Keşfet planı da dahil olmak üzere birden çok fiyatlandırma seçeneğiyle AppMaster.io, çeşitli bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eder. Esnek abonelik planları, uygulama geliştirmeyi hem yeni başlayanlar hem de işletmeler için erişilebilir kılar.

no-code ve low-code çözümler kullanan hızlı uygulama geliştirme, teknik olmayan kurucuların kapsamlı programlama becerileri olmadan başarılı uygulamalar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır. AppMaster.io'nun kapsamlı no-code platformu, işinizi büyütmek için geliştirme sürecini basitleştirmek ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak için değerli bir seçenek sunar.