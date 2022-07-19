Consentogram, bilgilendirilmiş izin yönetimi için yapay zeka odaklı bir platformu nasıl oluşturdu?

Consentogram, bilgilendirilmiş onay teslimini otomatikleştirmeye odaklanan bir ABD sağlık kuruluşudur. Çözüm, mevcut Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin (EHR) işlevselliğini genişletiyor ve mevcut klinik iş akışlarına kusursuz entegrasyon sunuyor.

Şirketin ofisinin merkezi Florida, Fort Lauderdale'dedir.

Hedefler

Consentogram, hasta merkezli bakımın ve hastalar, aileleri ve sağlayıcılar arasında paylaşılan kararların vurgulanmasına inanır. Şeffaf bir hasta-sağlayıcı iletişim süreci, hastaların bakım konusunda daha iyi kararlar vermelerini sağlar.

Buradaki fikir, bakım noktasında yapay zeka destekli bir bilgilendirilmiş onay verme sistemi, klinik karar desteği (CDS) ve sağlayıcılar için gerçek zamanlı ML tabanlı hatalı uygulama riskini azaltmaktı. Ana hedef, idari yükü hafifletirken bakım kalitesini iyileştirebilecek mümkün olan en iyi araçlarla sağlayıcıları güçlendirerek değer yaratmaktı.

Platform, dijital bilgilendirilmiş onay iş akışlarıyla mevcut EHR (Elektronik Sağlık Kaydı) sistemlerini geliştirmek için FHIR (Hızlı Sağlık Hizmetleri Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları) dahil olmak üzere modern sağlık birlikte çalışabilirlik standartlarından yararlanır.

Çözüm

AppMaster Profesyonel Hizmetler ekibi birkaç haftadır müşteri için bir çözüm geliştiriyor ve her gün birkaç test sürümü yayınlıyor.

Geliştirilen hizmetin arka ucu, tıp hastanelerinin EHR sistemleriyle entegredir ve birden fazla tıbbi sistemin sorunsuz entegrasyonuna ve hastalar, doktorlar ve mevcut faaliyetler hakkında bilgi alınmasına olanak tanıyan FHIR protokolü kullanılarak bağlanır.

Sonuç

Tam EHR entegrasyonuna sahip ilk tam çalışan uygulama 4 hafta içinde başlatıldı.

AppMaster'ın profesyonel hizmetler ekibi, bir arka uç oluşturmak için AppMaster'ı kullanarak geliştirme süresini yarıya indirmeyi başardı. Çözümü oluşturmak için ayrılan bütçe %70 oranında azaltıldı.

AppMaster geldi ve çözümü oluşturmamıza yardımcı oldu. Bütçemiz dahilinde çalıştılar, yolda kalmamıza yardımcı oldular ve söz verildiği gibi 3 hafta içinde teslim ettiler.

Kaynak kodunun kullanılabilirliği EHR entegrasyonunu kolaylaştırdı ve müşterinin çözümü HIPAA ve HITECH ile uyumlu bir bulut ortamında çalıştırmasını sağladı.

Bileşenler: Arka uç, Web Uygulaması, Web kancaları, OAuth v2, harici API'lere istekler, Kaynak Kodu dışa aktarma, uygulamayı müşterinin altyapısında barındırma, Özel Ön Uç.

