Bulutta Yerel Mimari: Bilmeniz Gereken Her Şey

Bulutta Yerel Mimari Nedir?

Bulut tabanlı mimari, özellikle bulut ortamlarına yönelik uygulamaların tasarlanması, oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi sürecini ifade eder. Uygulamaların performansını, hızını ve verimliliğini optimize etmek için bulutun ölçeklenebilirlik, dayanıklılık ve isteğe bağlı kaynaklar gibi özelliklerinden yararlanır.

Geleneksel uygulama geliştirmede yazılım genellikle belirli donanım veya sanal makinelerde çalışacak şekilde tasarlanır. Bununla birlikte, bulut tabanlı mimari, birden fazla bulut platformunda sorunsuz bir şekilde çalışabilen ve ölçeklenebilen, platformdan bağımsız uygulamalar oluşturmayı vurgular. Bulutta yerel uygulamalar, buluta özgü hizmetlerden yararlanarak iş yükündeki değişikliklere verimli bir şekilde uyum sağlayabilir ve dağıtım sürecini basitleştirebilir.

Bulutta Yerel Mimarinin Avantajları

Uygulama geliştirme ve mimariye yönelik bulutta yerel bir yaklaşımın benimsenmesi, aşağıdakileri içeren birçok önemli avantaj sunar:

Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi: Bulutta yerel uygulamalar, bulut platformları tarafından sağlanan çok çeşitli yönetilen hizmetlerden yararlanılarak kolayca geliştirilebilir ve devreye alınabilir. Bu, geliştirme döngülerinin daha kısa olmasını ve pazara sunma süresinin daha hızlı olmasını sağlayarak kuruluşların pazardaki değişimlere ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Ölçeklenebilirlik: Bulut tabanlı mimarinin en önemli avantajlarından biri yatay ve dikey olarak ölçeklenebilme yeteneğidir. Uygulamalar, kaynakların tahsisini otomatik olarak yönetebilir ve değişen iş yüklerine uyum sağlayabilir, böylece talebin dalgalandığı dönemlerde bile optimum performansı garanti eder. Dayanıklılık ve Hata Toleransı: Bulutta yerel uygulamalar, beklenmedik arızaları sorunsuz bir şekilde ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştiriciler, gelişmiş hata işleme mekanizmalarını uygulayarak ve örnekleri birden fazla kullanılabilirlik bölgesine dağıtarak yüksek kullanılabilirlik ve sürekli çalışma sağlayabilir. Maliyet Verimliliği: Bulutta yerel uygulamalar, bulut hizmet sağlayıcılarının kullandıkça öde fiyatlandırma modellerinden yararlanır. Bu yaklaşım, kuruluşların ön donanım maliyetlerini ortadan kaldırmasına ve yalnızca gerçekte tükettikleri kaynaklar için ödeme yapmasına olanak tanıyarak maliyet verimliliğini en üst düzeye çıkarır. İyileştirilmiş BT Verimliliği: Kuruluşlar, bulutta yerel mimari ilkelerini benimseyerek uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir ve çeşitli ortamları yönetmenin karmaşıklığını en aza indirebilir. Bu, BT verimliliğini artırır ve geliştirme ekiplerinin altyapıyı yönetmek yerine yeni özellikler ve yetenekler sunmaya odaklanmasına olanak tanır.

Bulutta Yerel Mimarinin İlkeleri

Bulutta yerel mimari, kuruluşların bulutun gücünden verimli bir şekilde yararlanan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir dizi yol gösterici ilkeden türetilmiştir. Bu ilkeler şunları içerir:

Mikro hizmetler

Mikro hizmet mimarisi, uygulamaları bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen küçük, bağımsız, gevşek bağlı hizmetlere bölmeyi içerir. Bu yaklaşım, yeni özelliklerin daha hızlı geliştirilmesine ve devreye alınmasına olanak tanırken, yaygın arıza riskini de en aza indirir. Bulutta yerel uygulamalar, mikro hizmetleri kullanarak üstün ölçeklenebilirlik ve esneklik elde edebilir.

Konteynerler

Konteynerler, uygulamaları çalıştırmak için hafif ve taşınabilir bir ortam sağlayarak farklı platformlarda tutarlı davranış sağlar. Uygulamayı, bağımlılıklarını ve yapılandırma dosyalarını kapsayarak geliştiricilerin uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Konteynerler ayrıca daha iyi kaynak kullanımına, daha hızlı başlatma sürelerine ve geliştirilmiş uygulama yaşam döngüsü yönetimine katkıda bulunur.

Sürekli Teslimat

Sürekli teslimat (CD), bulutta yerel geliştirmede önemli bir uygulamadır. Kullanıcılara hızlı ve güvenli bir şekilde yeni özellikler, güncellemeler ve hata düzeltmeleri sunma konsepti etrafında dönüyor. CD ile geliştiriciler kod değişikliklerini otomatik olarak entegre eder, test eder ve dağıtır; böylece yeni uygulama sürümlerini yayınlamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

DevOps Uygulamaları

DevOps, işbirliği kültürünü ve ortak sorumluluğu teşvik ederek yazılım geliştirme (Dev) ile yazılım operasyonlarını (Ops) birleştirmeyi amaçlayan bir dizi uygulamadır. Kuruluşlar, DevOps ilkelerini uygulayarak geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir, dağıtım sıklığını iyileştirebilir ve daha yüksek kalitede yazılım sunabilir. Sorunsuz entegrasyon, dağıtım ve yönetim sağlayarak bulutta yerel uygulamaların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Bulutta Yerel Uygulamaların Temel Bileşenleri

Bulutta yerel bir uygulama geliştirmek, uyumlu bir sistem oluşturmak için birbirleriyle etkileşime giren birkaç temel bileşeni içerir. Bu bileşenler, bulutta yerel mimarinin ilkelerine bağlı kalarak belirli uygulama gereksinimlerini karşılamak için birlikte çalışır. Bulutta yerel bir uygulamanın ana bileşenleri şunlardır:

Konteyner Düzenleme: Büyük ölçekli, dağıtılmış bir ortamda konteynerlerin yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetmek için konteyner düzenleme araçları gereklidir. Kubernetes , Docker Swarm ve Apache Mesos, konteyner dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini otomatikleştiren popüler orkestrasyon platformlarıdır. Konteyner orkestrasyonu, bulutta yerel uygulamaların bakımını ve ölçeklendirilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Büyük ölçekli, dağıtılmış bir ortamda konteynerlerin yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetmek için konteyner düzenleme araçları gereklidir. Kubernetes , Docker Swarm ve Apache Mesos, konteyner dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini otomatikleştiren popüler orkestrasyon platformlarıdır. Konteyner orkestrasyonu, bulutta yerel uygulamaların bakımını ve ölçeklendirilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır. Hizmet Ağı: Hizmet ağı, hizmetten hizmete iletişimi kolaylaştıran özel bir altyapı katmanıdır. Yük dengeleme, hizmet keşfi, kimlik doğrulama ve şifreleme özellikleri sağlarken mikro hizmetler arasında güvenilir ve emniyetli iletişim sağlar. Hizmet ağı uygulamalarına örnek olarak Istio, Linkerd ve Consul verilebilir.

Hizmet ağı, hizmetten hizmete iletişimi kolaylaştıran özel bir altyapı katmanıdır. Yük dengeleme, hizmet keşfi, kimlik doğrulama ve şifreleme özellikleri sağlarken mikro hizmetler arasında güvenilir ve emniyetli iletişim sağlar. Hizmet ağı uygulamalarına örnek olarak Istio, Linkerd ve Consul verilebilir. API Ağ Geçitleri: API ağ geçitleri, uygulamanızın çeşitli mikro hizmetlerinden gelen harici trafiği yönetmek ve güvenliğini sağlamak için tek bir giriş noktası görevi görür. İstek yönlendirme, kimlik doğrulama ve hız sınırlama gibi işlevleri etkinleştirir. API ağ geçitleri, mikro hizmetlerin yönetimini basitleştirir ve istekleri doğrudan ilgili hizmete yönlendirerek gecikmeyi azaltır.

API ağ geçitleri, uygulamanızın çeşitli mikro hizmetlerinden gelen harici trafiği yönetmek ve güvenliğini sağlamak için tek bir giriş noktası görevi görür. İstek yönlendirme, kimlik doğrulama ve hız sınırlama gibi işlevleri etkinleştirir. API ağ geçitleri, mikro hizmetlerin yönetimini basitleştirir ve istekleri doğrudan ilgili hizmete yönlendirerek gecikmeyi azaltır. Dağıtılmış Veritabanları: Dağıtılmış veritabanları, verileri birden fazla düğüm veya konumda depolar ve yöneterek yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı ve yatay ölçeklenebilirlik sağlar. Dağıtılmış ortamlarda çalışacak şekilde tasarlandıkları için bulutta yerel uygulamalar için idealdirler. Bazı popüler dağıtılmış veritabanları Amazon DynamoDB, Apache Cassandra ve Google Cloud Spanner'dır.

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Bulutta Yerel Uygulamalar Tasarlamak ve Oluşturmak için En İyi Uygulamalar

Bulutta yerel uygulamaları tasarlarken ve geliştirirken en iyi uygulamaları takip etmek, uygulamanın performansını, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabilir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Arıza için Tasarım: Arızaların dağıtılmış bir sistemde meydana geleceği gerçeğini benimseyin. Uygulamayı dayanıklı olacak şekilde planlayın ve tasarlayın, böylece hatalardan sorunsuz bir şekilde kurtulabilmesini sağlayın. Arızaların sistem üzerindeki etkisini en aza indirmek için devre kesicilerin kullanılması, yeniden denemeler ve geri dönüş mekanizmaları gibi stratejiler uygulayın. Mikro Hizmet Mimarisini Uygulama: Sistem bileşenlerini ayırmak ve bağımsız ölçeklendirme ve dağıtımı kolaylaştırmak için mikro hizmet mimarisini benimseyin. Bu, ekiplerin tüm sistemi etkilemeden belirli bileşenlere odaklanabilmesi nedeniyle daha kolay bakım ve daha hızlı geliştirme döngülerine olanak tanır. Kapsayıcıları ve Düzenlemeyi Kullanın: Uygulamaları ve bağımlılıklarını paketlemek için kapsayıcılardan yararlanarak farklı altyapılarda tutarlı bir çalışma zamanı ortamı sağlayın. Dağıtımı, ölçeklendirmeyi ve yönetimi otomatikleştirmek ve bulutta yerel bir ortamda sorunsuz çalışmayı sağlamak için konteyner düzenleme araçlarını kullanın. Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) Ardışık Düzeni Oluşturun: Uygulama bileşenlerinin oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını otomatikleştirmek için bir CI/CD ardışık düzeni uygulayın. Kod değişikliklerinin sürekli olarak entegre edilmesi ve güncellemelerin dağıtılması, pazara sunma süresinin daha hızlı olmasını sağlar, olası hataları azaltır ve sistem kararlılığını artırır. DevOps Uygulamalarını Benimseyin: Geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için DevOps uygulamalarını benimseyin. DevOps süreçlerinin uygulanması, uygulama yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olarak daha hızlı geliştirme döngülerine ve gelişmiş operasyonel verimliliğe olanak tanır. Güvenlik ve Gizliliğe Öncelik Verin: Uygulamaları güvenlik ve gizliliği göz önünde bulundurarak tasarlayın. Güvenli kodlama uygulamaları uygulayın, iletişim ve veri depolama için şifrelemeden yararlanın ve olası güvenlik açıklarını belirlemek ve riskleri azaltmak için düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirin.

AppMaster Bulutta Yerel Uygulama Geliştirmeyi Nasıl Kolaylaştırır?

Güçlü bir kodsuz platform olan AppMaster.io , geliştiricilerin web, mobil ve arka uç ortamları için ölçeklenebilir uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanıyarak bulutta yerel uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. AppMaster bulutta yerel geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Arka Uç Entegrasyonu ve Otomasyonu

AppMaster veritabanı şemasını, veri modellerini ve iş mantığını tasarlamak için görsel araçlar sağlar. Bu, manuel arka uç entegrasyonu ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini ve karmaşıklığı azaltır.

Ölçeklenebilir Uygulama Mimarisi

Kubernetes üzerine kurulu AppMaster uygulamalarının ölçeği, değişen iş yüklerine uyum sağlayacak şekilde kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu, uygulamaların ağır yük altında bile performanslı ve duyarlı kalmasını sağlar.

Görsel Geliştirme Ortamı

AppMaster görsel geliştirme ortamı, kullanıcıların sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak uygulama arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Bu, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzlerini hızla prototiplemelerine ve oluşturmalarına olanak tanıyarak tasarım sürecini hızlandırır.

Platformlar Arası Destek

Geliştiriciler tek bir kod tabanı kullanarak web, mobil ve arka uç ortamlarında sorunsuz şekilde çalışan uygulamalar oluşturabilir. Bu, platforma özel geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım

AppMaster otomatik olarak uygulama kaynak kodunu oluşturur, ikili dosyaları derler ve uygulamaları Docker kapsayıcılarında paketler. Bu, dağıtım sürecini basitleştirir ve CI/CD işlem hatlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformundan yararlanarak ölçeklenebilir bulutta yerel uygulamaları kolayca tasarlayabilir, oluşturabilir ve dağıtabilir, böylece karmaşıklık olmadan bulutta yerel mimarinin avantajlarından yararlanabilirler.