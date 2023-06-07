Kodsuz geliştirme platformları, işletmelerin ve geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına izin vererek yazılım geliştirme dünyasında devrim yarattı. Betty Blocks, hem web hem de mobil uygulamalar için hızlı uygulama geliştirmeye olanak sağlayan popüler bir platformdur. Ancak alternatifleri düşünmek her zaman iyi bir fikirdir. Bu makalede Betty Blocks'u AppMaster.io, OutSystems, Mendix ve Bubble dahil olmak üzere çeşitli alternatiflerle karşılaştıracağız, böylece hangi platformun ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna dair bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Betty Blocks nedir?

Betty Blocks, yazılım geliştirme ve iş süreci otomasyonunda önemli bir değişime imza atan, öncü, no-code bir geliştirme platformudur. Felsefesi, uygulama geliştirme sürecini kökten basitleştiren görsel modelleme fikrine dayanmaktadır. Uzman geliştiricilere olan güveni azaltarak, teknik olmayan profesyonellerin sürükle ve bırak arabirimiyle karmaşık, gelişmiş uygulamalar oluşturmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Geliştirmeye yönelik bu yaklaşım, yalnızca yazılım oluşturmayı demokratikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda işbirlikçi çözüm oluşturmaya elverişli bir ortamı teşvik ederek BT uzmanları ile iş kullanıcıları arasındaki uçurumu da kapatır.

Betty Blocks platformu , hızlı uygulama geliştirmeye (RAD) izin veren, doğasında var olan çevikliği ile öne çıkıyor. Bu özellik, bir uygulama fikrinin başlangıcından uygulamaya alınmasına kadar geçen süreyi önemli ölçüde kısaltır ve böylece kuruluşlar için dijital dönüşüm çabalarını hızlandırır. Sabit kodlama, hata ayıklama ve manuel testin sıkıcı ve zaman alıcı aşamalarını ortadan kaldırarak geleneksel geliştirme zaman çizelgesini temelden değiştirir.

Betty Blocks kullanılarak oluşturulan uygulamalar, platformun büyüyen iş gereksinimlerine paralel olarak gelişme yeteneğini yansıtacak şekilde, doğası gereği ölçeklenebilir. Bu, operasyonel talepler genişlese veya dalgalansa bile uygulamaların ilgili ve verimli kalmasını sağlar. Güvenlik, platform tasarımının bir başka mihenk taşıdır. Betty Blocks aracılığıyla geliştirilen tüm uygulamalar, gönül rahatlığı sağlayan ve katı veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlayan kurumsal düzeyde güvenlik önlemlerini devralır.

Ayrıca, Betty Blocks uygulamaları bulut tabanlıdır ve bulut tabanlı altyapının esnekliğinden, ölçeklenebilirliğinden ve maliyet etkinliğinden yararlanır. Bu özellik aynı zamanda uygulamalara her zaman, her yerden erişilebileceği anlamına gelir ve operasyonel verimliliği daha da artırır. Ayrıca Betty Blocks, diğer sistemlerle sorunsuz etkileşimi kolaylaştıran kapsamlı API'ler sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, uygulamaların bir kuruluşun önceden var olan teknolojik ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak izole yazılım adaları yerine uyumlu, birbirine bağlı dijital ekosistemler oluşturur.

Betty Blocks no-code platform, yazılım geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşım sunar. Erişilebilirliği, işbirliğini ve entegrasyonu teşvik ederek, kuruluşları uygulama oluşturmada daha akıcı, etkili ve kapsayıcı bir geleceğe doğru iter.

En İyi Betty Blokları Alternatifleri

AppMaster

AppMaster.io, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için inanılmaz derecede güçlü bir no-code araçtır . AppMaster.io ile müşteriler, bir drag-and-drop arayüzü kullanarak görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Bu platform, arka uç için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalar için Android için Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI ile Kotlin ile gerçek uygulamalar üretir.

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Anahtar özellikler :

Uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borç olmamasını sağlar.

Postgresql uyumlu veritabanlarını birincil veritabanı olarak destekler.

Otomatik Swagger (Açık API) dokümantasyon üretimi.

Dışa aktarılabilir yürütülebilir ikili dosyalar (Business ve Business+ aboneliği) ve kaynak kodu (Enterprise aboneliği).

Kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için iyi ölçeklenir.

Uygulama mağazası gönderimleri olmadan sunucu güdümlü mobil uygulama güncellemeleri.

G2 tarafından Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak gösterildi.

AppMaster.io, çeşitli işletme boyutları ve ihtiyaçları için bir dizi abonelik planı sunar. Ayrıca yeni başlayanlar, eğitim, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynak kuruluşlar için özel indirimler sağlarlar.

OutSystems

OutSystems, geliştiricilerin kurumsal düzeyde uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan bir başka popüler low-code platformdur . OutSystems çok yönlüdür ve basit prototiplerden karmaşık kurumsal uygulamalara kadar çok çeşitli uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir.

Anahtar özellikler :

Sürükle ve bırak kullanıcı arabirimi.

Mevcut sistemler ve API'ler ile entegrasyon.

Çoklu cihaz ve yerel mobil uygulamaları destekler.

Daha hızlı yazılım geliştirme için yapay zeka destekli geliştirme.

Buluta veya şirket içi ortamlara tek tıkla dağıtım.

OutSystems, kişisel kullanım için ücretsiz bir plandan başlayarak, farklı kuruluş boyutlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış abonelik planları sunar.

mendix

Mendix, uygulama geliştirmeyi ve yeniliği hızlandırmasıyla ünlü güçlü bir düşük kodlu platformdur . Mendix, hem web hem de mobil ortamlar için uygulama tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için kullanıcı dostu bir görsel arayüz sağlar.

Anahtar özellikler :

Hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için işbirliğine dayalı görsel geliştirme ortamı.

Daha hızlı geliştirme için yeniden kullanılabilir bileşenler.

Yığın bağımsız, bulut veya şirket içi dağıtımı destekler.

IoT , makine öğrenimi ve yapay zeka için kullanıma hazır entegrasyonlar.

Agile ve DevOps metodolojileri için destek.

Mendix, başlamak için temel özelliklere sahip ücretsiz bir katman da dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma planları sunar.

Bubble

Bubble, özellikle web ve aşamalı web uygulamaları için tasarlanmış popüler bir no-code platformdur . Kullanıcıların yazılım geliştirme uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına ve barındırmasına olanak tanır.

Anahtar özellikler :

UI tasarımı için görsel drag-and-drop oluşturucu.

oluşturucu. Kodlama olmadan özel mantık ve iş akışları.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve veri yönetimi için yerleşik araçlar.

Popüler platformlarla entegrasyon (Stripe, Google Maps ve daha fazlası).

Duyarlı web uygulaması tasarım yetenekleri.

Bubble kişisel projeler ve yeni başlayanlar için ücretsiz bir plan da dahil olmak üzere çeşitli müşterilere göre uyarlanmış farklı fiyatlandırma planları sunar.

Çözüm

Betty Blocks iyi bilinen bir no-code platform olsa da, diğer birkaç alternatif de dikkate alınmaya değer. AppMaster.io, OutSystems, Mendix ve Bubble her biri, herhangi bir kod yazmadan güçlü web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler ve avantajlar sunar. Hangi platformun ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar vermek için proje gereksinimlerinizi, bütçenizi ve becerilerinizi analiz edin.

Her platformu test etmek ve hedeflerinize ve beklentilerinize en uygun olanı bulmak için ücretsiz katmanlardan veya deneme sürelerinden yararlanın. Doğru no-code platformla, teknik altyapınız ne olursa olsun yazılım geliştirme sürecinizi hızlandırabilir ve yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz.