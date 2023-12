เปิดตัว Uno Platform 5.0: กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าด้วยการปรับปรุงใหม่

นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง Uno Platform โอเพ่นซอร์สได้เปิดตัวเวอร์ชันล่าสุด – Uno Platform 5.0 ในโพสต์บนบล็อก พวกเขาได้ประกาศการเพิ่มเติมมากมายที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ข้อความที่สะท้อนตลอดการประกาศคือ '5 หมายถึง 5X ผลผลิต'

แพลตฟอร์ม Uno มีความภาคภูมิใจในฐานะกรอบงานที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน .NET ที่สามารถทำงานบนหลายแพลตฟอร์มจากโค้ดเบสแบบรวม

จุดเด่นของการเปิดตัว Uno Platform 5.0 คือการเปิดตัว C# Markup นักพัฒนาต้องการฟีเจอร์นี้เป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมได้โดยใช้เพียงภาษา C# Uno Platform Team ระบุไว้ในบล็อกว่า "ข้อเสนอแนะที่สำคัญประการหนึ่งที่เราได้รับจากชุมชนคือความจำเป็นในการทำความคุ้นเคยกับหลายภาษาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Uno"

C# Markup เข้ากันได้กับการควบคุม WinUI, Uno.Toolkit และ Uno.Extensions มาตรฐาน นักพัฒนายังมีความยืดหยุ่นในการใช้ตัวสร้างการสนับสนุน C# Markup สำหรับการบูรณาการการควบคุมของบุคคลที่สาม เมื่อรวมกับความสามารถต่างๆ เช่น การผูกข้อมูล สไตล์ ทรัพยากร เทมเพลต และสถานะภาพ C# Markup จะขยายประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนา

ข้อดีหลักประการหนึ่งของการเพิ่มนี้คือ ช่วยให้สามารถสร้าง UI ของแอปในลักษณะที่ประกาศได้ และรักษาการแบ่งแยกที่โปร่งใสระหว่าง UI และตรรกะทางธุรกิจที่แท้จริง

นอกจากนี้ ปลั๊กอินใหม่ที่เรียกว่า 'Figma to C# Markup' ยังได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน Uno Platform ด้วยแรงบันดาลใจจากปลั๊กอิน Figma-to-XAML จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความง่ายในการพัฒนาแอป

นอกจากนี้ เวอร์ชันล่าสุดยังแนะนำการอัปเดตหลายประการสำหรับส่วนขยาย MVUX โดยดำเนินการตามรูปแบบการออกแบบ Model-View-Update เป็นหลัก คุณสมบัติที่น่าประทับใจประการหนึ่งของการอัปเดตนี้คือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน 'Hot Reload' ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดและเรียกใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดชั่วคราวหรือสร้างแอปพลิเคชันใหม่ ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงใน Model และ View จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทแอป

เพื่อช่วยในการเรียนรู้และการใช้งาน 'Hot Reload' ทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรเชิงลึก เวิร์คช็อปแบบลงมือปฏิบัติจริงนี้ใช้เครื่องคิดเลขอย่างง่ายเพื่อสาธิตวิธีใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ เวิร์กช็อปเพิ่มเติมจะให้คำแนะนำในการพัฒนาแอปสำหรับการสตรีมวิดีโอ YouTube ที่สามารถนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ โดยเน้นย้ำถึงข้อดีของ MVUX ไปพร้อมๆ กัน

การปรับปรุงที่โดดเด่นอื่นๆ ใน Uno Platform 5.0 เกี่ยวข้องกับการจับภาพกล้อง MP4 สำหรับ iOS การสนับสนุนองค์ประกอบที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับเป้าหมาย Skia และการสนับสนุนการปรับขนาด DPI และการกำหนดธีมสำหรับ GTK ที่ได้รับการปรับปรุง

