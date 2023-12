الكشف عن Uno Platform 5.0: استهداف إنتاجية مضاعفة بتحسينات جديدة

أطلق المطورون الذين يقفون وراء Uno Platform مفتوحة المصدر أحدث إصدار لها - Uno Platform 5.0. وفي منشور على مدونتهم، أعلنوا عن العديد من الإضافات التي من المتوقع أن تؤثر على الإنتاجية بطريقة هائلة. العبارة التي يتردد صداها طوال الإعلان هي "5 تعني إنتاجية 5X".

تفتخر منصة Uno بأنها إطار عمل متعدد الاستخدامات لتطوير تطبيقات .NET قادرة على العمل على منصات متعددة من قاعدة تعليمات برمجية موحدة.

أهم ما يميز إصدار Uno Platform 5.0 هو تقديم C# Markup. كانت هذه الميزة مطلوبة بشدة من قبل المطورين لأنها تتيح إنشاء تطبيق شامل باستخدام لغة C# فقط. أشار Uno Platform Team في مدونتهم إلى أن: "أحد أهم التعليقات التي تلقيناها من المجتمع هو ضرورة التعرف على لغات متعددة لإنشاء تطبيق على منصة Uno".

يتوافق C# Markup مع عناصر التحكم WinUI وUno.Toolkit وUno.Extensions القياسية. يتمتع المطورون أيضًا بالمرونة اللازمة لاستخدام منشئ دعم C# Markup لأي تكامل تحكم تابع لجهة خارجية. نظرًا لأنه مزود بإمكانات مثل ربط البيانات والأنماط والموارد والقوالب والحالات المرئية، يعمل C# Markup على تضخيم الإنتاجية والمرونة للمطورين.

إحدى الفوائد الرئيسية لهذه الإضافة هي أنها تسمح بإنشاء واجهات مستخدم التطبيق بطريقة تعريفية وتحافظ على فصل شفاف بين واجهة المستخدم ومنطق الأعمال الجوهري.

أيضًا، تم تطوير مكون إضافي جديد يسمى "Figma to C# Markup" بواسطة فريق Uno Platform. مستوحى من البرنامج المساعد Figma-to-XAML، وهو مصمم لزيادة تعزيز الإنتاجية وسهولة تطوير التطبيق.

علاوة على ذلك، يقدم الإصدار الأخير العديد من التحديثات لامتداد MVUX، والذي ينفذ بشكل أساسي نمط تصميم Model-View-Update. إحدى الميزات الرائعة لهذا التحديث هي قدرته على استغلال وظيفة "Hot Reload" بشكل أكثر كفاءة. يتيح هذا الاستخدام المحسّن للمطورين تعديل التعليمات البرمجية وتشغيلها دون الحاجة إلى إيقاف التطبيق مؤقتًا أو إعادة إنشائه. على هذا النحو، يمكن إجراء التعديلات في النموذج والعرض دون الحاجة إلى إعادة تشغيل التطبيق.

للمساعدة في تعلم واستخدام "Hot Reload"، قام الفريق بتصميم دورة تدريبية متعمقة. من خلال العمل على آلة حاسبة بسيطة، توضح ورشة العمل العملية هذه كيفية الاستفادة من هذه الميزة. وتقدم ورشة عمل إضافية إرشادات حول تطوير تطبيق لبث مقاطع فيديو YouTube التي يمكن نشرها عبر منصات مختلفة، مع إبراز مزايا MVUX في نفس الوقت.

تتضمن التحسينات الملحوظة الأخرى في Uno Platform 5.0 التقاط كاميرا MP4 لنظام iOS، ودعم التركيب المحسن لأهداف Skia، وتحسين قياس DPI ودعم السمات لـ GTK.

