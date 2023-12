Vorstellung der Uno-Plattform 5.0: Verfünffachte Produktivität mit neuen Verbesserungen

Die Entwickler hinter der Open-Source- Uno Platform haben ihre neueste Version herausgebracht – Uno Platform 5.0. In einem Beitrag auf ihrem Blog kündigten sie eine Vielzahl von Ergänzungen an, die sich voraussichtlich massiv auf die Produktivität auswirken werden. Die Aussage, die in der gesamten Ankündigung widerhallt, lautet: „5 steht für 5-fache Produktivität“.

Die Uno-Plattform ist stolz darauf, ein vielseitiges Framework für die Entwicklung von .NET-Anwendungen zu sein, die auf mehreren Plattformen mit einer einheitlichen Codebasis ausgeführt werden können.

Der Höhepunkt der Veröffentlichung von Uno Platform 5.0 ist die Einführung von C# Markup. Diese Funktion war bei Entwicklern sehr gefragt, da sie die Erstellung einer umfassenden Anwendung nur mit der Sprache C# ermöglicht. Das Uno Platform Team bemerkte in seinem Blog: „Eines der wichtigsten Rückmeldungen, die wir von der Community erhalten haben, ist die Notwendigkeit, sich mit mehreren Sprachen vertraut zu machen, um eine Anwendung auf der Uno-Plattform zu erstellen.“

C#-Markup ist mit den Standardsteuerelementen WinUI, Uno.Toolkit und Uno.Extensions kompatibel. Entwickler haben außerdem die Flexibilität, den C#-Markup-Unterstützungsgenerator für die Steuerungsintegration von Drittanbietern zu verwenden. Gebündelt mit Funktionen wie Datenbindung, Stilen, Ressourcen, Vorlagen und visuellen Zuständen erhöht C# Markup die Produktivität und Flexibilität für Entwickler.

Einer der Hauptvorteile dieser Ergänzung besteht darin, dass sie die deklarative Erstellung von App-Benutzeroberflächen ermöglicht und eine transparente Trennung zwischen der Benutzeroberfläche und der intrinsischen Geschäftslogik aufrechterhält.

Außerdem wurde vom Uno Platform Team ein neues Plugin namens „Figma to C# Markup“ entwickelt. Inspiriert vom Figma-to-XAML-Plugin soll es die Produktivität und die Einfachheit der App-Entwicklung weiter steigern.

Darüber hinaus führt die neueste Version mehrere Updates für die MVUX-Erweiterung ein, die im Wesentlichen das Model-View-Update-Entwurfsmuster ausführen. Ein beeindruckendes Merkmal dieses Updates ist die Möglichkeit, die „Hot Reload“-Funktion effizienter zu nutzen. Diese verbesserte Nutzung ermöglicht es Entwicklern, den Code zu ändern und auszuführen, ohne die Anwendung anhalten oder neu erstellen zu müssen. Somit können Änderungen in Modell und Ansicht durchgeführt werden, ohne dass die App neu gestartet werden muss.

Um das Erlernen und Verwenden von „Hot Reload“ zu erleichtern, hat das Team einen ausführlichen Kurs entwickelt. Dieser praktische Workshop zeigt anhand eines einfachen Taschenrechners, wie Sie diese Funktion nutzen können. Ein zusätzlicher Workshop bietet Anleitungen zur Entwicklung einer App zum Streamen von YouTube-Videos, die auf verschiedenen Plattformen eingesetzt werden kann und gleichzeitig die Vorteile von MVUX hervorhebt.

Weitere bemerkenswerte Verbesserungen in der Uno-Plattform 5.0 umfassen eine MP4-Kameraaufnahme für iOS, eine verbesserte Kompositionsunterstützung für Skia-Ziele sowie eine verbesserte DPI-Skalierung und Theme-Unterstützung für GTK.

Interessanterweise spiegeln die von Uno Platform 5.0 angebotenen Funktionen viele der Fähigkeiten der AppMaster Plattform wider. Als leistungsstarkes no-code Tool ermöglicht Ihnen AppMaster die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik sowie REST-API- und WSS- endpoints, sogar bei gleichzeitiger Integration von Steuerelementen von Drittanbietern. Daher führen beide Plattformen zu einer Revolution in der Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Indem sie die Lücke zwischen mehreren Sprachen und Plattformen schließen, sind sie sicherlich die Werkzeuge der Zukunft.