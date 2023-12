Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme

Açık kaynaklı Uno Platform arkasındaki geliştiriciler, en son sürümü olan Uno Platform 5.0'ı piyasaya sürdü. Bloglarındaki bir gönderide üretkenliği büyük ölçüde etkilemesi beklenen çok sayıda eklemeyi duyurdular. Duyuru boyunca yankılanan ifade şu: '5, 5X üretkenliği temsil ediyor'.

Uno Platformu, birleşik bir kod tabanından birden fazla platformda çalışabilen .NET uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çok yönlü bir çerçeve olarak kendisiyle gurur duymaktadır.

Uno Platform 5.0 sürümünün öne çıkan özelliği C# İşaretlemesinin tanıtılmasıdır. Bu özellik, yalnızca C# dilini kullanarak kapsamlı bir uygulamanın oluşturulmasına olanak tanıdığı için geliştiriciler tarafından yüksek talep görüyordu. Uno Platform Team kendi blogunda şunları kaydetti: 'Topluluktan aldığımız önemli geri bildirimlerden biri, Uno Platformunda bir uygulama oluşturmak için birden fazla dile aşina olmanın gerekliliğidir.'

C# İşaretlemesi standart WinUI, Uno.Toolkit ve Uno.Extensions kontrolleriyle uyumludur. Geliştiriciler ayrıca herhangi bir üçüncü taraf kontrol entegrasyonu için C# İşaretleme destek oluşturucusunu kullanma esnekliğine de sahiptir. Veri bağlama, stiller, kaynaklar, şablonlar ve görsel durumlar gibi yeteneklerle bir araya getirilen C# İşaretleme, geliştiricilerin üretkenliğini ve esnekliğini artırır.

Bu eklemenin en büyük faydalarından biri, uygulama kullanıcı arayüzlerinin bildirime dayalı bir şekilde oluşturulmasına izin vermesi ve kullanıcı arayüzü ile asıl iş mantığı arasında şeffaf bir ayrım sağlamasıdır.

Ayrıca Uno Platform Ekibi tarafından 'Figma to C# Markup' adında yeni bir eklenti geliştirildi. Figma'dan XAML'ye eklentiden ilham alan bu eklenti, üretkenliği ve uygulama geliştirme kolaylığını daha da artırmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, en son sürüm, MVUX uzantısına, esasen Model-Görüntüleme-Güncelleme tasarım modelini yürüten çeşitli güncellemeler sunar. Bu güncellemenin etkileyici özelliklerinden biri de 'Sıcak Yeniden Yükleme' işlevinden daha verimli şekilde yararlanma yeteneğidir. Bu gelişmiş kullanım, geliştiricilerin uygulamayı duraklatmaya veya yeniden oluşturmaya gerek kalmadan kodu değiştirmesine ve çalıştırmasına olanak tanır. Böylelikle Model ve Görünüm'deki değişiklikler uygulamayı yeniden başlatmaya gerek kalmadan gerçekleştirilebilir.

'Sıcak Yeniden Yükleme'nin öğrenilmesine ve kullanılmasına yardımcı olmak için ekip, derinlemesine bir kurs tasarladı. Basit bir hesap makinesi üzerinde çalışan bu uygulamalı atölye çalışması, bu özelliğin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Ek bir atölye çalışması, çeşitli platformlara dağıtılabilen YouTube videolarının akışına yönelik bir uygulamanın geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlarken aynı zamanda MVUX'un avantajlarını da vurguluyor.

Uno Platform 5.0'daki diğer önemli geliştirmeler arasında iOS için MP4 kamera yakalama, Skia hedefleri için gelişmiş kompozisyon desteği ve GTK için geliştirilmiş DPI ölçeklendirme ve tema desteği yer alıyor.

İlginç bir şekilde Uno Platform 5.0'ın sunduğu özellikler, AppMaster platformunun sahip olduğu yeteneklerin çoğunu yansıtıyor. Güçlü no-code bir araç olan AppMaster , üçüncü taraf kontrollerini entegre ederken bile görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve REST API ve WSS endpoints oluşturmanıza olanak tanır. Dolayısıyla her iki platform da arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde bir devrim yaratıyor. Birden fazla dil ve platform arasındaki boşluğu dolduran bu diller kesinlikle geleceğin araçlarıdır.