Uno 플랫폼 5.0 공개: 새로운 기능 향상으로 생산성 5배 향상 목표

오픈 소스 Uno Platform 개발자들은 최신 버전인 Uno 플랫폼 5.0을 출시했습니다. 블로그 게시물에서 그들은 생산성에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 다양한 추가 기능을 발표했습니다. 발표 전반에 걸쳐 반복되는 문구는 '5는 5X 생산성을 의미합니다'입니다.

Uno 플랫폼은 통합 코드베이스를 통해 여러 플랫폼에서 실행할 수 있는 .NET 애플리케이션 개발을 위한 다목적 프레임워크임을 자랑스럽게 생각합니다.

Uno Platform 5.0 릴리스의 하이라이트는 C# 마크업의 도입입니다. 이 기능을 사용하면 C# 언어만 사용하여 포괄적인 애플리케이션을 구축할 수 있으므로 개발자의 수요가 높았습니다. Uno Platform Team 자신의 블로그에서 다음과 같이 언급했습니다. '우리가 커뮤니티로부터 받은 중요한 피드백 중 하나는 Uno 플랫폼에서 애플리케이션을 만들려면 여러 언어에 익숙해져야 한다는 것입니다.'

C# 마크업은 표준 WinUI, Uno.Toolkit 및 Uno.Extensions 컨트롤과 호환됩니다. 또한 개발자는 타사 컨트롤 통합을 위해 C# 마크업 지원 생성기를 유연하게 사용할 수 있습니다. 데이터 바인딩, 스타일, 리소스, 템플릿, 시각적 상태 등의 기능이 번들로 제공되는 C# 마크업은 개발자의 생산성과 유연성을 증폭시킵니다.

이 추가의 주요 이점 중 하나는 선언적 방식으로 앱 UI를 생성할 수 있고 UI와 기본 비즈니스 로직 간의 투명한 분리를 유지한다는 것입니다.

또한 Uno 플랫폼 팀에서는 'Figma to C# Markup'이라는 새로운 플러그인을 개발했습니다. Figma-to-XAML 플러그인에서 영감을 받아 생산성과 앱 개발 용이성을 더욱 향상시키도록 설계되었습니다.

또한 최신 버전에는 MVUX 확장에 대한 여러 업데이트가 도입되어 본질적으로 모델-뷰-업데이트 디자인 패턴을 실행합니다. 이번 업데이트의 인상적인 기능 중 하나는 '핫 리로드' 기능을 보다 효율적으로 활용할 수 있다는 것입니다. 이러한 활용도 향상을 통해 개발자는 애플리케이션을 일시 중지하거나 다시 빌드할 필요 없이 코드를 수정하고 실행할 수 있습니다. 따라서 앱을 다시 시작하지 않고도 모델 및 뷰를 변경할 수 있습니다.

'Hot Reload'의 학습 및 사용을 돕기 위해 팀에서는 심층적인 과정을 설계했습니다. 간단한 계산기로 작업하는 이 실습 워크숍에서는 이 기능을 활용하는 방법을 보여줍니다. 추가 워크숍에서는 다양한 플랫폼에 배포할 수 있는 YouTube 비디오 스트리밍용 앱 개발에 대한 지침을 제공하는 동시에 MVUX의 장점을 강조합니다.

Uno Platform 5.0의 다른 주목할만한 개선 사항에는 iOS용 MP4 카메라 캡처, Skia 대상에 대한 향상된 구성 지원, GTK에 대한 향상된 DPI 스케일링 및 테마 지원이 포함됩니다.

흥미롭게도 Uno Platform 5.0이 제공하는 기능은 AppMaster 플랫폼이 보유한 많은 기능을 반영합니다. 강력한 no-code 도구인 AppMaster를 사용하면 타사 컨트롤을 통합하는 동안에도 데이터 모델, 비즈니스 로직, REST API 및 WSS endpoints 시각적으로 생성할 수 있습니다. 따라서 이 두 플랫폼 모두 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션 개발에 혁명을 가져옵니다. 여러 언어와 플랫폼 간의 격차를 해소함으로써 이는 확실히 미래의 도구입니다.