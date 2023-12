Meluncurkan Uno Platform 5.0: Menargetkan Produktivitas Lima Kali Lipat dengan Peningkatan Baru

Pengembang di balik Uno Platform sumber terbuka telah meluncurkan versi terbarunya – Uno Platform 5.0. Dalam postingan di blog mereka, mereka mengumumkan banyak tambahan yang diperkirakan akan berdampak besar pada produktivitas. Pernyataan yang bergema sepanjang pengumuman adalah '5 berarti produktivitas 5X'.

Platform Uno membanggakan dirinya sebagai kerangka kerja serbaguna untuk pengembangan aplikasi .NET yang mampu berjalan di berbagai platform dari basis kode terpadu.

Puncak dari rilis Uno Platform 5.0 adalah pengenalan C# Markup. Fitur ini sangat diminati oleh pengembang karena memungkinkan pembangunan aplikasi yang komprehensif hanya dengan menggunakan bahasa C#. Uno Platform Team mencatat di blog mereka: 'Salah satu masukan penting yang kami terima dari komunitas adalah perlunya membiasakan diri dengan berbagai bahasa untuk membuat aplikasi di Platform Uno.'

C# Markup kompatibel dengan kontrol WinUI, Uno.Toolkit, dan Uno.Extensions standar. Pengembang juga memiliki fleksibilitas untuk menggunakan generator dukungan C# Markup untuk integrasi kontrol pihak ketiga. Dibundel dengan kemampuan seperti pengikatan data, gaya, sumber daya, templat, dan status visual, C# Markup memperkuat produktivitas dan fleksibilitas bagi pengembang.

Salah satu manfaat utama penambahan ini adalah memungkinkan pembuatan UI aplikasi secara deklaratif dan menjaga pemisahan transparan antara UI dan logika bisnis intrinsik.

Selain itu, plugin baru bernama 'Figma to C# Markup' telah dikembangkan oleh Tim Platform Uno. Mengambil inspirasi dari plugin Figma-to-XAML, plugin ini dirancang untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kemudahan pengembangan aplikasi.

Selain itu, versi terbaru memperkenalkan beberapa pembaruan pada ekstensi MVUX, yang pada dasarnya menjalankan pola desain Model-View-Update. Salah satu fitur mengesankan dari pembaruan ini adalah kemampuannya untuk memanfaatkan fungsi 'Hot Reload' dengan lebih efisien. Pemanfaatan yang ditingkatkan ini memungkinkan pengembang untuk memodifikasi kode dan menjalankannya tanpa perlu menghentikan sementara atau membangun kembali aplikasi. Dengan demikian, perubahan Model dan Tampilan dapat dilakukan tanpa harus memulai ulang aplikasi.

Untuk membantu pembelajaran dan penggunaan 'Hot Reload', tim telah merancang kursus yang mendalam. Bekerja dengan kalkulator sederhana, lokakarya praktis ini menggambarkan cara memanfaatkan fitur ini. Lokakarya tambahan memberikan panduan dalam mengembangkan aplikasi untuk streaming video YouTube yang dapat diterapkan di berbagai platform, sekaligus menonjolkan keunggulan MVUX.

Peningkatan penting lainnya di Uno Platform 5.0 melibatkan pengambilan kamera MP4 untuk iOS, peningkatan dukungan komposisi untuk target Skia, dan peningkatan penskalaan DPI serta dukungan tema untuk GTK.

Menariknya, fitur-fitur yang ditawarkan oleh Uno Platform 5.0 mencerminkan banyak kemampuan yang dimiliki oleh platform AppMaster. Sebagai alat no-code yang canggih, AppMaster memungkinkan Anda membuat model data, logika bisnis, dan endpoints REST API dan WSS secara visual, bahkan saat mengintegrasikan kontrol pihak ketiga. Oleh karena itu, kedua platform ini membawa revolusi dalam pengembangan aplikasi backend, web, dan seluler. Dengan menjembatani kesenjangan antara berbagai bahasa dan platform, keduanya tentu saja merupakan alat masa depan.