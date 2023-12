Revelando a plataforma Uno 5.0: visando produtividade quintuplicada com novas melhorias

Os desenvolvedores por trás da Uno Platform de código aberto lançaram sua versão mais recente – Uno Platform 5.0. Em uma postagem em seu blog, eles anunciaram uma infinidade de adições que deverão impactar a produtividade de forma massiva. A afirmação que ecoa ao longo do anúncio é “5 significa produtividade 5X”.

A plataforma Uno se orgulha de ser uma estrutura versátil para o desenvolvimento de aplicativos .NET capazes de rodar em múltiplas plataformas a partir de uma base de código unificada.

O destaque do lançamento Uno Platform 5.0 é a introdução do C# Markup. Esse recurso foi muito procurado pelos desenvolvedores, pois permite a construção de uma aplicação abrangente utilizando apenas a linguagem C#. A Uno Platform Team observou em seu blog: 'Um dos comentários significativos que recebemos da comunidade é a necessidade de se familiarizar com vários idiomas para criar um aplicativo na plataforma Uno.'

A marcação C# é compatível com os controles padrão WinUI, Uno.Toolkit e Uno.Extensions. Os desenvolvedores também têm a flexibilidade de usar o gerador de suporte de marcação C# para qualquer integração de controle de terceiros. Equipado com recursos como vinculação de dados, estilos, recursos, modelos e estados visuais, o C# Markup amplifica a produtividade e a flexibilidade dos desenvolvedores.

Um dos principais benefícios dessa adição é que ela permite a criação de UIs de aplicativos de maneira declarativa e mantém uma segregação transparente entre a UI e a lógica de negócios intrínseca.

Além disso, um novo plugin chamado 'Figma to C# Markup' foi desenvolvido pela equipe da plataforma Uno. Inspirando-se no plugin Figma-to-XAML, ele foi projetado para aumentar ainda mais a produtividade e facilitar o desenvolvimento de aplicativos.

Além disso, a versão mais recente introduz diversas atualizações na extensão MVUX, essencialmente executando o padrão de design Model-View-Update. Uma característica impressionante desta atualização é a capacidade de explorar a função ‘Hot Reload’ de forma mais eficiente. Essa utilização aprimorada permite que os desenvolvedores modifiquem o código e executem-no sem a necessidade de pausar ou reconstruir o aplicativo. Dessa forma, alterações no Modelo e na Visualização podem ser realizadas sem a necessidade de reiniciar o aplicativo.

Para auxiliar no aprendizado e uso do 'Hot Reload', a equipe desenvolveu um curso aprofundado. Trabalhando em uma calculadora simples, este workshop prático ilustra como aproveitar esse recurso. Um workshop adicional fornece orientação sobre o desenvolvimento de um aplicativo para streaming de vídeos do YouTube que pode ser implantado em diversas plataformas, acentuando simultaneamente as vantagens do MVUX.

Outras melhorias notáveis ​​​​na Plataforma Uno 5.0 envolvem uma captura de câmera MP4 para iOS, suporte aprimorado de composição para alvos Skia e escala de DPI aprimorada e suporte de temas para GTK.

Curiosamente, os recursos oferecidos pela Plataforma Uno 5.0 refletem muitos dos recursos da plataforma AppMaster. Como uma poderosa ferramenta no-code, o AppMaster permite criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios e API REST e endpoints WSS, mesmo integrando controles de terceiros. Conseqüentemente, ambas as plataformas trazem uma revolução no desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis. Ao preencherem a lacuna entre múltiplas linguagens e plataformas, são certamente as ferramentas do futuro.