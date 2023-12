Dévoilement de Uno Platform 5.0 : cibler une productivité quintuplée avec de nouvelles améliorations

Les développeurs derrière la Uno Platform ont lancé sa dernière version – Uno Platform 5.0. Dans un article sur leur blog, ils ont annoncé une multitude d'ajouts qui devraient avoir un impact massif sur la productivité. La déclaration qui résonne tout au long de l'annonce est « 5 signifie une productivité 5X ».

La plateforme Uno se targue d'être un framework polyvalent pour le développement d'applications .NET capables de s'exécuter sur plusieurs plateformes à partir d'une base de code unifiée.

Le point culminant de la version Uno Platform 5.0 est l'introduction du balisage C#. Cette fonctionnalité était très demandée par les développeurs car elle permet de construire une application complète utilisant uniquement le langage C#. L' Uno Platform Team a noté sur son blog : "L'un des commentaires importants que nous avons reçus de la communauté est la nécessité de se familiariser avec plusieurs langues pour créer une application sur la plateforme Uno."

C# Markup est compatible avec les contrôles standard WinUI, Uno.Toolkit et Uno.Extensions. Les développeurs ont également la possibilité d'utiliser le générateur de support de balisage C# pour toute intégration de contrôle tiers. Doté de fonctionnalités telles que la liaison de données, les styles, les ressources, les modèles et les états visuels, C# Markup amplifie la productivité et la flexibilité des développeurs.

L'un des principaux avantages de cet ajout est qu'il permet la création d'interfaces utilisateur d'application de manière déclarative et maintient une ségrégation transparente entre l'interface utilisateur et la logique métier intrinsèque.

De plus, un nouveau plugin appelé « Figma to C# Markup » a été développé par l'équipe Uno Platform. S'inspirant du plugin Figma-to-XAML, il est conçu pour améliorer encore la productivité et la facilité de développement d'applications.

De plus, la dernière version introduit plusieurs mises à jour de l'extension MVUX, exécutant essentiellement le modèle de conception Model-View-Update. Une caractéristique impressionnante de cette mise à jour est sa capacité à exploiter plus efficacement la fonction « Hot Reload ». Cette utilisation améliorée permet aux développeurs de modifier le code et de l'exécuter sans avoir besoin de suspendre ou de reconstruire l'application. Ainsi, les modifications dans Modèle et Vue peuvent être effectuées sans avoir à redémarrer l'application.

Pour faciliter l'apprentissage et l'utilisation de « Hot Reload », l'équipe a conçu un cours approfondi. Travaillant sur une simple calculatrice, cet atelier pratique illustre comment tirer parti de cette fonctionnalité. Un atelier supplémentaire fournit des conseils sur le développement d'une application de streaming de vidéos YouTube pouvant être déployée sur diverses plates-formes, accentuant simultanément les avantages de MVUX.

D'autres améliorations notables de la plate-forme Uno 5.0 incluent une capture de caméra MP4 pour iOS, une prise en charge améliorée de la composition pour les cibles Skia et une prise en charge améliorée de la mise à l'échelle DPI et des thèmes pour GTK.

Il est intéressant de noter que les fonctionnalités offertes par Uno Platform 5.0 reflètent de nombreuses capacités de la plateforme AppMaster. En tant que puissant outil no-code, AppMaster vous permet de créer visuellement des modèles de données, une logique métier et endpoints d'API REST et WSS, même en intégrant des contrôles tiers. Par conséquent, ces deux plates-formes apportent une révolution dans le développement d’applications backend, Web et mobiles. En comblant le fossé entre plusieurs langages et plateformes, ils sont certainement les outils du futur.