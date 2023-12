Ra mắt Uno Platform 5.0: Nhắm mục tiêu tăng năng suất gấp bốn lần bằng các cải tiến mới

Các nhà phát triển đằng sau Uno Platform nguồn mở đã ra mắt phiên bản mới nhất – Uno Platform 5.0. Trong một bài đăng trên blog của mình, họ đã công bố vô số tính năng bổ sung được cho là sẽ tác động lớn đến năng suất. Tuyên bố vang vọng xuyên suốt thông báo là '5 tượng trưng cho năng suất gấp 5 lần'.

Nền tảng Uno tự hào là một khuôn khổ linh hoạt để phát triển các ứng dụng .NET có khả năng chạy trên nhiều nền tảng từ một cơ sở mã thống nhất.

Điểm nổi bật của bản phát hành Uno Platform 5.0 là sự ra mắt của C# Markup. Tính năng này được các nhà phát triển yêu cầu cao vì nó cho phép xây dựng một ứng dụng toàn diện chỉ bằng ngôn ngữ C#. Uno Platform Team đã lưu ý trên blog của họ: 'Một trong những phản hồi quan trọng mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng là sự cần thiết phải làm quen với nhiều ngôn ngữ để tạo một ứng dụng trên Nền tảng Uno.'

C# Markup tương thích với các điều khiển WinUI, Uno.Toolkit và Uno.Extensions tiêu chuẩn. Các nhà phát triển cũng có thể linh hoạt sử dụng trình tạo hỗ trợ C# Markup cho mọi tích hợp kiểm soát của bên thứ ba. Được tích hợp với các khả năng như liên kết dữ liệu, kiểu, tài nguyên, mẫu và trạng thái trực quan, C# Markup nâng cao năng suất và tính linh hoạt cho các nhà phát triển.

Một trong những lợi ích chính của phần bổ sung này là nó cho phép tạo giao diện người dùng ứng dụng theo cách khai báo và duy trì sự phân tách minh bạch giữa giao diện người dùng và logic nghiệp vụ nội tại.

Ngoài ra, một plugin mới có tên 'Figma to C# Markup' đã được Nhóm nền tảng Uno phát triển. Lấy cảm hứng từ plugin Figma-to-XAML, nó được thiết kế để nâng cao hơn nữa năng suất và dễ dàng phát triển ứng dụng.

Hơn nữa, phiên bản mới nhất giới thiệu một số bản cập nhật cho tiện ích mở rộng MVUX, về cơ bản thực thi mẫu thiết kế Model-View-Update. Một tính năng ấn tượng của bản cập nhật này là khả năng khai thác chức năng 'Hot Reload' hiệu quả hơn. Việc sử dụng nâng cao này cho phép các nhà phát triển sửa đổi mã và chạy mã mà không cần phải tạm dừng hoặc xây dựng lại ứng dụng. Do đó, các thay đổi trong Mô hình và Chế độ xem có thể được thực hiện mà không cần phải khởi động lại ứng dụng.

Để hỗ trợ việc học và sử dụng 'Hot Reload', nhóm đã thiết kế một khóa học chuyên sâu. Làm việc trên một máy tính đơn giản, hội thảo thực hành này minh họa cách tận dụng tính năng này. Một hội thảo bổ sung cung cấp hướng dẫn về cách phát triển ứng dụng phát trực tuyến video YouTube có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, đồng thời nêu bật những ưu điểm của MVUX.

Các cải tiến đáng chú ý khác trong Uno Platform 5.0 bao gồm khả năng chụp ảnh bằng camera MP4 cho iOS, hỗ trợ bố cục nâng cao cho các mục tiêu Skia cũng như hỗ trợ theo chủ đề và chia tỷ lệ DPI được cải thiện cho GTK.

Điều thú vị là các tính năng do Uno Platform 5.0 cung cấp phản ánh nhiều khả năng mà nền tảng AppMaster sở hữu. Là một công cụ no-code mạnh mẽ, AppMaster cho phép bạn tạo trực quan các mô hình dữ liệu, logic nghiệp vụ cũng như endpoints REST API và WSS, ngay cả khi tích hợp các điều khiển của bên thứ ba. Do đó, cả hai nền tảng này đều mang lại một cuộc cách mạng trong việc phát triển các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa nhiều ngôn ngữ và nền tảng, chúng chắc chắn là công cụ của tương lai.