Przedstawiamy platformę Uno 5.0: pięciokrotny wzrost produktywności dzięki nowym ulepszeniom

Twórcy Uno Platform o otwartym kodzie źródłowym udostępnili jej najnowszą wersję – Uno Platform 5.0. W poście na swoim blogu ogłosili wiele dodatków, które mają znacząco wpłynąć na produktywność. Stwierdzenie, które odbija się echem w całym ogłoszeniu, brzmi: „5 oznacza 5-krotną produktywność”.

Platforma Uno szczyci się wszechstronną platformą do tworzenia aplikacji .NET, które mogą działać na wielu platformach w oparciu o ujednoliconą bazę kodu.

Najważniejszym wydarzeniem wersji Uno Platform 5.0 jest wprowadzenie języka C# Markup. Ta funkcja była bardzo pożądana przez programistów, ponieważ umożliwia budowę kompleksowej aplikacji przy użyciu samego języka C#. Uno Platform Team odnotował na swoim blogu: „Jedną z istotnych opinii, jakie otrzymaliśmy od społeczności, była konieczność zaznajomienia się z wieloma językami w celu stworzenia aplikacji na Platformie Uno”.

C# Markup jest zgodny ze standardowymi kontrolkami WinUI, Uno.Toolkit i Uno.Extensions. Deweloperzy mają także możliwość elastycznego korzystania z generatora obsługi znaczników C# w celu integracji elementów sterujących innych firm. W połączeniu z funkcjami, takimi jak wiązanie danych, style, zasoby, szablony i stany wizualne, C# Markup zwiększa produktywność i elastyczność programistów.

Jedną z głównych zalet tego dodatku jest to, że umożliwia on tworzenie interfejsów użytkownika aplikacji w sposób deklaratywny i utrzymuje przejrzystą segregację między interfejsem użytkownika a wewnętrzną logiką biznesową.

Zespół platformy Uno opracował także nową wtyczkę o nazwie „Figma to C# Markup”. Czerpiąc inspirację z wtyczki Figma-to-XAML, została zaprojektowana w celu dalszego zwiększania produktywności i łatwości tworzenia aplikacji.

Co więcej, najnowsza wersja wprowadza kilka aktualizacji rozszerzenia MVUX, zasadniczo wykonując wzorzec projektowy Model-View-Update. Imponującą cechą tej aktualizacji jest możliwość efektywniejszego wykorzystania funkcji „Hot Reload”. To ulepszone wykorzystanie pozwala programistom modyfikować kod i uruchamiać go bez konieczności wstrzymywania lub przebudowywania aplikacji. Dzięki temu zmiany w modelu i widoku można wprowadzać bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji.

Aby pomóc w nauce i korzystaniu z „Hot Reload”, zespół opracował szczegółowy kurs. Ten praktyczny warsztat ilustruje, jak wykorzystać tę funkcję, pracując na prostym kalkulatorze. Dodatkowy warsztat zawiera wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji do strumieniowego przesyłania filmów z YouTube, którą można wdrożyć na różnych platformach, podkreślając jednocześnie zalety MVUX.

Inne godne uwagi ulepszenia platformy Uno 5.0 obejmują przechwytywanie kamery w formacie MP4 dla systemu iOS, ulepszoną obsługę kompozycji dla celów Skia oraz ulepszone skalowanie DPI i obsługę motywów dla GTK.

