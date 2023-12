Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений

Разработчики Uno Platform с открытым исходным кодом выпустили ее последнюю версию — Uno Platform 5.0. В сообщении в своем блоге они анонсировали множество дополнений, которые, как ожидается, окажут огромное влияние на производительность. В объявлении звучит фраза: «5 означает пятикратное увеличение производительности».

Платформа Uno гордится тем, что представляет собой универсальную среду для разработки приложений .NET, способных работать на нескольких платформах из единой базы кода.

Изюминкой выпуска Uno Platform 5.0 является введение разметки C#. Эта функция пользовалась большим спросом у разработчиков, поскольку она позволяет создавать комплексные приложения, используя только язык C#. Uno Platform Team отметила в своем блоге: «Одним из важных отзывов, которые мы получили от сообщества, является необходимость изучения нескольких языков для создания приложения на платформе Uno».

Разметка C# совместима со стандартными элементами управления WinUI, Uno.Toolkit и Uno.Extensions. Разработчики также могут использовать генератор поддержки разметки C# для любой интеграции сторонних элементов управления. Благодаря таким возможностям, как привязка данных, стили, ресурсы, шаблоны и визуальные состояния, C# Markup повышает производительность и гибкость для разработчиков.

Одним из основных преимуществ этого дополнения является то, что оно позволяет создавать пользовательские интерфейсы приложений декларативным образом и поддерживает прозрачное разделение между пользовательским интерфейсом и внутренней бизнес-логикой.

Кроме того, командой Uno Platform был разработан новый плагин под названием Figma to C# Markup. Черпая вдохновение из плагина Figma-to-XAML, он предназначен для дальнейшего повышения производительности и простоты разработки приложений.

Кроме того, в последней версии представлено несколько обновлений расширения MVUX, по существу выполняющих шаблон проектирования Модель-Представление-Обновление. Одной из впечатляющих особенностей этого обновления является возможность более эффективного использования функции «Горячей перезагрузки». Такое расширенное использование позволяет разработчикам изменять код и запускать его без необходимости приостанавливать или перестраивать приложение. Таким образом, изменения в модели и представлении можно выполнять без перезапуска приложения.

Чтобы помочь в изучении и использовании «Горячей перезагрузки», команда разработала углубленный курс. В этом практическом семинаре показано, как использовать эту функцию, работая над простым калькулятором. На дополнительном семинаре представлены рекомендации по разработке приложения для потоковой передачи видео YouTube, которое можно будет развернуть на различных платформах, одновременно подчеркивая преимущества MVUX.

Другие заметные улучшения в платформе Uno 5.0 включают захват с камеры MP4 для iOS, улучшенную поддержку композиции для целей Skia, а также улучшенное масштабирование DPI и поддержку тем для GTK.

Интересно, что функции, предлагаемые Uno Platform 5.0, отражают многие возможности платформы AppMaster. Являясь мощным инструментом no-code, AppMaster позволяет визуально создавать модели данных, бизнес-логику, а также endpoints REST API и WSS даже при интеграции сторонних элементов управления. Таким образом, обе эти платформы произвели революцию в разработке серверных, веб- и мобильных приложений. Преодолевая разрыв между множеством языков и платформ, они, безусловно, являются инструментами будущего.