Presentazione della piattaforma Uno 5.0: puntare alla produttività quintuplicata con nuovi miglioramenti

Gli sviluppatori dietro la Uno Platform hanno lanciato la sua ultima versione: Uno Platform 5.0. In un post sul loro blog, hanno annunciato una moltitudine di aggiunte che dovrebbero avere un impatto enorme sulla produttività. L'affermazione che risuona in tutto l'annuncio è "5 sta per produttività 5X".

La piattaforma Uno è orgogliosa di essere un framework versatile per lo sviluppo di applicazioni .NET in grado di funzionare su più piattaforme da una codebase unificata.

Il clou della versione Uno Platform 5.0 è l'introduzione di C# Markup. Questa funzionalità era molto richiesta dagli sviluppatori poiché consente la costruzione di un'applicazione completa utilizzando solo il linguaggio C#. Il Uno Platform Team ha notato sul proprio blog: "Uno dei feedback significativi che abbiamo ricevuto dalla comunità è la necessità di familiarizzare con più lingue per creare un'applicazione sulla piattaforma Uno."

C# Markup è compatibile con i controlli standard WinUI, Uno.Toolkit e Uno.Extensions. Gli sviluppatori hanno anche la flessibilità di utilizzare il generatore di supporto C# Markup per qualsiasi integrazione di controllo di terze parti. Dotato di funzionalità quali associazione dati, stili, risorse, modelli e stati visivi, C# Markup amplifica la produttività e la flessibilità per gli sviluppatori.

Uno dei principali vantaggi di questa aggiunta è che consente la creazione di interfacce utente delle app in modo dichiarativo e mantiene una separazione trasparente tra l'interfaccia utente e la logica aziendale intrinseca.

Inoltre, il team di Uno Platform ha sviluppato un nuovo plugin chiamato "Figma to C# Markup". Traendo ispirazione dal plug-in Figma-to-XAML, è progettato per migliorare ulteriormente la produttività e la facilità di sviluppo delle app.

Inoltre, l'ultima versione introduce diversi aggiornamenti all'estensione MVUX, eseguendo essenzialmente il modello di progettazione Model-View-Update. Una caratteristica impressionante di questo aggiornamento è la sua capacità di sfruttare la funzione 'Hot Reload' in modo più efficiente. Questo utilizzo migliorato consente agli sviluppatori di modificare il codice ed eseguirlo senza la necessità di sospendere o ricostruire l'applicazione. Pertanto, è possibile apportare modifiche al modello e alla vista senza dover riavviare l'app.

Per facilitare l'apprendimento e l'utilizzo di "Hot Reload", il team ha progettato un corso approfondito. Utilizzando una semplice calcolatrice, questo workshop pratico illustra come sfruttare questa funzionalità. Un ulteriore workshop fornisce indicazioni sullo sviluppo di un'app per lo streaming di video YouTube che può essere distribuita su varie piattaforme, accentuando contemporaneamente i vantaggi di MVUX.

Altri miglioramenti degni di nota nella piattaforma Uno 5.0 riguardano l'acquisizione da parte della fotocamera MP4 per iOS, un supporto migliorato della composizione per target Skia e un ridimensionamento DPI migliorato e il supporto dei temi per GTK.

È interessante notare che le funzionalità offerte da Uno Platform 5.0 rispecchiano molte delle funzionalità possedute dalla piattaforma AppMaster. Essendo un potente strumento no-code, AppMaster ti consente di creare visivamente modelli di dati, logica di business ed API REST ed endpoints WSS, anche integrando controlli di terze parti. Pertanto, entrambe queste piattaforme portano avanti una rivoluzione nello sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Colmando il divario tra più linguaggi e piattaforme, sono sicuramente gli strumenti del futuro.