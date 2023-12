Uno プラットフォーム 5.0 を発表: 新たな機能強化で生産性 5 倍を目指す

オープンソースのUno Platformの開発者は、その最新バージョンである Uno Platform 5.0 をリリースしました。彼らはブログへの投稿で、生産性に多大な影響を与えると予想される多数の追加機能を発表しました。発表全体を通して響くのは、「5 は 5 倍の生産性を表します」という言葉です。

Uno プラットフォームは、統一されたコードベースから複数のプラットフォームで実行できる .NET アプリケーションを開発するための多用途のフレームワークであることを誇りにしています。

Uno Platform 5.0 リリースのハイライトは、C# マークアップの導入です。この機能は、C# 言語だけを使用して包括的なアプリケーションを構築できるため、開発者からの需要が高かった。 Uno Platform Teamブログで次のように述べています。「コミュニティから受け取った重要なフィードバックの 1 つは、Uno プラットフォームでアプリケーションを作成するには複数の言語に慣れる必要があるということです。」

C# マークアップは、標準の WinUI、Uno.Toolkit、および Uno.Extensions コントロールと互換性があります。開発者は、サードパーティのコントロール統合に C# マークアップ サポート ジェネレーターを使用する柔軟性も得られます。 C# マークアップには、データ バインディング、スタイル、リソース、テンプレート、ビジュアルステートなどの機能がバンドルされており、開発者の生産性と柔軟性が向上します。

この追加の主な利点の 1 つは、宣言的な方法でアプリ UI を作成できるようになり、UI と固有のビジネス ロジックの間の透過的な分離が維持されることです。

また、「Figma to C# Markup」と呼ばれる新しいプラグインが Uno Platform チームによって開発されました。 Figma-to-XAML プラグインからインスピレーションを得て、アプリ開発の生産性と容易さをさらに向上させるように設計されています。

さらに、最新バージョンでは MVUX 拡張機能にいくつかの更新が導入されており、基本的に Model-View-Update 設計パターンが実行されます。このアップデートの印象的な機能の 1 つは、「ホット リロード」機能をより効率的に利用できることです。この強化された利用により、開発者はアプリケーションを一時停止したり再構築したりすることなく、コードを変更して実行できるようになります。そのため、モデルとビューの変更は、アプリを再起動することなく実行できます。

「Hot Reload」の学習と使用を支援するために、チームは詳細なコースを設計しました。この実践的なワークショップでは、簡単な計算機を使用して、この機能を活用する方法を説明します。追加のワークショップでは、さまざまなプラットフォームに展開できる YouTube ビデオをストリーミングするためのアプリの開発に関するガイダンスを提供し、同時に MVUX の利点を強調します。

Uno Platform 5.0 のその他の注目すべき機能強化には、iOS 用の MP4 カメラ キャプチャ、Skia ターゲット用のコンポジション サポートの強化、GTK 用の DPI スケーリングとテーマ サポートの改善が含まれます。

興味深いことに、Uno Platform 5.0 が提供する機能は、 AppMasterプラットフォームが持つ機能の多くを反映しています。強力なno-codeツールであるAppMaster を使用すると、サードパーティ コントロールを統合しながら、データ モデル、ビジネス ロジック、REST API および WSS endpointsを視覚的に作成できます。したがって、これらのプラットフォームは両方とも、バックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションの開発に革命をもたらします。複数の言語とプラットフォームの間のギャップを埋めることで、それらは確かに未来のツールになります。