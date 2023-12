यूनो प्लेटफ़ॉर्म 5.0 का अनावरण: नए संवर्द्धन के साथ क्विंटुपल्ड उत्पादकता को लक्षित करना

ओपन-सोर्स Uno Platform के डेवलपर्स ने इसका नवीनतम संस्करण - यूनो प्लेटफ़ॉर्म 5.0 लॉन्च किया है। अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट में, उन्होंने कई अतिरिक्त चीज़ों की घोषणा की, जिनसे उत्पादकता पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पूरी घोषणा के दौरान जो कथन गूंजता है वह है '5 का अर्थ है 5X उत्पादकता'।

यूनो प्लेटफ़ॉर्म एक एकीकृत कोडबेस से कई प्लेटफ़ॉर्म पर चलने में सक्षम .NET अनुप्रयोगों के विकास के लिए एक बहुमुखी ढांचे के रूप में गर्व करता है।

रिलीज यूनो प्लेटफार्म 5.0 का मुख्य आकर्षण सी# मार्कअप की शुरूआत है। डेवलपर्स द्वारा इस सुविधा की अत्यधिक मांग थी क्योंकि यह केवल C# भाषा का उपयोग करके एक व्यापक एप्लिकेशन के निर्माण को सक्षम बनाता है। Uno Platform Team ने अपने ब्लॉग पर लिखा: 'समुदाय से हमें जो फीडबैक मिला है, उसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूनो प्लेटफ़ॉर्म पर एक एप्लिकेशन बनाने के लिए कई भाषाओं से परिचित होने की आवश्यकता है।'

C# मार्कअप मानक WinUI, Uno.Toolkit और Uno.Extensions नियंत्रणों के साथ संगत है। डेवलपर्स के पास किसी भी तृतीय-पक्ष नियंत्रण एकीकरण के लिए C# मार्कअप समर्थन जनरेटर का उपयोग करने की सुविधा भी है। डेटा बाइंडिंग, स्टाइल, संसाधन, टेम्प्लेट और विज़ुअल स्टेट्स जैसी क्षमताओं के साथ बंडल, C# मार्कअप डेवलपर्स के लिए उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाता है।

इस जोड़ का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह घोषणात्मक तरीके से ऐप यूआई के निर्माण की अनुमति देता है और यूआई और आंतरिक व्यावसायिक तर्क के बीच एक पारदर्शी अलगाव बनाए रखता है।

इसके अलावा, यूनो प्लेटफ़ॉर्म टीम द्वारा 'फिग्मा टू सी# मार्कअप' नामक एक नया प्लगइन विकसित किया गया है। फिग्मा-टू-एक्सएएमएल प्लगइन से प्रेरणा लेते हुए, इसे उत्पादकता बढ़ाने और ऐप विकास में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके अलावा, नवीनतम संस्करण एमवीयूएक्स एक्सटेंशन में कई अपडेट पेश करता है, जो अनिवार्य रूप से मॉडल-व्यू-अपडेट डिज़ाइन पैटर्न को निष्पादित करता है। इस अपडेट की एक प्रभावशाली विशेषता 'हॉट रीलोड' फ़ंक्शन का अधिक कुशलता से उपयोग करने की क्षमता है। यह उन्नत उपयोग डेवलपर्स को कोड को संशोधित करने और एप्लिकेशन को रोकने या पुनर्निर्माण की आवश्यकता के बिना इसे चलाने की अनुमति देता है। इस प्रकार, ऐप को पुनरारंभ किए बिना मॉडल और व्यू में बदलाव किए जा सकते हैं।

'हॉट रीलोड' के सीखने और उपयोग में सहायता के लिए, टीम ने एक गहन पाठ्यक्रम तैयार किया है। एक साधारण कैलकुलेटर पर काम करते हुए, यह व्यावहारिक कार्यशाला बताती है कि इस सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। एक अतिरिक्त कार्यशाला यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक ऐप विकसित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करती है जिसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर तैनात किया जा सकता है, साथ ही एमवीयूएक्स के फायदों पर भी जोर दिया जा सकता है।

यूनो प्लेटफ़ॉर्म 5.0 में अन्य उल्लेखनीय संवर्द्धन में आईओएस के लिए एमपी4 कैमरा कैप्चर, स्कीया लक्ष्यों के लिए उन्नत कंपोज़िशन समर्थन और जीटीके के लिए बेहतर डीपीआई स्केलिंग और थीम समर्थन शामिल है।

