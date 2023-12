Presentación de la plataforma Uno 5.0: objetivo de quintuplicar la productividad con nuevas mejoras

Los desarrolladores detrás de la Uno Platform de código abierto han lanzado su última versión: Uno Platform 5.0. En una publicación en su blog, anunciaron una multitud de adiciones que se espera que impacten la productividad de manera masiva. La afirmación que resuena a lo largo del anuncio es "5 significa productividad 5 veces mayor".

La Plataforma Uno se enorgullece de ser un marco versátil para el desarrollo de aplicaciones .NET capaces de ejecutarse en múltiples plataformas desde una base de código unificada.

Lo más destacado del lanzamiento de Uno Platform 5.0 es la introducción de C# Markup. Esta característica tenía una gran demanda por parte de los desarrolladores, ya que permite la construcción de una aplicación integral utilizando solo el lenguaje C#. El Uno Platform Team señaló en su blog: "Uno de los comentarios importantes que hemos recibido de la comunidad es la necesidad de familiarizarnos con varios idiomas para crear una aplicación en la plataforma Uno".

C# Markup es compatible con los controles estándar WinUI, Uno.Toolkit y Uno.Extensions. Los desarrolladores también tienen la flexibilidad de utilizar el generador de soporte de marcado C# para cualquier integración de control de terceros. Equipado con capacidades como enlace de datos, estilos, recursos, plantillas y estados visuales, C# Markup amplifica la productividad y la flexibilidad de los desarrolladores.

Uno de los principales beneficios de esta adición es que permite la creación de UI de aplicaciones de manera declarativa y mantiene una segregación transparente entre la UI y la lógica empresarial intrínseca.

Además, el equipo de la plataforma Uno ha desarrollado un nuevo complemento llamado 'Figma to C# Markup'. Inspirándose en el complemento Figma-to-XAML, está diseñado para mejorar aún más la productividad y la facilidad de desarrollo de aplicaciones.

Además, la última versión introduce varias actualizaciones a la extensión MVUX, esencialmente ejecutando el patrón de diseño Model-View-Update. Una característica impresionante de esta actualización es su capacidad para explotar la función 'Hot Reload' de manera más eficiente. Esta utilización mejorada permite a los desarrolladores modificar el código y ejecutarlo sin la necesidad de pausar o reconstruir la aplicación. Como tal, se pueden realizar modificaciones en el Modelo y la Vista sin tener que reiniciar la aplicación.

Para ayudar en el aprendizaje y uso de 'Hot Reload', el equipo ha diseñado un curso en profundidad. Este taller práctico, que utiliza una calculadora sencilla, ilustra cómo aprovechar esta función. Un taller adicional brinda orientación sobre el desarrollo de una aplicación para transmitir videos de YouTube que se puede implementar en varias plataformas, acentuando simultáneamente las ventajas de MVUX.

Otras mejoras notables en Uno Platform 5.0 incluyen una captura de cámara MP4 para iOS, soporte de composición mejorado para objetivos Skia y soporte mejorado de escala de DPI y temas para GTK.

Curiosamente, las funciones ofrecidas por Uno Platform 5.0 reflejan muchas de las capacidades que posee la plataforma AppMaster. Como poderosa herramienta no-code, AppMaster le permite crear visualmente modelos de datos, lógica de negocios y endpoints REST API y WSS, incluso mientras integra controles de terceros. Por lo tanto, ambas plataformas suponen una revolución en el desarrollo de aplicaciones backend, web y móviles. Al cerrar la brecha entre múltiples lenguajes y plataformas, son sin duda las herramientas del futuro.