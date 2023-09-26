План тестирования в контексте тестирования и обеспечения качества разработки программного обеспечения включает в себя комплексный и систематический подход, обеспечивающий соответствие программного продукта указанным требованиям и правильное функционирование в реальных условиях. Это жизненно важный документ, в котором описываются цели, объем, стратегия и результаты тестирования на различных уровнях на протяжении всего процесса разработки. Основная цель плана тестирования — предоставить четкую, структурированную дорожную карту, которую могут использовать заинтересованные стороны, команды разработчиков и группы тестирования для достижения общего понимания усилий по тестированию программного обеспечения для обеспечения качества продукта.

Учитывая, что разработка программного обеспечения — это сложный и итеративный процесс, даже высококвалифицированные программисты могут допускать ошибки или упущения в коде, что приводит к дефектам, проблемам с функциональностью или уязвимостям безопасности. По мере роста масштаба и сложности программных систем увеличивается вероятность ошибок и ошибок, что делает обеспечение качества важным аспектом разработки. Согласно исследованию, проведенному CISQ (Консорциумом по качеству информации и программного обеспечения), некачественное программное обеспечение в США обходится экономике примерно в 2,08 триллиона долларов в 2020 году.

В контексте платформы no-code AppMaster, поскольку приложения генерируются на основе разработанных заказчиком чертежей, автоматический запуск тестов как часть процесса развертывания гарантирует, что созданные приложения будут иметь предсказуемое поведение и отвечать минимальным требованиям к качеству. Таким образом, план тестирования играет решающую роль в обеспечении высокого качества создаваемых приложений.

План тестирования обычно включает в себя такие элементы, как:

Цели тестирования: четко сформулированные цели и предполагаемые результаты процесса тестирования, обеспечивающие соответствие программного продукта заданным требованиям и отраслевым стандартам.

четко сформулированные цели и предполагаемые результаты процесса тестирования, обеспечивающие соответствие программного продукта заданным требованиям и отраслевым стандартам. Объем тестирования: описывает масштабы и пределы усилий по тестированию, указывая, какие компоненты, функции и функциональные возможности подлежат тестированию, а какие нет.

описывает масштабы и пределы усилий по тестированию, указывая, какие компоненты, функции и функциональные возможности подлежат тестированию, а какие нет. Стратегия тестирования: описывает высокоуровневый подход к тестированию, определяя уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное, приемочное), методы (ручное, автоматизированное) и методологии (черный, белый или серый ящик).

описывает высокоуровневый подход к тестированию, определяя уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное, приемочное), методы (ручное, автоматизированное) и методологии (черный, белый или серый ящик). Результаты тестирования: идентифицирует выходные данные и артефакты, созданные в процессе тестирования, такие как тестовые примеры, сценарии, наборы данных и отчеты о тестировании.

идентифицирует выходные данные и артефакты, созданные в процессе тестирования, такие как тестовые примеры, сценарии, наборы данных и отчеты о тестировании. Ресурсы тестирования. Определяет необходимый персонал, оборудование и инструменты, такие как тестовые среды, инструменты создания тестовых данных или инструменты управления тестированием, необходимые для выполнения плана тестирования.

Определяет необходимый персонал, оборудование и инструменты, такие как тестовые среды, инструменты создания тестовых данных или инструменты управления тестированием, необходимые для выполнения плана тестирования. График тестирования: определяет сроки, этапы и временные рамки для каждого этапа процесса тестирования с учетом зависимостей и рисков.

определяет сроки, этапы и временные рамки для каждого этапа процесса тестирования с учетом зависимостей и рисков. Риски и непредвиденные обстоятельства: подчеркивают потенциальные проблемы, проблемы или неопределенности, которые могут повлиять на ход тестирования, и обрисовывают планы по смягчению или устранению таких рисков.

На практике планы тестирования могут различаться по сложности и уровню детализации в зависимости от таких факторов, как размер, масштаб и критичность проекта, ресурсы и бюджетные ограничения, а также зрелость процесса разработки. В любом случае четко определенный план тестирования может помочь установить четкое направление процесса тестирования, управлять ожиданиями заинтересованных сторон, облегчить сотрудничество и общение между командой, обеспечить основу для отслеживания хода работ по тестированию и способствовать повышению качества продукта и удовлетворенность клиентов.

Более того, план тестирования должен быть «живым» документом, который обновляется и уточняется на протяжении всего жизненного цикла проекта по мере появления новой информации, требований или технологий. Важно поддерживать актуальность и точность плана тестирования, чтобы он помогал команде тестирования эффективно обнаруживать и устранять проблемы, а также обеспечивать успешную поставку высококачественного программного продукта.

В качестве примера рассмотрим пользователя, который использует платформу AppMaster для разработки мобильного приложения для платформы электронной коммерции. План тестирования для этого приложения должен охватывать такие аспекты, как проверка правильности реализации модели данных, комплексное тестирование ключевых бизнес-процессов, endpoints REST API и WSS, производительности приложения и удобства использования. Использование плана тестирования в качестве справочного документа позволит команде проекта методично, последовательно и тщательно выполнять тестовые примеры, гарантируя, что конечный продукт будет надежным, безопасным и безошибочным для конечных пользователей.

В заключение, план тестирования в контексте тестирования и обеспечения качества служит незаменимым инструментом для руководства, управления и оценки деятельности по тестированию программного обеспечения на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Он обеспечивает тщательный и методичный подход, который позволяет командам разработчиков обнаруживать и исправлять дефекты, проверять системные требования и предоставлять высококачественный продукт, чтобы повысить удовлетворенность клиентов и снизить значительные затраты, связанные с низким качеством программного обеспечения.