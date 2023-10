Kế hoạch kiểm thử, trong bối cảnh Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng để phát triển phần mềm, bao gồm một cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu cụ thể và hoạt động chính xác trong điều kiện thực tế. Đây là một tài liệu quan trọng phác thảo các mục tiêu, phạm vi, chiến lược và sản phẩm cung cấp cho các hoạt động thử nghiệm ở nhiều cấp độ khác nhau trong suốt quá trình phát triển. Mục đích chính của Kế hoạch kiểm thử là cung cấp một lộ trình rõ ràng, có cấu trúc mà các bên liên quan, nhóm phát triển và nhóm kiểm thử có thể sử dụng để đạt được sự hiểu biết chung về các nỗ lực kiểm thử phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Vì phát triển phần mềm là một quá trình phức tạp và lặp đi lặp lại, ngay cả những lập trình viên có tay nghề cao cũng có thể mắc lỗi hoặc sơ suất trong mã, dẫn đến lỗi, vấn đề về chức năng hoặc lỗ hổng bảo mật. Khi quy mô và độ phức tạp của hệ thống phần mềm tăng lên, xác suất xảy ra lỗi cũng tăng lên, khiến việc đảm bảo chất lượng trở thành một khía cạnh thiết yếu của quá trình phát triển. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi CISQ (Hiệp hội Chất lượng Phần mềm & Thông tin), một phần mềm chất lượng kém ở Hoa Kỳ khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,08 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Trong bối cảnh nền tảng no-code AppMaster, do các ứng dụng được tạo dựa trên bản thiết kế do khách hàng thiết kế nên việc tự động chạy thử nghiệm như một phần của quy trình triển khai sẽ đảm bảo rằng các ứng dụng được tạo ra có hành vi có thể dự đoán được, đáp ứng các yêu cầu chất lượng tối thiểu. Do đó, Kế hoạch kiểm thử đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các ứng dụng được tạo ra có chất lượng cao.

Kế hoạch kiểm tra thường bao gồm các yếu tố như:

Mục tiêu kiểm thử: Mục tiêu và kết quả dự kiến ​​của quá trình kiểm thử được nêu rõ ràng, đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu quy định và phù hợp với tiêu chuẩn ngành.

Mục tiêu và kết quả dự kiến ​​của quá trình kiểm thử được nêu rõ ràng, đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu quy định và phù hợp với tiêu chuẩn ngành. Phạm vi kiểm thử: Phác thảo mức độ và giới hạn của các nỗ lực kiểm thử, chỉ định thành phần, tính năng và chức năng nào sẽ được kiểm thử và thành phần nào không.

Phác thảo mức độ và giới hạn của các nỗ lực kiểm thử, chỉ định thành phần, tính năng và chức năng nào sẽ được kiểm thử và thành phần nào không. Chiến lược thử nghiệm: Mô tả cách tiếp cận cấp cao để thử nghiệm, xác định các cấp độ thử nghiệm (đơn vị, tích hợp, hệ thống, chấp nhận), kỹ thuật (thủ công, tự động) và phương pháp (hộp đen, trắng hoặc hộp xám).

Mô tả cách tiếp cận cấp cao để thử nghiệm, xác định các cấp độ thử nghiệm (đơn vị, tích hợp, hệ thống, chấp nhận), kỹ thuật (thủ công, tự động) và phương pháp (hộp đen, trắng hoặc hộp xám). Sản phẩm thử nghiệm: Xác định kết quả đầu ra và tạo phẩm được tạo ra trong quá trình thử nghiệm, chẳng hạn như trường hợp thử nghiệm, tập lệnh, tập dữ liệu và báo cáo thử nghiệm.

Xác định kết quả đầu ra và tạo phẩm được tạo ra trong quá trình thử nghiệm, chẳng hạn như trường hợp thử nghiệm, tập lệnh, tập dữ liệu và báo cáo thử nghiệm. Tài nguyên kiểm tra: Chỉ định nhân sự, thiết bị và công cụ cần thiết, chẳng hạn như môi trường kiểm tra, công cụ tạo dữ liệu kiểm tra hoặc công cụ quản lý kiểm tra, cần thiết để thực hiện Kế hoạch kiểm tra.

Chỉ định nhân sự, thiết bị và công cụ cần thiết, chẳng hạn như môi trường kiểm tra, công cụ tạo dữ liệu kiểm tra hoặc công cụ quản lý kiểm tra, cần thiết để thực hiện Kế hoạch kiểm tra. Lịch kiểm thử: Xác định thời hạn, các mốc quan trọng và khung thời gian cho từng giai đoạn của quá trình kiểm thử, tính đến các yếu tố phụ thuộc và rủi ro.

Xác định thời hạn, các mốc quan trọng và khung thời gian cho từng giai đoạn của quá trình kiểm thử, tính đến các yếu tố phụ thuộc và rủi ro. Rủi ro và dự phòng: Nêu bật các vấn đề, thách thức hoặc sự không chắc chắn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tiến độ thử nghiệm và vạch ra các kế hoạch để giảm thiểu hoặc giải quyết những rủi ro đó.

Trong thực tế, Kế hoạch kiểm thử có thể khác nhau về độ phức tạp và mức độ chi tiết tùy thuộc vào các yếu tố như quy mô, phạm vi và mức độ quan trọng của dự án, các hạn chế về nguồn lực và ngân sách cũng như mức độ trưởng thành của quá trình phát triển. Trong mọi trường hợp, Kế hoạch kiểm tra được xác định rõ ràng có thể giúp thiết lập định hướng rõ ràng cho quá trình kiểm tra, quản lý kỳ vọng giữa các bên liên quan, tạo điều kiện hợp tác và giao tiếp giữa nhóm, tạo cơ sở để theo dõi tiến độ nỗ lực kiểm tra và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Hơn nữa, Kế hoạch kiểm thử phải là một tài liệu sống được cập nhật và hoàn thiện trong suốt vòng đời dự án khi có thông tin, yêu cầu hoặc công nghệ mới xuất hiện. Điều quan trọng là phải duy trì tính phù hợp và chính xác của Kế hoạch kiểm thử, cho phép nó hướng dẫn nhóm kiểm thử phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo phân phối thành công sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

Ví dụ: hãy xem xét một người dùng sử dụng nền tảng AppMaster để phát triển ứng dụng di động cho nền tảng thương mại điện tử. Kế hoạch thử nghiệm cho ứng dụng này phải bao gồm các khía cạnh như xác minh việc triển khai mô hình dữ liệu chính xác, thử nghiệm toàn diện các quy trình kinh doanh chính, endpoints API REST và WSS, hiệu suất ứng dụng và khả năng sử dụng. Việc sử dụng Kế hoạch kiểm thử làm tài liệu tham khảo sẽ cho phép nhóm dự án thực hiện các trường hợp kiểm thử một cách có phương pháp, nhất quán và kỹ lưỡng, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng mang lại trải nghiệm đáng tin cậy, an toàn và không có lỗi cho người dùng cuối.

Tóm lại, Kế hoạch kiểm thử, trong bối cảnh Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng, đóng vai trò là công cụ không thể thiếu để hướng dẫn, quản lý và đánh giá các hoạt động kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Nó cung cấp một cách tiếp cận siêng năng và có phương pháp cho phép các nhóm phát triển phát hiện và khắc phục các lỗi, xác thực các yêu cầu hệ thống và cung cấp sản phẩm chất lượng cao để nâng cao sự hài lòng của khách hàng và giảm chi phí đáng kể liên quan đến chất lượng phần mềm kém.