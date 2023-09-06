hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

VoiceOver

06, сент. 2023

VoiceOver — это важная служба специальных возможностей, встроенная в современные операционные системы, позволяющая пользователям с нарушениями зрения более полно взаимодействовать со своими мобильными устройствами. VoiceOver, часто называемый программой чтения с экрана, действует как слуховой интерфейс, который помогает пользователям с ослабленным зрением перемещаться по сложным программным приложениям. Он стал важнейшей функцией для инклюзивной разработки приложений, обслуживающей значительную часть пользователей, которые полагаются на невизуальные взаимодействия для доступа к своим мобильным приложениям.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по меньшей мере 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями зрения или слепотой. С широким распространением смартфонов и мобильных приложений спрос на доступные технологии, предназначенные для пользователей с ограниченными возможностями, значительно увеличился. VoiceOver помогает преодолеть цифровой разрыв, позволяя пользователям с нарушениями зрения беспрепятственно получать доступ к мобильным приложениям, перемещаться по ним и взаимодействовать с ними.

В более широком смысле VoiceOver играет жизненно важную роль в достижении целей индустрии разработки мобильных приложений по обеспечению доступности и инклюзивности. Таким образом, разработчики должны уделять первоочередное внимание включению и тестированию поддержки VoiceOver при создании своих приложений для обслуживания разнообразной базы пользователей. Этот подход соответствует Руководству по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), которое определяет различные стандарты и критерии для обеспечения адекватного уровня доступности для всех пользователей.

Учитывая свою значимость в разработке мобильных приложений, платформа AppMaster — мощный инструмент no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений — призывает разработчиков обеспечивать совместимость своих приложений с VoiceOver. Приняв подход, ориентированный на доступность, AppMaster позволяет пользователям с легкостью создавать инклюзивные приложения в серверной, веб- и мобильной средах.

Интеграция поддержки VoiceOver в мобильное приложение влечет за собой оптимизацию элементов пользовательского интерфейса, меток и других визуальных компонентов, чтобы сделать их более доступными. Кроме того, разработчики должны убедиться, что VoiceOver точно передает предполагаемый контекст и актуальность каждого интерактивного элемента в приложении, что еще больше упрощает навигацию для пользователей с нарушениями зрения.

Когда пользователь включает VoiceOver на своем устройстве, служба запускается с чтения вслух имени, типа и текущего состояния каждого элемента интерфейса. Затем пользователь может исследовать эти элементы и взаимодействовать с ними, получая звуковую обратную связь на каждом этапе процесса навигации. VoiceOver поддерживает широкий спектр жестов, позволяя пользователям получать доступ к интерфейсу приложения и управлять им с помощью пролистывания, касаний и других тактильных действий. Эта интуитивно понятная система жестов позволяет легко взаимодействовать с различными элементами приложения: от кнопок и меню до специально созданных компонентов.

Поскольку разработка мобильных приложений продолжает развиваться, потребность в доступных решениях становится еще более острой. Чтобы решить эту задачу, такие платформы, как AppMaster отдают приоритет обслуживанию пользователей с разнообразными потребностями. Понимая важность специальных возможностей, таких как VoiceOver, разработчики могут использовать встроенные возможности AppMaster для создания инклюзивных и удобных мобильных приложений, подходящих каждому пользователю, независимо от его способностей.

Поскольку разработчики осознают важность доступности в процессе разработки мобильных приложений, они должны взвесить преимущества использования мощных платформ, таких как AppMaster. Благодаря плавному созданию исходного кода, простым в использовании визуальным дизайнерам, комплексной интегрированной среде разработки и невероятному потенциалу масштабируемости AppMaster дает разработчикам возможность создавать инклюзивные приложения, отвечающие потребностям всех пользователей. Более того, стремление AppMaster устранить технический долг и поддерживать высокую производительность только еще больше подчеркивает ценность приоритетных функций доступности, таких как поддержка VoiceOver, при разработке мобильных приложений.

В заключение, VoiceOver — это незаменимая функция специальных возможностей, которая стала жизненно важным компонентом разработки мобильных приложений, особенно с учетом того, что вопросы инклюзивности и разнообразия пользовательской базы занимают центральное место. Используя такие платформы, как AppMaster, и тщательно соблюдая рекомендации по обеспечению доступности, разработчики могут создавать мобильные приложения, удобные, эффективные и настраиваемые для пользователей с нарушениями зрения, гарантируя, что их приложения охватят более широкую аудиторию, одновременно способствуя инклюзивности и равному доступу к цифровым технологиям. .

Изучите больше терминов:
JSON Безопасность мобильных приложений Бессерверная архитектура ГрафQL Интегрированная среда разработки (IDE) Интерфейс прикладного программирования (API) Каркас Лицензирование приложений Многофакторная аутентификация (MFA) Мобильная оптимизация Обновление программного обеспечения Рефакторинг кода Тактильная обратная связь Тестирование методом «белого ящика» Уровень защищенных сокетов (SSL) Шифрование

Похожие статьи

Устранение распространенных проблем с REST API
date 13, сент. 2023 clock 8 мин
Устранение распространенных проблем с REST API
Узнайте, как решать типичные проблемы, возникающие при работе с REST API, включая аутентификацию, ограничение скорости, CORS, нумерацию страниц и т. д., а также решения и советы.
API Development Tips & Tricks
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
date 13, сент. 2023 clock 10 мин
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
Всестороннее сравнение и обзор конструкторов веб-сайтов, их функций и удобства использования, которые помогут вам выбрать лучший.
Website Comparison Review
Что такое структуры данных? Определение и типы
date 13, сент. 2023 clock 6 мин
Что такое структуры данных? Определение и типы
Откройте для себя мир структур данных, поймите их важность в разработке программного обеспечения, изучите различные типы структур данных и их практическое применение.
Software Development Tutorial
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь