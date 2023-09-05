«Обновление приложения» — это процесс улучшения, исправления или иного изменения функций или производительности мобильного приложения, обеспечивающий его совместимость с постоянно развивающимся технологическим ландшафтом. Обновления приложений включают в себя введение новых функций, улучшение существующих, исправление ошибок, исправления безопасности и обновление компонентов приложения, таких как пользовательский интерфейс (UI) и библиотеки. В контексте разработки мобильных приложений, особенно на платформе AppMaster no-code, обновления приложений имеют решающее значение для поддержания удовлетворенности пользователей, безопасности приложений и общей производительности приложений на разных устройствах и в операционных системах.

Существует два основных типа обновлений приложений: обновления программного обеспечения и обновления, управляемые сервером. Обновления программного обеспечения включают в себя изменение фактического кода приложения, что требует от разработчиков пересобрать и распространить обновленную версию в магазины приложений, такие как Google Play Store и Apple App Store. Эти обновления обычно содержат улучшения функций приложения, улучшения пользовательского интерфейса или исправления совместимости операционной системы. С другой стороны, обновления, управляемые сервером, подразумевают использование сервера для удаленного управления и применения обновлений приложений без необходимости изменения кода и отправки в магазины приложений. Эти обновления в основном касаются серверной части приложения, которая может включать изменения схемы базы данных, уточнения бизнес-логики или обновления REST API.

Платформа AppMaster, пионер в области разработки no-code, предлагает уникальный подход к обновлению приложений с помощью механизма обновления, управляемого сервером. Вместо того, чтобы требовать от разработчиков перекомпиляции и развертывания новой версии приложения, AppMaster позволяет пользователям мгновенно обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API приложения, не отправляя новые версии в магазины приложений. Такой подход, управляемый сервером, значительно минимизирует время цикла обновления, делая процесс обслуживания приложений более эффективным и экономичным.

Чтобы проиллюстрировать важность обновлений приложений и соответствовать ожиданиям пользователей, рассмотрим недавнее исследование Appdynamics, которое пришло к выводу, что 49% пользователей отказываются от мобильных приложений после всего лишь одной ошибки, в то время как другое исследование Appfigures показало, что 3 из 10 пользователей ожидают обновления приложений. Приложение будет обновляться не реже одного раза в месяц. Следовательно, поддержание регулярного цикла обновлений имеет важное значение для сохранения интереса пользователей и обеспечения долговечности продукта.

Кроме того, внедрение частых обновлений приложений может иметь и другие преимущества, такие как повышение вовлеченности пользователей, повышение рейтинга в магазине приложений и повышение лояльности пользователей. Согласно отчету Localytics за 2020 год, приложения с постоянным графиком обновлений имеют примерно в 2 раза более высокий уровень удержания по сравнению с приложениями со спорадическими обновлениями.

Еще одним фактором, оправдывающим обновления приложений, является быстро развивающаяся мобильная экосистема. Поскольку производители устройств постоянно выпускают новое оборудование и операционные системы, разработчикам мобильных устройств крайне важно обеспечить совместимость приложений с новейшими устройствами и программным обеспечением, следуя активному графику обновлений. Фактически, исследование Scientia Mobile, проведенное в 2019 году, показало, что 57% пользователей обновляют свои мобильные устройства каждые 24 месяца, что демонстрирует важность поддержания мобильного приложения в актуальном состоянии с учетом меняющейся мобильной среды.

Потребность в бесперебойном обновлении приложений эффективно решается с помощью механизма обновлений AppMaster, управляемого сервером, который позволяет пользователям быстро и эффективно применять изменения в приложениях. Предоставляя мгновенные обновления пользовательского интерфейса, логики и ключей API приложения, AppMaster устраняет необходимость неоднократно отправлять новые версии приложения в магазины приложений, обеспечивая более быстрый и эффективный процесс обслуживания приложений.

Таким образом, обновления приложений имеют решающее значение для улучшения пользовательского опыта, повышения производительности приложений, поддержания безопасности приложений и сохранения интереса пользователей к мобильным приложениям. AppMaster, благодаря своему революционному серверному подходу, значительно упрощает процесс обновления приложений, делая его более быстрым, эффективным и экономичным для конечных пользователей. Используя передовые технологии, AppMaster дает разработчикам возможность создавать универсальные, масштабируемые приложения, которые могут легко адаптироваться к быстро развивающемуся миру мобильных устройств и программного обеспечения.