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Обновление приложения

05, сент. 2023

«Обновление приложения» — это процесс улучшения, исправления или иного изменения функций или производительности мобильного приложения, обеспечивающий его совместимость с постоянно развивающимся технологическим ландшафтом. Обновления приложений включают в себя введение новых функций, улучшение существующих, исправление ошибок, исправления безопасности и обновление компонентов приложения, таких как пользовательский интерфейс (UI) и библиотеки. В контексте разработки мобильных приложений, особенно на платформе AppMaster no-code, обновления приложений имеют решающее значение для поддержания удовлетворенности пользователей, безопасности приложений и общей производительности приложений на разных устройствах и в операционных системах.

Существует два основных типа обновлений приложений: обновления программного обеспечения и обновления, управляемые сервером. Обновления программного обеспечения включают в себя изменение фактического кода приложения, что требует от разработчиков пересобрать и распространить обновленную версию в магазины приложений, такие как Google Play Store и Apple App Store. Эти обновления обычно содержат улучшения функций приложения, улучшения пользовательского интерфейса или исправления совместимости операционной системы. С другой стороны, обновления, управляемые сервером, подразумевают использование сервера для удаленного управления и применения обновлений приложений без необходимости изменения кода и отправки в магазины приложений. Эти обновления в основном касаются серверной части приложения, которая может включать изменения схемы базы данных, уточнения бизнес-логики или обновления REST API.

Платформа AppMaster, пионер в области разработки no-code, предлагает уникальный подход к обновлению приложений с помощью механизма обновления, управляемого сервером. Вместо того, чтобы требовать от разработчиков перекомпиляции и развертывания новой версии приложения, AppMaster позволяет пользователям мгновенно обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API приложения, не отправляя новые версии в магазины приложений. Такой подход, управляемый сервером, значительно минимизирует время цикла обновления, делая процесс обслуживания приложений более эффективным и экономичным.

Чтобы проиллюстрировать важность обновлений приложений и соответствовать ожиданиям пользователей, рассмотрим недавнее исследование Appdynamics, которое пришло к выводу, что 49% пользователей отказываются от мобильных приложений после всего лишь одной ошибки, в то время как другое исследование Appfigures показало, что 3 из 10 пользователей ожидают обновления приложений. Приложение будет обновляться не реже одного раза в месяц. Следовательно, поддержание регулярного цикла обновлений имеет важное значение для сохранения интереса пользователей и обеспечения долговечности продукта.

Кроме того, внедрение частых обновлений приложений может иметь и другие преимущества, такие как повышение вовлеченности пользователей, повышение рейтинга в магазине приложений и повышение лояльности пользователей. Согласно отчету Localytics за 2020 год, приложения с постоянным графиком обновлений имеют примерно в 2 раза более высокий уровень удержания по сравнению с приложениями со спорадическими обновлениями.

Еще одним фактором, оправдывающим обновления приложений, является быстро развивающаяся мобильная экосистема. Поскольку производители устройств постоянно выпускают новое оборудование и операционные системы, разработчикам мобильных устройств крайне важно обеспечить совместимость приложений с новейшими устройствами и программным обеспечением, следуя активному графику обновлений. Фактически, исследование Scientia Mobile, проведенное в 2019 году, показало, что 57% пользователей обновляют свои мобильные устройства каждые 24 месяца, что демонстрирует важность поддержания мобильного приложения в актуальном состоянии с учетом меняющейся мобильной среды.

Потребность в бесперебойном обновлении приложений эффективно решается с помощью механизма обновлений AppMaster, управляемого сервером, который позволяет пользователям быстро и эффективно применять изменения в приложениях. Предоставляя мгновенные обновления пользовательского интерфейса, логики и ключей API приложения, AppMaster устраняет необходимость неоднократно отправлять новые версии приложения в магазины приложений, обеспечивая более быстрый и эффективный процесс обслуживания приложений.

Таким образом, обновления приложений имеют решающее значение для улучшения пользовательского опыта, повышения производительности приложений, поддержания безопасности приложений и сохранения интереса пользователей к мобильным приложениям. AppMaster, благодаря своему революционному серверному подходу, значительно упрощает процесс обновления приложений, делая его более быстрым, эффективным и экономичным для конечных пользователей. Используя передовые технологии, AppMaster дает разработчикам возможность создавать универсальные, масштабируемые приложения, которые могут легко адаптироваться к быстро развивающемуся миру мобильных устройств и программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Декомпиляция приложения Контроль версий Локализация приложения Мобильные облачные вычисления Мобильный сервер как услуга (MBaaS) Монетизация приложений Наблюдаемые Непрерывная интеграция (CI) Облачное хранилище Обновление по беспроводной сети (OTA) Обновление приложения Оптимизация магазина приложений (ASO) Подписание приложений Регистрация приложения Сертификат приложения Тестирование на проникновение

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