L'invio delle app è un processo cruciale nel ciclo di vita dello sviluppo di app mobili, che prevede l'invio di un'applicazione mobile finita a vari marketplace di app come App Store di Apple e Play Store di Google. Questo passaggio si verifica in genere dopo il completamento dello sviluppo, del test e del debug dell'app e funge da gateway finale per uno sviluppatore di app per presentare il proprio prodotto ai potenziali utenti. Il processo di invio dell'app è essenziale per garantire che l'applicazione sviluppata rispetti le linee guida, le politiche e i requisiti tecnici dell'app store e fornisca un'esperienza utente soddisfacente.

Sebbene il processo di invio dell'app possa variare a seconda dell'app store di destinazione, esistono alcune fasi comuni a cui ogni sviluppatore di app deve sottoporsi per un invio riuscito. Queste fasi includono: 1) registrazione come sviluppatore, 2) preparazione dell'app per l'invio, 3) adesione alle linee guida e alle politiche e 4) sottoporsi a un processo di revisione dell'app.

In primo luogo, lo sviluppatore dell'app o l'organizzazione devono iscriversi ai rispettivi programmi per sviluppatori dell'app store. Sia l'App Store di Apple che il Google Play Store richiedono un account sviluppatore con tariffe annuali per la registrazione. Il programma per sviluppatori dell'App Store addebita una tariffa annuale di $ 99, mentre la quota di registrazione per gli sviluppatori di Google Play è fissata in un pagamento una tantum di $ 25.

Dopo la corretta registrazione, l'applicazione sviluppata deve essere preparata per l'invio che prevede la creazione di un elenco di app, la compilazione dei metadati richiesti, l'ottimizzazione delle immagini dell'app store e la compilazione della build finale dell'applicazione. Lo sviluppo di un elenco di app accattivante e descrittivo è un aspetto fondamentale dell'invio dell'app, che può avere un impatto significativo sulla visibilità dell'app e sul tasso di conversione negli app store. Queste informazioni includono in genere il titolo dell'app, la descrizione, le parole chiave, le icone, gli screenshot, i video di anteprima dell'app, le categorie, la classificazione dei contenuti e le politiche sulla privacy specifiche dell'app. Le immagini dell'App Store sono particolarmente cruciali per attirare potenziali utenti e incoraggiarli a scaricare l'app.

Aderere alle linee guida e alle politiche dell'app store durante l'invio dell'app è fondamentale per evitare il rifiuto dell'app. Ogni mercato ha il proprio insieme distinto di regole e regolamenti che gli sviluppatori devono seguire, che vanno dal contenuto, al design, alla funzionalità e alla privacy dell'utente. Ad esempio, l’App Store di Apple mantiene spesso linee guida rigorose per l’approvazione delle app, concentrandosi su fattori quali funzionalità uniche, esperienza utente, garanzia di qualità e rispetto di regole come le linee guida sull’interfaccia umana (HIG).

Una volta che l'elenco dell'app è stato preparato e conforme alle linee guida e alle politiche applicabili, viene inviato al processo di revisione dell'app condotto dai team dell'app store. Durante la revisione, un'app viene esaminata attentamente per verificarne la conformità ai requisiti e alle linee guida dell'app store. Se l'app soddisfa queste specifiche e riceve l'approvazione, diventa idonea per il rilascio nell'App Store. In caso contrario, lo sviluppatore dell'app potrebbe ricevere feedback sulle carenze e gli verrà richiesto di risolvere i problemi prima di inviare nuovamente l'app.

In conclusione, l'invio di app è una componente vitale nel processo di sviluppo di app mobili, poiché fornisce agli sviluppatori i mezzi per presentare le proprie applicazioni a potenziali utenti. Per garantire il successo dell'invio e del rilascio dell'app, è essenziale la conformità alle linee guida e alle politiche dell'app store.