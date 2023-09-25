В контексте визуализации данных «набор данных» относится к структурированному набору элементов данных, которые можно анализировать, манипулировать и визуализировать для выявления закономерностей, тенденций и идей. Наборы данных часто организованы в таблицы, где строки представляют отдельные записи данных, а столбцы представляют атрибуты или измерения каждой записи. Однако они также могут существовать в других форматах, таких как иерархические структуры (например, XML или JSON), многомерные массивы или сложные сети (например, графики).

Наборы данных могут состоять из различных типов данных, включая числовые (например, целые числа или числа с плавающей запятой), категориальные (например, текстовые метки или коды), порядковые (например, рейтинги), двоичные (например, истина/ложь или 1/0). и временные (например, даты или временные метки). В зависимости от структуры и содержания набора данных для эффективного представления и изучения данных могут использоваться различные методы и инструменты визуализации, такие как линейные диаграммы, гистограммы, диаграммы рассеяния, тепловые карты, древовидные карты и сетевые диаграммы.

В рамках платформы AppMaster no-code пользователи могут создавать визуально привлекательные и интерактивные визуализации данных, используя интерфейс платформы drag-and-drop, пользовательские компоненты и дизайнеры бизнес-процессов (BP). Это позволяет пользователям преобразовывать наборы необработанных данных в информативные и привлекательные визуальные представления, которые можно встраивать в веб-приложения или мобильные приложения или предоставлять к ним общий доступ через endpoints API, не требуя каких-либо навыков программирования или глубоких знаний библиотек и инфраструктур визуализации.

AppMaster легко интегрируется с различными источниками данных, включая реляционные базы данных (например, PostgreSQL), а также внешние API и веб-сервисы, для приема и обработки наборов данных в режиме реального времени или по расписанию. Это гарантирует, что созданные визуализации всегда останутся актуальными и актуальными, поскольку они динамически адаптируются для отражения последних изменений и дополнений к базовым данным.

Кроме того, платформа AppMaster предоставляет различные заранее определенные функции обработки и преобразования данных, позволяя пользователям очищать, агрегировать, фильтровать и сортировать наборы данных перед их визуализацией. Это позволяет пользователям сосредоточиться на наиболее важных и интересных аспектах своих данных и помогает им справиться с проблемами работы с большими, зашумленными и неоднородными наборами данных, как это часто бывает в реальных приложениях.

Чтобы оценить качество и эффективность набора данных с точки зрения его пригодности для визуализации данных, следует учитывать несколько факторов, в том числе:

Полнота: набор данных должен включать все необходимые элементы данных и атрибуты, необходимые для выполнения задач анализа и визуализации. Отсутствующие или неполные данные могут привести к вводящим в заблуждение или неинформативным визуализациям и могут потребовать дополнительных методов сбора, вменения или объединения данных для компенсации пробелов.

набор данных должен включать все необходимые элементы данных и атрибуты, необходимые для выполнения задач анализа и визуализации. Отсутствующие или неполные данные могут привести к вводящим в заблуждение или неинформативным визуализациям и могут потребовать дополнительных методов сбора, вменения или объединения данных для компенсации пробелов. Точность: набор данных не должен содержать ошибок, несоответствий и систематических ошибок, которые могут исказить результаты анализа и визуализации. Для обеспечения точности и достоверности данных можно применять методы проверки данных, обнаружения ошибок и идентификации выбросов.

набор данных не должен содержать ошибок, несоответствий и систематических ошибок, которые могут исказить результаты анализа и визуализации. Для обеспечения точности и достоверности данных можно применять методы проверки данных, обнаружения ошибок и идентификации выбросов. Детализация: набор данных должен содержать достаточную детализацию и разрешение, чтобы обеспечить значимую информацию и сравнения, не перегружая зрителя и не вызывая проблем с производительностью. Грубо детализированные наборы данных могут потребовать дополнительного уточнения или дезагрегирования, тогда как мелкозернистые наборы данных, возможно, придется суммировать или агрегировать до более управляемого уровня детализации.

набор данных должен содержать достаточную детализацию и разрешение, чтобы обеспечить значимую информацию и сравнения, не перегружая зрителя и не вызывая проблем с производительностью. Грубо детализированные наборы данных могут потребовать дополнительного уточнения или дезагрегирования, тогда как мелкозернистые наборы данных, возможно, придется суммировать или агрегировать до более управляемого уровня детализации. Размерность: набор данных должен включать в себя управляемое количество атрибутов и измерений, чтобы избежать так называемого «проклятия размерности», которое может сделать большинство методов визуализации неэффективными или трудноразрешимыми. Методы уменьшения размерности и выбора признаков могут помочь определить наиболее релевантные и информативные атрибуты для целей визуализации.

набор данных должен включать в себя управляемое количество атрибутов и измерений, чтобы избежать так называемого «проклятия размерности», которое может сделать большинство методов визуализации неэффективными или трудноразрешимыми. Методы уменьшения размерности и выбора признаков могут помочь определить наиболее релевантные и информативные атрибуты для целей визуализации. Своевременность: набор данных должен быть актуальным, актуальным и репрезентативным для исследуемого явления, чтобы визуализация давала точную и полезную информацию. Для этого могут потребоваться процессы непрерывного сбора, обновления и обновления данных, а также методы обработки изменяющихся во времени, потоковых данных или данных на основе событий.

Эффективная визуализация данных является важнейшим аспектом современных программных приложений и систем поддержки принятия решений, предоставляя пользователям интуитивно понятный и интерактивный интерфейс для исследования, анализа и интерпретации сложных и многомерных наборов данных. Используя возможности no-code платформы AppMaster, как разработчики, так и эксперты в предметной области могут создавать мощные, гибкие и масштабируемые решения для визуализации данных, адаптированные к их конкретным потребностям и требованиям, без необходимости обширного программирования или специальных знаний в области науки о данных и визуализация.