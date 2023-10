Dans le contexte de la visualisation de données, un « ensemble de données » fait référence à une collection structurée d'éléments de données, qui peuvent être analysés, manipulés et visualisés pour révéler des modèles, des tendances et des informations. Les ensembles de données sont souvent organisés en tableaux, avec des lignes représentant des entrées de données individuelles et des colonnes représentant les attributs ou les dimensions de chaque entrée. Cependant, ils peuvent également exister dans d'autres formats, tels que des structures hiérarchiques (par exemple XML ou JSON), des tableaux multidimensionnels ou des réseaux complexes (par exemple des graphiques).

Les ensembles de données peuvent être constitués de différents types de données, notamment numériques (par exemple, nombres entiers ou nombres à virgule flottante), catégorielles (par exemple, étiquettes de texte ou codes), ordinales (par exemple, classements), binaires (par exemple, vrai/faux ou 1/0). et temporels (par exemple, dates ou horodatages). En fonction de la structure et du contenu d'un ensemble de données, différentes techniques et outils de visualisation peuvent être utilisés pour représenter et explorer efficacement les données, tels que des graphiques linéaires, des graphiques à barres, des nuages ​​de points, des cartes thermiques, des cartes arborescentes et des diagrammes de réseau.

Au sein de la plateforme no-code AppMaster, les utilisateurs peuvent créer des visualisations de données visuellement attrayantes et interactives en tirant parti de l'interface drag-and-drop, des composants personnalisés et des concepteurs de processus métier (BP) de la plateforme. Cela permet aux utilisateurs de transformer des ensembles de données brutes en représentations visuelles informatives et attrayantes, qui peuvent être intégrées dans des applications Web ou mobiles, ou partagées via endpoints d'API, sans nécessiter de compétences en programmation ni de connaissances approfondies des bibliothèques et des frameworks de visualisation.

AppMaster s'intègre de manière transparente à diverses sources de données, y compris des bases de données relationnelles (par exemple, PostgreSQL), ainsi qu'à des API et services Web externes, pour ingérer et traiter des ensembles de données en temps réel ou sur une base planifiée. Cela garantit que les visualisations générées restent toujours à jour et pertinentes, car elles s'adaptent dynamiquement pour refléter les derniers changements et ajouts aux données sous-jacentes.

De plus, la plateforme AppMaster fournit diverses fonctions prédéfinies de manipulation et de transformation de données, permettant aux utilisateurs de nettoyer, agréger, filtrer et trier les ensembles de données avant qu'ils ne soient visualisés. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur les aspects les plus pertinents et les plus intéressants de leurs données et les aide à faire face aux défis liés au travail avec des ensembles de données volumineux, bruyants et hétérogènes, comme c'est souvent le cas dans les applications du monde réel.

Pour évaluer la qualité et l'efficacité d'un ensemble de données en termes d'adéquation à la visualisation des données, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment :

exhaustivité : un ensemble de données doit inclure tous les éléments de données et attributs nécessaires aux tâches d'analyse et de visualisation à accomplir. Les données manquantes ou incomplètes peuvent conduire à des visualisations trompeuses ou non informatives et peuvent nécessiter des techniques supplémentaires de collecte de données, d'imputation ou de fusion pour compenser les lacunes.

Précision : un ensemble de données doit être exempt d'erreurs, d'incohérences et de biais susceptibles de fausser les résultats de l'analyse et de la visualisation. Des méthodes de validation des données, de détection des erreurs et d'identification des valeurs aberrantes peuvent être appliquées pour garantir que les données sont exactes et dignes de confiance.

Granularité : un ensemble de données doit contenir suffisamment de détails et de résolution pour prendre en charge des informations et des comparaisons significatives, sans surcharger le spectateur ni provoquer de problèmes de performances. Les ensembles de données à granularité grossière peuvent nécessiter un affinement ou une désagrégation supplémentaire, tandis que les ensembles de données à granularité fine peuvent devoir être résumés ou agrégés à un niveau de détail plus gérable.

Dimensionnalité : un ensemble de données doit englober un nombre gérable d'attributs et de dimensions, pour éviter ce que l'on appelle la « malédiction de la dimensionnalité », qui peut rendre la plupart des techniques de visualisation inefficaces ou insolubles. Les techniques de réduction de dimensionnalité et de sélection de caractéristiques peuvent aider à identifier les attributs les plus pertinents et informatifs à des fins de visualisation.

Actualité : un ensemble de données doit être actuel, à jour et représentatif du phénomène étudié, pour garantir que les visualisations fournissent des informations précises et exploitables. Cela peut nécessiter des processus continus de collecte, de mise à jour et d'actualisation des données, ainsi que des méthodes de gestion des données variables dans le temps, en continu ou basées sur des événements.

La visualisation efficace des données est un aspect essentiel des applications logicielles et des systèmes d'aide à la décision modernes, offrant aux utilisateurs une interface intuitive et interactive pour explorer, analyser et interpréter des ensembles de données complexes et multidimensionnels. En tirant parti des capacités de la plateforme no-code AppMaster, les développeurs et les experts du domaine peuvent créer des solutions de visualisation de données puissantes, flexibles et évolutives, adaptées à leurs besoins et exigences spécifiques, sans avoir besoin d'une programmation approfondie ou de connaissances spécialisées en science des données et visualisation.