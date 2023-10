No contexto da visualização de dados, um “conjunto de dados” refere-se a uma coleção estruturada de itens de dados, que podem ser analisados, manipulados e visualizados para revelar padrões, tendências e insights. Os conjuntos de dados são frequentemente organizados em tabelas, com linhas representando entradas de dados individuais e colunas representando atributos ou dimensões de cada entrada. Contudo, eles também podem existir em outros formatos, como estruturas hierárquicas (por exemplo, XML ou JSON), matrizes multidimensionais ou redes complexas (por exemplo, gráficos).

Os conjuntos de dados podem consistir em vários tipos de dados, incluindo numéricos (por exemplo, inteiros ou números de ponto flutuante), categóricos (por exemplo, rótulos ou códigos de texto), ordinais (por exemplo, classificações), binários (por exemplo, verdadeiro/falso ou 1/0) e temporal (por exemplo, datas ou carimbos de data/hora). Dependendo da estrutura e do conteúdo de um conjunto de dados, diferentes técnicas e ferramentas de visualização podem ser usadas para representar e explorar efetivamente os dados, como gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de dispersão, mapas de calor, mapas de árvore e diagramas de rede.

Dentro da plataforma no-code AppMaster, os usuários podem criar visualizações de dados visualmente atraentes e interativas, aproveitando a interface drag-and-drop da plataforma, componentes personalizados e designers de processos de negócios (BP). Isso permite que os usuários transformem conjuntos de dados brutos em representações visuais informativas e envolventes, que podem ser incorporadas em aplicativos web ou móveis, ou compartilhadas por meio de endpoints de API, sem exigir quaisquer habilidades de programação ou conhecimento profundo de bibliotecas e estruturas de visualização.

AppMaster integra-se perfeitamente com diversas fontes de dados, incluindo bancos de dados relacionais (por exemplo, PostgreSQL), bem como APIs externas e serviços web, para ingerir e processar conjuntos de dados em tempo real ou de forma programada. Isso garante que as visualizações geradas permaneçam sempre atualizadas e relevantes, pois se adaptam dinamicamente para refletir as últimas alterações e adições aos dados subjacentes.

Além disso, a plataforma AppMaster fornece várias funções predefinidas de manipulação e transformação de dados, permitindo aos usuários limpar, agregar, filtrar e classificar conjuntos de dados antes de serem visualizados. Isso permite que os usuários se concentrem nos aspectos mais relevantes e interessantes de seus dados e os ajuda a lidar com os desafios de trabalhar com conjuntos de dados grandes, ruidosos e heterogêneos, como costuma acontecer em aplicações do mundo real.

Para avaliar a qualidade e eficácia de um conjunto de dados em termos da sua adequação para visualização de dados, vários fatores devem ser considerados, incluindo:

Completude: um conjunto de dados deve incluir todos os itens de dados e atributos necessários para as tarefas de análise e visualização em questão. Dados ausentes ou incompletos podem levar a visualizações enganosas ou pouco informativas e podem exigir técnicas adicionais de coleta, imputação ou fusão de dados para compensar as lacunas.

Precisão: um conjunto de dados deve estar livre de erros, inconsistências e preconceitos que possam distorcer os resultados da análise e visualização. Validação de dados, detecção de erros e métodos de identificação de valores discrepantes podem ser aplicados para garantir que os dados sejam precisos e confiáveis.

Granularidade: um conjunto de dados deve conter detalhes e resolução suficientes para suportar insights e comparações significativas, sem sobrecarregar o visualizador ou causar problemas de desempenho. Conjuntos de dados de granulação grossa podem exigir refinamento ou desagregação adicionais, enquanto conjuntos de dados de granularidade fina podem precisar ser resumidos ou agregados a um nível de detalhe mais gerenciável.

Dimensionalidade: Um conjunto de dados deve abranger um número gerenciável de atributos e dimensões, para evitar a chamada "maldição da dimensionalidade", que pode tornar a maioria das técnicas de visualização ineficazes ou intratáveis. Técnicas de redução de dimensionalidade e seleção de recursos podem ajudar a identificar os atributos mais relevantes e informativos para fins de visualização.

Oportunidade: Um conjunto de dados deve ser atual, atualizado e representativo do fenómeno sob investigação, para garantir que as visualizações fornecem informações precisas e acionáveis. Isso pode exigir processos contínuos de coleta, atualização e atualização de dados, bem como métodos para lidar com dados que variam no tempo, streaming ou baseados em eventos.

A visualização eficiente de dados é um aspecto crítico dos modernos aplicativos de software e sistemas de suporte à decisão, fornecendo aos usuários uma interface intuitiva e interativa para explorar, analisar e interpretar conjuntos de dados complexos e multidimensionais. Ao aproveitar os recursos da plataforma no-code AppMaster, desenvolvedores e especialistas de domínio podem criar soluções de visualização de dados poderosas, flexíveis e escaláveis, adaptadas às suas necessidades e requisitos específicos, sem a necessidade de programação extensa ou conhecimento especializado em ciência de dados e visualização.